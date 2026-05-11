Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni, la Digi24, că agențiile de rating pot convoca evaluări extraordinare pentru România dacă situația economică și politică se deteriorează, însă obiectivul actualului guvern interimar este evitarea unui astfel de scenariu. Oficialul a susținut că Executivul încearcă să mențină o relație „foarte deschisă și transparentă” cu agențiile internaționale și a afirmat că datele economice din primele luni ale anului transmit „un semnal pozitiv”.

„Agențiile au evaluări periodice. Prima dintre ele este în iulie, este vorba de Fitch, după care urmează Moody’s în august și S&P în octombrie. Dar dacă agențiile constată o înrăutățire a situației sau au date care să susțină o astfel de îngrijorare, pot să convoace și întâlniri ale comitetelor, ale boardurilor ad-hoc determinate de anumite evenimente. Obiectivul nostru în această perioadă, chiar și ca guvern interimar, este să evităm aceste posibile comitete”, a declarat Alexandru Nazare la Digi24.

Acesta a transmis că, în ultimele luni, relația cu agențiile de rating a fost schimbată printr-o strategie bazată pe comunicare directă și transparență: „Împreună cu premierul Ilie Bolojan am schimbat cumva strategia și paradigma în care discutam cu agențiile de rating. Am cultivat o atitudine foarte deschisă și transparentă cu agențiile, astfel încât acestea să aibă toate datele la dispoziție și comunicarea să fie mult mai bună și la nivelul cel mai înalt și asumat. În acest fel am crescut încrederea față de toate agențiile de rating”.

Deficitul bugetar și deficitul comercial s-au redus

Nazare a afirmat că România este ajutată în prezent de evoluția indicatorilor economici din primul trimestru, pe care îi consideră mai buni decât în 2025.

„În acest moment ne ajută faptul că deficitul bugetar în primul trimestru se situează la un nivel foarte bun. 1,04% din PIB este mult sub deficitul de anul trecut, ceea ce este un avantaj important. De asemenea, avem o atenuare a deficitului de balanță comercială și a deficitului de cont curent pe primele două luni ale anului”, a explicat acesta.

În cadrul intervenției de la Digi24, ministrul a prezentat și cifrele transmise agențiilor de rating: „În privința soldului comercial, dacă anul trecut aveam 5,5 miliarde de euro deficit, anul acesta avem 4,6 miliarde, deci o scădere de aproape 17%. Iar în privința contului curent, dacă anul trecut aveam 3,7 miliarde de euro, anul acesta avem 3,2 miliarde, deci o scădere de aproximativ 12%. Aceste date susțin practic mesajul că România a făcut progrese importante și că această traiectorie fiscal-bugetară merge în direcția cea bună”.

Potrivit ministrului, un alt element pozitiv îl reprezintă fondurile europene din PNRR.

„Faptul că vom încasa în cererea 4 aproximativ 2,5 miliarde de euro contează foarte mult”, a afirmat oficialul.

„Presiunea pe dobânzi rămâne constantă”

Când vine vorba despre costurile la care se împrumută România, ministrul Finanțelor spune că tensiunile externe și instabilitatea politică continuă să pună presiune pe dobânzi, chiar dacă ultimele zile au adus o ușoară calmare a piețelor.

„A existat o ușoară ameliorare pe fondul mesajelor legate de războiul din Iran. Semnalele că se atenuează conflictul au avut un impact pozitiv pe toată zona Europei de Est, ceea ce nu înseamnă că presiunea pe dobânzi rămâne constantă. Astăzi ne-am împrumutat la 6,87% pe șapte ani. A fost o licitație mai bună, dar este vorba și despre un context extern favorabil”, a declarat Nazare.

În același timp, oficialul admite că actuala criză politică generează îngrijorări în rândul investitorilor și al agențiilor de rating, în special în ceea ce privește implementarea reformelor și absorbția fondurilor europene.

„Există îngrijorări datorită turbulențelor politice că anumite lucruri nu vor mai fi îndeplinite în măsura în care ar fi fost cu un guvern plin. Noi încercăm, pe cât posibil, chiar și ca guvern interimar, să mergem înainte cu proiectele importante și în limitele pe care le poate aproba un guvern interimar”, a spus Nazare.

„România este în recesiune tehnică”

Întrebat despre evoluția economiei, ministrul Finanțelor a declarat că România se află în prezent în recesiune tehnică și că tendința de scădere a consumului continuă.

„Suntem, bineînțeles, după o contracție, în recesiune tehnică. Tendința de scădere a consumului continuă, chiar dacă ușor atenuată pe ultima lună. Ce pot să vă spun este că facem tot ce este posibil astfel încât să pornim toate programele și proiectele pe care le avem în pregătire”, a declarat Nazare.

Acesta a făcut referire și la necesitatea aprobării rapide a bugetului pentru anul viitor: „Cu cât vom avea un buget aprobat mai repede în acest an, cu atât finanțatorii și agențiile de rating vor avea confirmarea că și în 2027 România continuă programul de consolidare conform țintelor asumate”.

