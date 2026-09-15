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România a produs cu 3% mai puțină energie în primele șapte luni. Consumul populației a scăzut cu aproape 12%

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Rețea de transport de energie electrică
Rețea de transport de energie electrică. Foto: Getty Images
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Din articol
Producția din termocentrale, în scădere Energia solară, în creștere puternică Consumul populației a scăzut cu aproape 12% România a exportat peste 9 miliarde kWh

România a produs cu 3% mai puțină energie electrică în primele șapte luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025. În același timp, consumul populației a scăzut cu aproape 12%, arată datele INS.

Importurile de energie au scăzut, la rândul lor, cu 9,4%, până la 8,87 milioane tep, scrie News.ro. În schimb, exporturile de energie electrică au crescut cu 930,2 milioane kWh, ajungând la 9,035 miliarde kWh.

Producția din termocentrale, în scădere

Potrivit INS, resursele de energie electrică au totalizat în perioada ianuarie-iulie 40,356 miliarde kWh, cu 54 milioane kWh mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Producția din termocentrale a fost de 8,81 miliarde kWh, în scădere cu 756,8 milioane kWh, respectiv 7,9%.

În schimb, hidrocentralele au produs 8,391 miliarde kWh, cu 16,4% mai mult decât în primele șapte luni din 2025.

Producția centralelor nuclearo-electrice a ajuns la 5,355 miliarde kWh, în scădere cu 12,3%.

Energia solară, în creștere puternică

Producția de energie eoliană a fost de 3,62 miliarde kWh, în creștere cu 227,4 milioane kWh față de perioada similară din 2025.

Cea mai importantă creștere a fost înregistrată în cazul energiei solare. Centralele fotovoltaice au produs 4,10 miliarde kWh în primele șapte luni, cu 1,20 miliarde kWh mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Consumul populației a scăzut cu aproape 12%

Consumul final de energie electrică a fost de 28,076 miliarde kWh, cu 4,3% mai mic decât în primele șapte luni din 2025.

În economie, consumul de energie electrică s-a redus cu 1,8%, în timp ce iluminatul public a înregistrat o scădere de 7%.

Cea mai mare reducere a fost consemnată în cazul populației, unde consumul de energie electrică a scăzut cu 11,9%.

România a exportat peste 9 miliarde kWh

În primele șapte luni ale anului, exporturile de energie electrică au ajuns la 9,035 miliarde kWh, în creștere cu 930,2 milioane kWh față de perioada similară din 2025.

În același timp, consumul propriu tehnologic în rețele și stații a fost de 3,244 miliarde kWh, cu 381 milioane kWh mai mare decât anul trecut.

INS mai arată că resursele de energie primară au totalizat 18,138 milioane tep, în scădere cu 1,20 milioane tep, respectiv 6,2%, față de primele șapte luni din 2025. În schimb, resursele de energie electrică au crescut cu 0,1%.

Editor : Ana Petrescu

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