Live TV

Exclusiv „România a făcut progrese”. Nazare, despre riscul unei retrogradări a României: „Obiectivul nostru este să evităm evaluările ad-hoc”

Data actualizării: Data publicării:
nazare
Din articol
Deficitul bugetar și deficitul comercial s-au redus „Presiunea pe dobânzi rămâne constantă” „România este în recesiune tehnică”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni, la Digi24, că agențiile de rating pot convoca evaluări extraordinare pentru România dacă situația economică și politică se deteriorează, însă obiectivul actualului guvern interimar este evitarea unui astfel de scenariu. Oficialul a susținut că Executivul încearcă să mențină o relație „foarte deschisă și transparentă” cu agențiile internaționale și a afirmat că datele economice din primele luni ale anului transmit „un semnal pozitiv”.

„Agențiile au evaluări periodice. Prima dintre ele este în iulie, este vorba de Fitch, după care urmează Moody’s în august și S&P în octombrie. Dar dacă agențiile constată o înrăutățire a situației sau au date care să susțină o astfel de îngrijorare, pot să convoace și întâlniri ale comitetelor, ale boardurilor ad-hoc determinate de anumite evenimente. Obiectivul nostru în această perioadă, chiar și ca guvern interimar, este să evităm aceste posibile comitete”, a declarat Alexandru Nazare la Digi24.

Acesta a transmis că, în ultimele luni, relația cu agențiile de rating a fost schimbată printr-o strategie bazată pe comunicare directă și transparență: „Împreună cu premierul Ilie Bolojan am schimbat cumva strategia și paradigma în care discutam cu agențiile de rating. Am cultivat o atitudine foarte deschisă și transparentă cu agențiile, astfel încât acestea să aibă toate datele la dispoziție și comunicarea să fie mult mai bună și la nivelul cel mai înalt și asumat. În acest fel am crescut încrederea față de toate agențiile de rating”.

Deficitul bugetar și deficitul comercial s-au redus

Nazare a afirmat că România este ajutată în prezent de evoluția indicatorilor economici din primul trimestru, pe care îi consideră mai buni decât în 2025.

„În acest moment ne ajută faptul că deficitul bugetar în primul trimestru se situează la un nivel foarte bun. 1,04% din PIB este mult sub deficitul de anul trecut, ceea ce este un avantaj important. De asemenea, avem o atenuare a deficitului de balanță comercială și a deficitului de cont curent pe primele două luni ale anului”, a explicat acesta.

În cadrul intervenției de la Digi24, ministrul a prezentat și cifrele transmise agențiilor de rating: „În privința soldului comercial, dacă anul trecut aveam 5,5 miliarde de euro deficit, anul acesta avem 4,6 miliarde, deci o scădere de aproape 17%. Iar în privința contului curent, dacă anul trecut aveam 3,7 miliarde de euro, anul acesta avem 3,2 miliarde, deci o scădere de aproximativ 12%. Aceste date susțin practic mesajul că România a făcut progrese importante și că această traiectorie fiscal-bugetară merge în direcția cea bună”.

Potrivit ministrului, un alt element pozitiv îl reprezintă fondurile europene din PNRR.

„Faptul că vom încasa în cererea 4 aproximativ 2,5 miliarde de euro contează foarte mult”, a afirmat oficialul.

„Presiunea pe dobânzi rămâne constantă”

Când vine vorba despre costurile la care se împrumută România, ministrul Finanțelor spune că tensiunile externe și instabilitatea politică continuă să pună presiune pe dobânzi, chiar dacă ultimele zile au adus o ușoară calmare a piețelor.

„A existat o ușoară ameliorare pe fondul mesajelor legate de războiul din Iran. Semnalele că se atenuează conflictul au avut un impact pozitiv pe toată zona Europei de Est, ceea ce nu înseamnă că presiunea pe dobânzi rămâne constantă. Astăzi ne-am împrumutat la 6,87% pe șapte ani. A fost o licitație mai bună, dar este vorba și despre un context extern favorabil”, a declarat Nazare.

