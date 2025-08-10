Criza politică ar putea avea consecințe mult mai grave. România află, săptămâna viitoare, dacă evită falimentul. Fitch este prima agenţie internațională care va revizui calificativul României - peste doar cinci zile, pe 15 august.

Verdictul vine după ce în iulie, agenţia a transmis că evaluarea va ţine cont în special de modul în care noile măsuri fiscale ale guvernului de la București vor influenţa traiectoria datoriei publice şi credibilitatea politicii bugetare, relatează Valentin Chisoceanu, jurnalist Digi24.

12 septembrie e data când e așteptat verdictul Moody's, iar de la Standard & Poor's decizia va fi publicată în cursul lunii octombrie. Practic, o toamnă în care România trebuie să demonstreze că are un plan concret, coerent și aplicat în mod realist, pentru a nu aluneca pe treapta junk, adică nerecomandată investițiilor.

Dacă însă decizia Fitch de săptămâna viitoare va fi de retrogradare, efectul de domino e garantat.

Ce e cu aceste rapoarte ale agențiilor de rating și de ce contează, vă întrebați?

De evaluarea agențiilor internaționale depinde capacitatea României de a se împrumuta în continuare, pentru a finanța plata pensiilor și a salariilor, dar și continuarea investițiilor. Iar Fitch a anunțat, luna trecută, când a dat un ultim avertisment Executivului de la București, că va ține cont de cât de realist și de coerent e implementat planul în 3 etape al Guvernului, plan care deocamdată abia a trecut de primul episod - creșterea taxelor, pentru a asigura încasări mai mari.

Curățenia în cheltuieli e, deocamdată, abia la nivel de intenție și proiecte care au generat multe nemulțumiri între partenerii de guvernare.

Așadar, contrele politice și amenințările cu ieșirea de la guvernare, deci perspectiva haosului politic ar putea cântări greu în ochii evaluatorilor internaționali.



Iată și poza în cifre a situației actuale din bugetul României: deficitul bugetar după prima jumătate a anului – 3,68% din PIB, adică aproape 70 de miliarde de lei e diferența dintre încasări și cheltuieli. Iar bugetul e pe minus cu o sumă mai mare decât în prima jumătate a anului trecut, când am avut deficit record. Iar datoria publică depășise încă din aprilie pragul de 1.000 miliarde de lei, adică 56,6 la sută din PIB.

