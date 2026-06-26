România și Bulgaria au înregistrat în 2025 cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru consumul final al gospodăriilor populației din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), pe baza calculelor realizate de Eurostat. În România, nivelul prețurilor a fost cu 35% sub media UE, în timp ce în Bulgaria a fost cu 37% mai mic decât media comunitară.

La polul opus, cele mai ridicate prețuri din Uniunea Europeană au fost înregistrate în Danemarca, unde nivelul prețurilor a fost cu 40% peste media UE, urmată de Irlanda, cu 36%, Luxemburg, cu 32%, și de Suedia și Finlanda, ambele cu 21% peste media europeană.

Potrivit datelor Eurostat, România a fost cel mai ieftin stat membru pentru grupa „Alimente și băuturi nealcoolice”, nivelul prețurilor fiind de 80% din media Uniunii Europene. După România se situează Slovacia, cu 83% din media europeană, și Polonia și Cehia, ambele cu 90%.

La polul opus se află Luxemburg, unde prețurile la alimente și băuturi nealcoolice sunt cu 22% peste media UE, urmat de Danemarca, cu un nivel de 121% din media comunitară.

În același timp, România are cel mai scăzut nivel al prețurilor din Uniunea Europeană și pentru grupa „Recreere, sport și cultură”, unde prețurile sunt la 63% din media UE. Bulgaria ocupă locul al doilea, cu 66% din media europeană, potrivit INS.

Țara vecină a rămas însă cea mai ieftină din UE la mai multe categorii de produse și servicii, printre care „Băuturi alcoolice și tutun”, „Îmbrăcăminte și încălțăminte”, „Administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili”, „Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței”, „Transport” și „Restaurante și servicii de cazare”.

În schimb, Danemarca a fost cea mai scumpă țară din Uniunea Europeană pentru „Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței”, „Transport”, „Recreere, sport și cultură”, precum și pentru „Restaurante și servicii de cazare”.

PIB-ul pe locuitor din România a ajuns la 78% din media UE

Datele INS mai arată că România și Croația au înregistrat în 2025 un PIB pe locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare (PPC), echivalent cu 78% din media Uniunii Europene. Cele două state sunt urmate de Ungaria, unde PIB-ul pe locuitor reprezintă 76% din media europeană.

La celălalt capăt al clasamentului se află Bulgaria și Grecia, cu un PIB pe locuitor cu 32% sub media UE. Cel mai ridicat nivel a fost înregistrat în Luxemburg, unde PIB-ul pe locuitor a depășit cu 139% media europeană, situație explicată prin faptul că un număr mare de lucrători străini contribuie la formarea produsului intern brut al țării, fără a fi incluși în populația rezidentă.

Potrivit INS, informațiile au la bază calculele realizate de Eurostat în iunie 2026, utilizând date privind prețurile de consum și componentele de cheltuieli ale PIB colectate din 36 de state europene participante la programul de comparații internaționale.

Editor : A.D.