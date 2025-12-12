România a susţinut la ECOFIN modernizarea sistemelor vamale, integrarea pieţelor de capital şi reducerea poverii legislative europene

România a susţinut, vineri, la reuniunea Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), modernizarea sistemelor vamale europene, integrarea accelerată a pieţelor de capital şi o evaluare mai echilibrată a impactului legislaţiei UE asupra economiilor naţionale, a anunţat Ministerul Finanţelor.

Potrivit unui comunicat oficial, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a participat la discuţiile miniştrilor de finanţe din statele membre UE privind negocierile pentru noul Cod Vamal al Uniunii Europene şi viitoarea Autoritate Vamală Europeană (EUCA).

În cadrul reuniunii, România a pledat pentru consolidarea guvernanţei EUCA şi pentru accelerarea operaţionalizării EU Customs Data Hub, platforma centralizată care va integra şi monitoriza în timp real fluxurile comerciale din Uniunea Europeană.

„Pentru România, aceste evoluţii implică atât întărirea capacităţii de supraveghere şi control vamal, cât şi creşterea eficienţei în combaterea fraudei, facilitarea comerţului legal şi integrarea mai rapidă în viitoarea arhitectură digitală a vamalelor europene”, a transmis Ministerul Finanţelor.

Totodată, Autoritatea Vamală Română, în coordonare cu Ministerul Finanţelor, a depus oficial candidatura României pentru găzduirea EUCA, instituţie strategică ce va deveni un centru de comandă al activităţilor vamale la nivel comunitar.

Taxă vamală pentru coletele sub 150 de euro, din 2026

Un alt subiect important pe agenda ECOFIN a vizat eliminarea pragului vamal de minimis de 150 de euro, în contextul creşterii masive a importurilor online de colete cu valoare redusă.

România a susţinut soluţii tranzitorii pentru corectarea dezechilibrelor generate de aceste importuri, iar miniştrii de finanţe au convenit introducerea unei taxe vamale de 3 euro per produs pentru coletele sub 150 de euro, măsură care va intra în vigoare la 1 iulie 2026.

CITEȘTE ȘI: Decizia Uniunii Europene care lovește în Shein, Temu sau AliExpress. Intră în vigoare din iulie 2026

„Simplificarea este cheia succesului”

Pe agenda reuniunii s-a aflat şi pachetul Comisiei Europene privind integrarea şi supravegherea pieţelor de capital, care urmăreşte armonizarea regulilor, întărirea supravegherii şi facilitarea accesului companiilor la finanţare.

„Pachetul are ca scop crearea unei pieţe de capital mai profunde şi mai eficiente la nivel european, reducând fragmentarea actuală dintre statele membre”, a precizat Ministerul Finanţelor.

Alexandru Nazare a cerut ca acest dosar să fie tratat cu prioritate maximă: „România sprijină pe deplin acest pachet, care reprezintă un pas esenţial pentru consolidarea pieţelor de capital europene şi pentru stimularea investiţiilor. Cheia succesului este simplificarea: avem nevoie de reguli clare, eficiente şi uşor de aplicat”.

Acesta a subliniat că obiectivul trebuie să fie stimularea investiţiilor şi crearea condiţiilor pentru apariţia unor noi „unicorni”, inclusiv în Europa de Est şi România.

Critici privind povara administrativă a legislaţiei UE

Ministrul Finanţelor a atras atenţia şi asupra riscului generat de povara administrativă excesivă a legislaţiei europene, în special pentru IMM-uri.

„România cere evaluări comune, diferenţiate şi evitarea poverii administrative excesive generate de legislaţia UE”, a declarat Alexandru Nazare, în contextul unei analize prezentate de preşedinţia daneză privind impactul cumulativ al iniţiativelor legislative europene.

Potrivit ministrului, este necesară o metodologie comună la nivelul UE pentru evaluarea costurilor şi beneficiilor, dar şi analize adaptate profilului fiecărui stat membru, având în vedere că aceleaşi norme pot produce efecte economice diferite.

Agenda reuniunii ECOFIN din 12 decembrie a mai inclus impactul economic şi financiar al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, simplificarea reglementărilor financiare, raportul Curţii Europene de Conturi privind execuţia bugetului UE pe 2024, pachetul privind euro digital şi Semestrul European, potrivit cimunicatului de presă transmis de Ministerul Finanţelor.

Editor : A.D.