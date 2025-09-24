Live TV

„Nu vom avea recesiune”

Vicepremierul Tánczos Barna a declarat, miercuri, la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că la sfârșitul anului investițiile se vor apropia sau chiar vor depăși 150 de miliarde de lei, în timp ce cheltuielile cu dobânzile vor fi de aproximativ 51 de miliarde de lei, „un record istoric”.

„La sfârșitul anului, investițiile se vor apropia sau chiar vor depăși 150 de miliarde de lei. Cheltuielile cu dobânzile vor fi undeva la 51, deci o să fie total cheltuieli cu investițiile de trei ori mai mari decât cele cu dobânzile, dar este un record istoric. Practic, această cheltuială cu dobânzile pune o presiune uriașă pe buget și este consecința împrumuturilor rostogolite în ultimii ani, care ajung să pună o presiune din ce în ce mai mare pe bugetul de stat”, a declarat Barna.

El a precizat că România se confruntă în prezent cu efectele îndatorării excesive din anii trecuți.: „Din cauza faptului că România s-a îndatorat excesiv în ultimii ani, în 2025 ne trezim cu această situație în care dobânzile sunt de 51 de miliarde de lei. Toate programele de investiții de la Ministerul Dezvoltării se vor ridica probabil la 20 de miliarde de lei, deci 20 cu 50, sau dacă ne uităm la investițiile din Ministerul Transporturilor, 20 și ceva cu 50. Iarăși simplu, la dublu”.

Vicepremierul a subliniat că este nevoie de consolidare fiscală, de reducerea costurilor de finanțare „și dobânzi mai mici, apropiate de 4%, de 3%. În opinia sa, România a greșit atunci când, în loc să fie mai cumpătată cu cheltuielile, a crescut împrumuturile.

„România, aici a greșit foarte mult, într-o perioadă în care trebuia să fie mai cumpătată cu cheltuielile și cu împrumuturile, s-a extins foarte mult. Și atunci și cei care acordă aceste împrumuturi văd dezechilibru în buget, văd dezechilibru în societate, în investiții, cheltuieli fixe și cheltuieli de funcționare, tot ce deinspinare a statului. Și atunci cresc aceste cheltuieli și practic, în cazul unui împrumut de pe 15 ani, dublează cheltuiala cu autostrada. Dacă fac astăzi o autostradă și mă împrumut cu 7% pe 15 ani, n-o să ne coste autostrada un leu. Ne va costa exact 2 lei”, a mai declarat el.

„Nu vom avea recesiune”

Vicepremierul a făcut și o comparație cu un buget de familie: „Acesta este efectul unor împrumuturi ca și acasă, într-un buget al familiei. Dacă te împrumuți, te împrumuți, te împrumuți, la un moment dat o să cheltuiești cu dobânzile mai mult decât cheltui cu mâncarea”. Chiar și în aceste condiții, Barna a spus că România trebuie să continue programele de investiții, pentru a susține economia.

„Țara trebuie să continue în primul și în primul rând investițiile, pentru că, mai ales într-o perioadă de criză bugetară, trebuie să ai în continuare resurse pentru a crește economia, pentru a susține economia. Poate nu generezi creștere economică în mod direct, dar să susții comenzile din partea statului, pentru a crea infrastructură, pentru a genera creștere economică, pentru a crește nivelul de trai și în zona rurală”, a declarat vicepremierul.

În privința perspectivelor economice, el a exclus scenariul recesiunii: „Nu vom avea recesiune, cu siguranță vom avea o creștere pozitivă, o să fim peste 0% probabil sub 1%, undeva în plaja de 0,5 și 1.”

