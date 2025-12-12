Live TV

România a susţinut la ECOFIN modernizarea sistemelor vamale, integrarea pieţelor de capital şi reducerea poverii legislative europene

Data publicării:
alexandru nazare sustine o conferinta de presa
Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Taxă vamală pentru coletele sub 150 de euro, din 2026 „Simplificarea este cheia succesului” Critici privind povara administrativă a legislaţiei UE

România a susţinut, vineri, la reuniunea Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), modernizarea sistemelor vamale europene, integrarea accelerată a pieţelor de capital şi o evaluare mai echilibrată a impactului legislaţiei UE asupra economiilor naţionale, a anunţat Ministerul Finanţelor. 

Potrivit unui comunicat oficial, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a participat la discuţiile miniştrilor de finanţe din statele membre UE privind negocierile pentru noul Cod Vamal al Uniunii Europene şi viitoarea Autoritate Vamală Europeană (EUCA).

În cadrul reuniunii, România a pledat pentru consolidarea guvernanţei EUCA şi pentru accelerarea operaţionalizării EU Customs Data Hub, platforma centralizată care va integra şi monitoriza în timp real fluxurile comerciale din Uniunea Europeană.

„Pentru România, aceste evoluţii implică atât întărirea capacităţii de supraveghere şi control vamal, cât şi creşterea eficienţei în combaterea fraudei, facilitarea comerţului legal şi integrarea mai rapidă în viitoarea arhitectură digitală a vamalelor europene”, a transmis Ministerul Finanţelor.

Totodată, Autoritatea Vamală Română, în coordonare cu Ministerul Finanţelor, a depus oficial candidatura României pentru găzduirea EUCA, instituţie strategică ce va deveni un centru de comandă al activităţilor vamale la nivel comunitar.

Taxă vamală pentru coletele sub 150 de euro, din 2026

Un alt subiect important pe agenda ECOFIN a vizat eliminarea pragului vamal de minimis de 150 de euro, în contextul creşterii masive a importurilor online de colete cu valoare redusă.

România a susţinut soluţii tranzitorii pentru corectarea dezechilibrelor generate de aceste importuri, iar miniştrii de finanţe au convenit introducerea unei taxe vamale de 3 euro per produs pentru coletele sub 150 de euro, măsură care va intra în vigoare la 1 iulie 2026.

CITEȘTE ȘI: Decizia Uniunii Europene care lovește în Shein, Temu sau AliExpress. Intră în vigoare din iulie 2026

„Simplificarea este cheia succesului”

Pe agenda reuniunii s-a aflat şi pachetul Comisiei Europene privind integrarea şi supravegherea pieţelor de capital, care urmăreşte armonizarea regulilor, întărirea supravegherii şi facilitarea accesului companiilor la finanţare.

„Pachetul are ca scop crearea unei pieţe de capital mai profunde şi mai eficiente la nivel european, reducând fragmentarea actuală dintre statele membre”, a precizat Ministerul Finanţelor.

Alexandru Nazare a cerut ca acest dosar să fie tratat cu prioritate maximă: „România sprijină pe deplin acest pachet, care reprezintă un pas esenţial pentru consolidarea pieţelor de capital europene şi pentru stimularea investiţiilor. Cheia succesului este simplificarea: avem nevoie de reguli clare, eficiente şi uşor de aplicat”.

Acesta a subliniat că obiectivul trebuie să fie stimularea investiţiilor şi crearea condiţiilor pentru apariţia unor noi „unicorni”, inclusiv în Europa de Est şi România.

Critici privind povara administrativă a legislaţiei UE

Ministrul Finanţelor a atras atenţia şi asupra riscului generat de povara administrativă excesivă a legislaţiei europene, în special pentru IMM-uri.

„România cere evaluări comune, diferenţiate şi evitarea poverii administrative excesive generate de legislaţia UE”, a declarat Alexandru Nazare, în contextul unei analize prezentate de preşedinţia daneză privind impactul cumulativ al iniţiativelor legislative europene.

Potrivit ministrului, este necesară o metodologie comună la nivelul UE pentru evaluarea costurilor şi beneficiilor, dar şi analize adaptate profilului fiecărui stat membru, având în vedere că aceleaşi norme pot produce efecte economice diferite.

Agenda reuniunii ECOFIN din 12 decembrie a mai inclus impactul economic şi financiar al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, simplificarea reglementărilor financiare, raportul Curţii Europene de Conturi privind execuţia bugetului UE pe 2024, pachetul privind euro digital şi Semestrul European, potrivit cimunicatului de presă transmis de Ministerul Finanţelor.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
2
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
5
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Nemaiauzit! Gigi Becali împarte o sumă de bani uriașă românilor: cine sunt beneficiarii
Digi Sport
Nemaiauzit! Gigi Becali împarte o sumă de bani uriașă românilor: cine sunt beneficiarii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, despre scăderea taxării pe muncă: „Mi-aș dori foarte mult. În acest moment efortul este foarte mare”
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ce spune ministrul Finanțelor despre rectificarea bugetară: „Am direcţionat banii pentru a stinge datoriile care s-ar fi acumulat”
alexandru nazare la o sedinta
Alexandru Nazare: „Îngheţarea procedurii de suspendare a fondurilor europene este un pas foarte important pentru țară”
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Alexandru Nazare: Planul de relansare nu trebuie să compromită consolidarea fiscală. Ministrul a adus în discuție și eliminarea IMCA
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare: Rectificarea bugetară păstrează ținta de deficit de 8,4%. Peste 2 miliarde de lei merg către sănătate
Recomandările redacţiei
Radu Marinescu
Ministrul Justiției, despre sesizarea ajunsă la Inspecția Judiciară...
St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)
Emisarul special al lui Putin amenință UE cu „consecințe extrem de...
paciet in pat de spital
Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj-Napoca. Ce spune...
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz
„E timpul ca Europa să se reînarmeze: trebuie să creăm o bancă pentru...
Ultimele știri
Șeful Armatei SUA ar fi fost scos din negocierile de pace privind Ucraina de „paranoicul Hegseth”: „I s-a dat peste mână”
Trump l-a dat afară pe amiralul responsabil de armata SUA din America Latină. Liderul de la Casa Albă amenință Venezuela cu războiul
Momentul în care un parașutist sportiv ajunge suspendat de coadă avionului, după ce parașuta i se deschide mult prea devreme
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de...
Fanatik.ro
Fostul ginere al lui Nicolae Ceaușescu a cerut sesizarea CCR pentru redeschiderea dosarului de genocid...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe...
US-NEWS-WEA-NYC-STORMS-NY
Dezastru în SUA și Canada din cauza inundațiilor. Peste o sută de mii de persoane au fost evacuate, iar zeci...
Playtech
Cât pierzi la pensie dacă lucrezi part-time sau cu salariul minim. Tabel explicat
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
OFICIAL A doua victorie! UEFA a făcut marele anunț, după FCSB - Feyenoord 4-3
Pro FM
Bebe Rexha a cucerit plaja într-un costum de baie adânc decupat, cu imprimeu tropical: "Mă mut pe o insulă...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
Țeapă de 500 lei la Mica Recalculare. De ce a primit pensionarul decizia cu bani în minus la pensie?
Digi FM
Judecătoarea Raluca Moroșanu, o nouă declarație după momentul viral de la conferința de la Curtea de Apel. Ea...
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție