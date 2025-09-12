România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Anunțul făcut de ministrul Dragoș Pîșlaru

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat vineri seară, într-o postare pe Facebook, că România a transmis oficial PNRR renegociat către Comisia Europeană, după care urmează aprobarea formală de către Comisie și apoi decizia Consiliului ECOFIN.

„Vineri, ora 21:30, sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană.

Pentru efortul excepțional al acestor zile, mulțumesc colegilor mei din DGMRFSC care au lucrat zi-lumină în aceste săptămâni (inclusiv celor care lipsesc din poza noastră de azi), colegilor din toate ministerele pentru transmiterea în regim de urgență a planurilor sectoriale!

Le mulțumesc colegilor miniștri pentru implicarea lor și prim-ministrului Ilie Bolojan pentru întreaga susținere!

Urmează aprobarea formală de către Comisie și apoi decizia Consiliului ECOFIN.

Este o onoare pentru mine să fac parte din acest proces atât de important pentru modernizarea României. Mulțumesc tuturor!”, este mesajul ministrului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În 14 august, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat lista integrală a proiectelor din PNRR care pierd bani, care sunt eliminate complet și care se mută de pe componenta de împrumuturi pe cea de granturi, adică primesc bani europeni gratis.

Joi, Pîslaru a anunţat că Guvernul urmează să se reunească săptămâna viitoare într-o şedinţă extraordinară pentru a aproba memorandumurile privind prioritizarea proiectelor finanţate din PNRR, amintește Agerpres.



El a precizat şi ce memorandumuri ar urma să fie aprobate în şedinţa extraordinară de guvern la care s-a referit, întrebat în acest sens.



„Demersurile legate de PNRR au avut următoarele faze, prima fază să redeschidem negocierile cu Comisia, să restabilim încrederea şi să stabilim care sunt valorile investiţiilor şi componentelor, deci, din ce se compune PNRR. Apoi, a doua fază a fost ordonanţa 41, în care am spus cum putem să trecem la pasul următor şi anume, în spatele unei sume, să zicem 100 de euro, eu am proiecte de 300 de euro şi atunci ar trebui să ştim cum ajungem de la 100 de euro alocare, agreată cu Comisia Europeană, la 100 de euro de proiecte ca să şti exact ce implementezi. Şi ordonanţa 41 a plecat de la ideea ca fiecare minister de linie trebuie să-şi prioritizeze proiectele din PNRR, bineînţeles, să le închidă pe cele pe care nici măcar nu le-a deschis şi să le prioritizeze, astfel încât să ştim exact ce putem implementa, cu ce bani. Memorandumurile sunt la fiecare minister responsabil, cuprinzând listele de proiecte din spatele PNRR”, a declarat Pîslaru.

Editor : M.C