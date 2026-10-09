România a încheiat anul 2025 cu o creștere economică de 0,8%. Industria a stagnat, iar consumul total a scăzut ușor (date INS)

Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2025 a fost de 1.929,9 miliarde de lei, în prețuri curente, în creștere cu 0,8% în termeni reali față de 2024, potrivit datelor semidefinitive publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Față de estimarea provizorie, ritmul de creștere a economiei a fost revizuit de la 0,7% la 0,8%.

În termeni nominali, valoarea PIB estimată pentru 2025 este cu 0,7% mai mare decât cea din varianta provizorie, ceea ce înseamnă o revizuire în plus de aproximativ 13,5 miliarde de lei. Valoarea nominală include și efectul evoluției prețurilor, în timp ce creșterea reală de 0,8% arată evoluția economiei după eliminarea acestui efect.

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Construcțiile, agricultura și sectorul IT au susținut creșterea

Agricultura, silvicultura și pescuitul și-au păstrat contribuția de 0,2 puncte procentuale la creșterea PIB în ambele estimări. Volumul activității a fost însă revizuit de la 106,6% la 106,9%, ceea ce indică o creștere reală de 6,9% față de 2024.

Industria nu a contribuit la creșterea PIB în niciuna dintre cele două estimări, contribuția sa fiind de 0,0 puncte procentuale. Volumul activității a fost revizuit ușor în sus, de la 99,8% la 99,9%, ceea ce înseamnă că sectorul a încheiat anul cu o scădere reală de 0,1%.

În schimb, contribuția construcțiilor a fost revizuită de la 0,5 la 0,7 puncte procentuale, iar volumul activității s-a menținut la 106,9%. Sectorul a înregistrat astfel o creștere reală de 6,9% comparativ cu anul precedent.

Categoria care include comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transportul, depozitarea, hotelurile și restaurantele a trecut de la o contribuție neutră la una negativă, de minus 0,1 puncte procentuale. Volumul activității a fost revizuit de la 99,8% la 99,6%, ceea ce indică o scădere reală de 0,4%.

Informațiile și comunicațiile și-au păstrat contribuția de 0,3 puncte procentuale la creșterea PIB. Volumul activității a fost revizuit de la 104,1% la 104,3%, echivalentul unei creșteri reale de 4,3%.

Intermedierile financiare și asigurările nu au contribuit la creșterea PIB în cele două estimări, însă volumul activității a fost revizuit de la 99% la 99,3%. Chiar și după această modificare, sectorul a înregistrat o scădere reală de 0,7% față de 2024.

Tranzacțiile imobiliare au avut o contribuție revizuită ușor în sus, de la 0,0 la 0,1 puncte procentuale, în timp ce volumul activității s-a menținut la 100,6%, ceea ce reprezintă o creștere reală de 0,6%.

Volumul impozitelor nete pe produs a fost revizuit în jos cu 0,5 puncte procentuale față de varianta provizorie, de la 100,9% la 100,4%. Indicatorul arată totuși o creștere de 0,4% comparativ cu anul anterior.

Investițiile au avut o contribuție de 0,9 puncte procentuale

Din perspectiva utilizării PIB, consumul final al gospodăriilor populației și-a păstrat contribuția de 0,3 puncte procentuale la creșterea economiei. Volumul acestuia a rămas la 100,5%, ceea ce indică un avans real de 0,5% față de 2024.

Cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice a fost revizuită puternic în scădere. Contribuția sa a trecut de la plus 0,1 la minus 0,5 puncte procentuale, după ce volumul a fost modificat de la 101% la 93,9%. Datele semidefinitive indică astfel o reducere reală de 6,1%.

Formarea brută de capital fix, indicator care reflectă în principal investițiile realizate în economie, și-a păstrat contribuția de 0,9 puncte procentuale. Volumul a fost revizuit ușor în sus, de la 103,4% la 103,6%, ceea ce înseamnă o creștere reală de 3,6%.

Contribuțiile arată cu câte puncte procentuale a influențat fiecare sector sau componentă evoluția totală a PIB și nu trebuie confundate cu ritmul propriu de creștere ori de scădere al acestora.

INS a precizat că seriile de date aferente perioadei 2018-2023 au fost revizuite în conformitate cu cerințele Eurostat. Datele semidefinitive pentru 2025 au fost, de asemenea, modificate în urma îmbunătățirilor metodologice și a revizuirilor efectuate în mod obișnuit de instituție.

Datele definitive privind Produsul Intern Brut al României pentru anul 2025 vor fi publicate pe 11 octombrie 2027, conform calendarului.

Editor : A.D.