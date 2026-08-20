România a exportat în SUA mai mult decât a importat. Principalele categorii de produse ajunse pe piața americană

Schimburile comerciale dintre România şi Statele Unite ale Americii (SUA) au depăşit 7,8 miliarde de dolari în 2025, continuând tendinţa de creştere înregistrată în ultimii ani, a anunţat joi Ambasada României în SUA, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Exporturile României către SUA au ajuns la 5 miliarde de dolari, comparativ cu 3,4 miliarde dolari în 2021, iar importurile au totalizat 2,8 miliarde de dolari. România a înregistrat astfel un excedent în relaţia comercială bilaterală. Printre principalele categorii de export se numără echipamentele industriale, produsele industriei auto şi bunurile de consum, alături de serviciile IT şi serviciile pentru afaceri”, a transmis sursa citată.

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În context regional, nivelul actual al schimburilor comerciale plasează România înaintea unor state precum Lituania (aproximativ 5,2 miliarde dolari), Bulgaria şi Slovenia (aproximativ 4 miliarde dolari) sau Croaţia (aproximativ 3 miliarde dolari).

Totodată, economii precum Polonia (aproximativ 39 miliarde dolari), Ungaria (aproximativ 8 miliarde dolari) şi Republica Cehă (aproximativ 16,6 miliarde dolari) continuă să înregistreze volume totale mai ridicate.

„Datele indică o diversificare treptată a relaţiei economice dintre România şi Statele Unite şi existenţa unui potenţial suplimentar de cooperare în industrie, tehnologie, servicii şi în cadrul lanţurilor transatlantice de aprovizionare”, a mai transmis Ambasada României în SUA pe rețelele sociale.

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Editor : A.M.G.