În același timp, oficialul admite că actuala criză politică generează îngrijorări în rândul investitorilor și al agențiilor de rating, în special în ceea ce privește implementarea reformelor și absorbția fondurilor europene.

„Există îngrijorări datorită turbulențelor politice că anumite lucruri nu vor mai fi îndeplinite în măsura în care ar fi fost cu un guvern plin. Noi încercăm, pe cât posibil, chiar și ca guvern interimar, să mergem înainte cu proiectele importante și în limitele pe care le poate aproba un guvern interimar”, a spus Nazare.

„România este în recesiune tehnică”

Întrebat despre evoluția economiei, ministrul Finanțelor a declarat că România se află în prezent în recesiune tehnică și că tendința de scădere a consumului continuă.

„Suntem, bineînțeles, după o contracție, în recesiune tehnică. Tendința de scădere a consumului continuă, chiar dacă ușor atenuată pe ultima lună. Ce pot să vă spun este că facem tot ce este posibil astfel încât să pornim toate programele și proiectele pe care le avem în pregătire”, a declarat Nazare.

Acesta a făcut referire și la necesitatea aprobării rapide a bugetului pentru anul viitor: „Cu cât vom avea un buget aprobat mai repede în acest an, cu atât finanțatorii și agențiile de rating vor avea confirmarea că și în 2027 România continuă programul de consolidare conform țintelor asumate”.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
2
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
Hungary Election
3
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
deputata
4
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
În aceeași zi, Diana Șoșoacă a fost primită la Ambasada Rusiei FOTO Captură / Facebook Diana Șoșoacă
5
Diana Șoșoacă a sfâșiat drapelul UE de Ziua Europei. În aceeași zi a fost a fost la...
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Digi Sport
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tanczos Barna Ilie Bolojan
Tanczos Barna, despre cea mai importantă prioritate la Ministerul Agriculturii: Plata la timp a subvențiilor pentru fermieri
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Premierul Ilie Bolojan vine în această seară la Digi24, de la ora 21
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în incertitudine”. Reacția lui Sorin Grindeanu
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.
Ciprian Ciucu: Așteptăm ca PSD să își asume guvernarea. După aceea, pot avea loc două tipuri de dialog cu PNL
Recomandările redacţiei
profimedia-1068811333
Impas între SUA și Iran privind un acord de pace: țara căreia Donald...
emmanuel macron
Moment tensionat la Nairobi. Emmanuel Macron a întrerupt o conferință...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan...
Alexander Lukașenko la exercițiile militare ruso-belaruse
Cât de pregătit e omul de încredere al lui Putin să invadeze Ucraina...
Ultimele știri
Hantavirusul, comparat cu COVID-19 după alerta de pe vasul de croazieră. Ce spun experții despre riscul unei pandemii
Fostul șef al spionajului ucrainean, despre o posibilă conversație Zelenski - Putin: „Astfel de apeluri nu se efectuează pe telefon”
Ședință solemnă a Parlamentului, miercuri, cu ocazia Zilei Solidarităţii şi Prieteniei dintre România şi Israel
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Îl recunoști? Vedeta din România a slăbit 46 de kilograme
Fanatik.ro
Cauzele sezonului dezastruos de la FCSB! Dezvăluiri din interior: „Marea problemă a fost în vară!” Revoluţie...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Arbitrajul din România, din nou în finalele din cupele europene! UEFA a anunţat brigăzile
Adevărul
Știi câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Cum se poate verifica online istoricul sancțiunilor
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat: Florentino Perez se duce la bază și-i spune în față că-l dă afară de la Real Madrid!
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Deborra-Lee Furness, devastată după apariția lui Hugh Jackman la Met Gala cu Sutton Foster: „A fost o...
Adevarul
Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit...
Newsweek
Două beneficii la pensie. Ce vor fi obligate Casele de Pensie să facă pentru ca pensionarii să ia bani în plus
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Sandra Bullock, fotografie rară cu copiii ei, de Ziua Mamei: „O onoare pe viață”. De ce a speriat-o gândul de...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...