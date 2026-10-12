România a încheiat primele opt luni din 2026 cu un deficit comercial de 22,44 miliarde de euro

Deficitul comercial al României a ajuns la 22,44 miliarde de euro în primele opt luni din 2026, cu 307,2 milioane de euro, respectiv 1,4%, peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Exporturile au crescut cu 4%, până la 65,82 miliarde de euro, iar importurile cu 3,4%, până la 88,27 miliarde de euro.

Deși exporturile au avut un ritm de creștere ușor mai ridicat decât importurile, diferența dintre cele două a continuat să se mărească, deoarece valoarea bunurilor aduse în țară a rămas considerabil mai mare decât cea a mărfurilor vândute peste hotare.

Deficitul comercial reprezintă diferența dintre valoarea importurilor și cea a exporturilor atunci când prima este mai mare. INS calculează exporturile la valoarea FOB, care include prețul bunurilor și costurile până la frontiera țării exportatoare. Importurile sunt exprimate la valoarea CIF, care include și asigurarea și transportul internațional până la frontiera României.

Mașinile și echipamentele de transport au dominat schimburile comerciale

Mașinile și echipamentele de transport au reprezentat 45,5% din exporturile României și 36,6% din importuri în primele opt luni ale anului. România a exportat produse din această categorie în valoare de 29,94 miliarde de euro, cu 2,1% mai mult decât în perioada similară din 2025. Importurile au ajuns la 32,35 miliarde de euro, după o creștere de 4,5%.

Alte produse manufacturate au avut o pondere cumulată de 26,6% în exporturi și de 27,1% în importuri. Categoria cuprinde atât mărfuri realizate în principal din fier, oțel, cauciuc sau alte metale, cât și produse precum îmbrăcămintea și încălțămintea.

Exporturile de combustibili, lubrifianți și produse derivate au crescut cu 13,9%, până la 4,25 miliarde de euro, în timp ce importurile din aceeași categorie au avansat cu 14,5%, la aproximativ opt miliarde de euro.

România a exportat și mai multe alimente și animale vii, valoarea acestora urcând cu 9,8%, la 5,31 miliarde de euro. Importurile din această categorie au scăzut cu 1,3%, dar au rămas mai ridicate, la 7,60 miliarde de euro.

În cazul produselor chimice, exporturile au fost de 3,85 miliarde de euro, iar importurile au ajuns la 13,28 miliarde de euro.

Peste 70% din comerțul României s-a desfășurat cu statele UE

Schimburile cu celelalte 26 de state membre ale Uniunii Europene au reprezentat cea mai mare parte a comerțului exterior al României. Exporturile către piața europeană au însumat 47,15 miliarde de euro, echivalentul a 71,6% din total. Importurile din UE au ajuns la 64,02 miliarde de euro și au reprezentat 72,5% din toate bunurile aduse în țară.

În relația cu statele din afara Uniunii Europene, România a exportat bunuri de 18,67 miliarde de euro și a importat produse în valoare de 24,25 miliarde de euro. Aceste schimburi au reprezentat 28,4% din exporturi și 27,5% din importuri.

Numai în august, România a exportat bunuri de 7,55 miliarde de euro și a importat mărfuri în valoare de 10,69 miliarde de euro. Diferența a generat un deficit lunar de 3,14 miliarde de euro.

Comparativ cu august 2025, exporturile au crescut cu 11,6%, iar importurile cu 13,7%. Astfel, în ultima lună analizată, valoarea bunurilor cumpărate din străinătate a avansat mai repede decât cea a mărfurilor vândute peste hotare.

Datele pentru 2024 și 2025 au fost revizuite de INS și urmează să fie publicate ca date definitive în Anuarul de Comerț Internațional, programat pentru 19 noiembrie 2026.

Adrian Codîrlașu: Deficitele gemene continuă să pună presiune asupra ratingului României

Adrian Codîrlașu, președintele CFA România, a explicat, pentru Digi24.ro, că deficitul comercial rămâne un motiv de îngrijorare, în special din cauza importurilor de energie. Acesta a atras atenția că România continuă să se confrunte cu problema deficitelor gemene, deficitul bugetar și cel de cont curent, dezechilibre care sunt urmărite atent de agențiile de rating și care pot influența costurile de finanțare ale țării.

„Rămâne, să spunem, peste nivelul de atenție. Sunt și datele Băncii Centrale pe deficitul de cont curent, care chiar a crescut ușor, dar foarte ușor, în acest an față de aceeași perioadă a anului anterior. Deci, da, rămâne sub presiune. Și exact ce spun agențiile de rating: avem o problemă cu deficitele gemene, deficitul bugetar și deficitul de cont curent, care ne țin în situația de rating în care suntem. Pentru că suma pe importuri este mai mare decât cea de pe exporturi și, chiar dacă aplicăm o rată mai mică de creștere la importuri, tot ne rezultă, nominal, o sumă mai mare de importuri decât cea de exporturi. De aici vine. Din partea de energie a venit o mare parte a creșterii. A crescut prețul petrolului și al gazului metan. Noi, în special, suntem importatori de petrol. Suntem importatori acum și de energie electrică. N-are cum să nu se vadă lucrul ăsta. Energia este principala vulnerabilitate. E adevărat, anul viitor, când vom începe să scoatem mai mult gaz din Marea Neagră, lucrul ăsta o să se vadă și pe partea de balanță”, a declarat Codîrlașu pentru Digi24.ro.

Analistul economic şi financiar a explicat și că deficitul comercial contribuie la deficitul de cont curent, care, la fel ca deficitul bugetar, trebuie finanțat. În opinia sa, reducerea dezechilibrului bugetar este principala măsură care ar putea contribui și la diminuarea deficitului comercial.

„E un deficit al balanței comerciale care se transformă în deficit de cont curent. El trebuie finanțat, fie de către stat, fie de către companii. Deci el trebuie finanțat, acest deficit. Și agențiile de rating se uită foarte atent la cele două deficite. Exact cum este deficitul bugetar, care trebuie finanțat, și deficitul de cont curent trebuie finanțat. Este necesară o singură măsură, reducerea deficitului bugetar. Deficitul bugetar înseamnă tipărire de bani care caută să cumpere bunuri și servicii și generează și deficitul comercial. Deci soluția e reducerea deficitului bugetar și pentru inflație, și pentru dobânzi, și pentru deficitul comercial”, a concluzionat acesta.

Editor : A.D.