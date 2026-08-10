România a redus cu 2% deficitul comercial în prima jumătate a anului. Cum au evoluat exporturile și importurile

Deficitul comercial al României a ajuns la 16,46 miliarde de euro în primele șase luni din 2026, în scădere cu 332,1 milioane de euro, respectiv 2%, față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Exporturile au crescut cu 3%, într-un ritm mai rapid decât importurile, care au avansat cu 1,7%.

În perioada ianuarie-iunie, România a exportat bunuri în valoare de 49,04 miliarde de euro, în timp ce importurile au ajuns la aproape 65,5 miliarde de euro. Diferența dintre cele două valori a dus la deficitul comercial de 16,46 miliarde de euro.

Datele pentru luna iunie arată însă o creștere mai puternică a importurilor decât a exporturilor. România a exportat bunuri de 8,7 miliarde de euro și a importat de aproape 11,7 miliarde de euro, ceea ce a dus la un deficit lunar de aproximativ 2,96 miliarde de euro. Comparativ cu iunie 2025, exporturile au crescut cu 5,9%, în timp ce importurile au avansat cu 9,9%.

Mașinile și echipamentele de transport, aproape jumătate din exporturile României

Mașinile și echipamentele de transport au continuat să aibă cea mai mare pondere în comerțul exterior al României. În primele șase luni, această categorie a reprezentat 46,8% din totalul exporturilor și 36,5% din importuri. În valoare, exporturile au ajuns la 22,93 miliarde de euro, iar importurile la 23,92 miliarde de euro.

O altă categorie importantă a fost cea a produselor manufacturate, care a reprezentat 27,2% din exporturi și 27,3% din importuri.

Datele INS arată diferențe importante și între evoluțiile diferitelor categorii de produse. Exporturile de alimente și animale vii au crescut cu 7,8% față de primul semestru din 2025, până la aproximativ 3,66 miliarde de euro, în timp ce importurile au avansat cu doar 0,3%, la 5,88 miliarde de euro.

În cazul combustibililor minerali, lubrifianților și materialelor derivate, exporturile au crescut cu 10,9%, la peste 3 miliarde de euro, iar importurile cu 11,7%, până la aproape 5,69 miliarde de euro.

Un dezechilibru semnificativ apare și la produsele chimice: România a exportat de aproximativ 2,88 miliarde de euro și a importat de 9,84 miliarde de euro în primul semestru.

Peste 70% din comerțul exterior al României se desfășoară cu UE

Statele Uniunii Europene au rămas principalii parteneri comerciali ai României. Schimburile intra-UE au însumat 35,45 miliarde de euro la export și 48,17 miliarde de euro la import în primele șase luni ale anului. Astfel, comerțul cu celelalte 26 de state membre a reprezentat 72,3% din exporturile României și 73,6% din importuri.

În relația cu statele din afara Uniunii Europene, exporturile au însumat aproximativ 13,59 miliarde de euro, iar importurile 17,32 miliarde de euro. Schimburile extra-UE au reprezentat 27,7% din totalul exporturilor și 26,4% din importuri.

Balanța comercială arată diferența dintre valoarea bunurilor exportate și cea a bunurilor importate. Atunci când valoarea importurilor este mai mare decât cea a exporturilor, așa cum este cazul României, rezultatul este un deficit comercial.

INS calculează acest indicator folosind exporturile la preț FOB (Free on Board) și importurile la preț CIF (Cost, Insurance, Freight). Prețul FOB include valoarea bunurilor, transportul până la punctul de îmbarcare și taxele necesare pentru încărcarea acestora, în timp ce valoarea CIF include suplimentar costurile asigurării și transportului internațional până la frontiera țării importatoare.

Editor : A.D.