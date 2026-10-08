Live TV

Video România ajunge la ECOFIN fără un plan clar pentru bugetul din 2027. Cum complică criza politică reducerea deficitului

Data publicării:
Alexandru Nazare ECOFIN 10 oct Luxemburg
Sursa foto: Ministerul Finanțelor
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
România trebuie să continue reducerea deficitului Datoria publică ar putea depăși 61% din PIB în acest an

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă în perioada 8-9 octombrie la reuniunile Eurogrup și ECOFIN de la Luxemburg, într-un moment în care România trebuie să continue reducerea deficitului, dar nu are încă un Guvern cu puteri depline și nici un plan clar pentru bugetul din 2027. Oficialii europeni vor discuta despre coordonarea politicilor fiscale, Semestrul European și aplicarea noilor reguli de guvernanță economică.

Reuniunea miniștrilor de Finanțe readuce în discuție situația bugetară a României, aflată în procedură de deficit excesiv. Țara și-a asumat corectarea deficitului până în 2030, însă următorii pași depind inclusiv de măsurile care vor fi cuprinse în bugetul pentru anul viitor.
De această dată, discuțiile au loc într-un context politic complicat. România nu are un Executiv cu puteri depline, iar direcția fiscală a viitorului Guvern și modul în care va fi construit bugetul pentru 2027 nu sunt încă stabilite.

„Este acea reuniune a miniștrilor de Finanțe unde se discută și se iau decizii privind strategiile financiare ale fiecărui stat membru. Este o reuniune cu atât mai importantă pentru țara noastră, cu cât se discută inclusiv despre deficit și planul pentru a ieși din această procedură de deficit excesiv în care se află și România. Tocmai aceasta este problema: cum va prezenta Alexandru Nazare situația de la noi din țară? Mai exact, dacă România poate să se țină de promisiunea de a reduce deficitul sub pragul de 3% din PIB până în 2030. Este un angajament pe care ni l-am asumat deja”, a explicat jurnalista Digi24 Andreea Gheorghe.

Pe 8 octombrie, Alexandru Nazare participă la reuniunea Eurogrup în format extins, la care sunt prezenți miniștrii economiei și finanțelor din toate statele membre, inclusiv din țările care nu fac parte din zona euro. Pentru România, Ministerul Finanțelor indică drept teme relevante dezvoltarea piețelor de capital, eficiența finanțelor publice și impactul piețelor energetice asupra competitivității și costurilor din economie.

O zi mai târziu, ministrul va participa la reuniunea ECOFIN, unde vor fi analizate competitivitatea sectorului bancar, situația pieței energiei, implementarea planurilor de redresare și reziliență, Semestrul European și aplicarea cadrului de guvernanță economică.

România trebuie să continue reducerea deficitului

România se află în procedură de deficit excesiv din 2020. Consiliul Uniunii Europene a stabilit o traiectorie prin care dezechilibrul bugetar trebuie corectat până în 2030, iar deficitul să fie coborât și menținut sub pragul european de 3% din PIB. 

Pentru fiecare an sunt stabilite limite privind creșterea cheltuielilor nete. În cazul României, recomandarea Consiliului prevede o creștere maximă de 2,6% în 2026 și de 4,6% în 2027. Respectarea acestei traiectorii depinde însă de măsurile pe care viitorul Guvern le va include în bugetul pentru anul următor.

Principala necunoscută este cine va construi bugetul pentru 2027 și ce măsuri va adopta pentru continuarea ajustării. Instabilitatea politică poate întârzia pregătirea bugetului și asumarea unor decizii privind veniturile și cheltuielile statului.

În mod obișnuit, în această perioadă ar trebui să fie conturate principalele direcții bugetare pentru anul următor. În lipsa unui Guvern cu puteri depline, nu este clar dacă viitorul Executiv va continua actualele politici fiscale sau va modifica prioritățile de cheltuieli și măsurile de creștere a veniturilor.

Datoria publică ar putea depăși 61% din PIB în acest an

Reducerea deficitului este importantă și pentru limitarea împrumuturilor contractate de stat. Pentru a acoperi diferența dintre venituri și cheltuieli, România trebuie să se împrumute, iar dobânzile plătite măresc, la rândul lor, presiunea asupra bugetului.

Comisia Europeană estimează că datoria publică va ajunge la 61,6% din PIB la finalul anului 2026 și va urca la 63,4% în 2027. Dacă actualele politici nu se schimbă, instituția proiectează că datoria ar putea ajunge în jurul nivelului de 90% din PIB în 2036, potrivit documentului publicat pe EUR-Lex.

Pe agenda ECOFIN se află și redresarea economică a Europei, inclusiv stadiul implementării Mecanismului de Redresare și Reziliență, plățile aflate în curs și constatările Curții de Conturi Europene privind eficiența investițiilor.

Miniștrii vor discuta și despre competitivitatea energetică, dezvoltarea rețelelor și a interconexiunilor, precum și despre necesitatea ca măsurile pe termen scurt adoptate în contextul scumpirii energiei să rămână temporare și țintite.

În marja reuniunii, Alexandru Nazare va avea mai multe întâlniri bilaterale, în cadrul cărora vor fi abordate teme de pe agenda europeană și consolidarea finanțelor publice.

Editor : A.D. | A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
1
Încă o țară anunță că se retrage de la Eurovision 2027: „Nu vom vedea drapelul nostru pe...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_65_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Stenograme din ședința greilor PSD. Grindeanu: „Profil de premier de tip Cioloș”. Dîncu...
diana stoica usr
3
Diana Stoica (USR) îl contestă pe Luca Niculescu: „A fost susţinut pe parcursul carierei...
August Hanning
4
Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August Hanning, fostul șef al...
Far-Right Israelis Protest Outside UK Consulate In East Jerusalem
5
Tensiuni între Regatul Unit și Israel. Londra ar putea expulza zeci de diplomați dacă va...
Inevitabil: Federația de Fotbal din Portugalia l-a suspendat deja pe Cristiano Ronaldo!
Digi Sport
Inevitabil: Federația de Fotbal din Portugalia l-a suspendat deja pe Cristiano Ronaldo!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
800484473_1074301132159849_4750143618637553002_n
Transportatorii cer suspendarea amenzilor TollRo până la 1 aprilie 2027: „Nu putem fi sancționați pentru erorile sistemului”
Apă
Preţul apei în România: Diferenţe de peste 130% între localităţi. Unde se plătesc cele mai mari şi cele mai mici tarife
nave drone marea neagra bulgaria 1
Bulgaria cheamă România și Turcia la consultări după atacurile asupra navelor din Marea Neagră
Al Nazare la o masa rotinda
Nazare, înainte de următoarea reuniune ECOFIN: „România are interese economice legitime de apărat”
monezi stecher pret energie cost energie bani electricitate curent
Cristian Bușoi, despre scumpirea electricității: „Nu a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă”
Recomandările redacţiei
2026-10-05-3845
Premierul desemnat Luca Niculescu, față în față cu partidele...
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan, înainte de întâlnirea cu Luca Niculescu: Ţintele de...
Proteste violente în Franța. Foto Profimedia
Protestele continuă în Franța: 224 de școli sunt închise, iar peste...
medicamente gettyimages
Statul nu știe în timp real ce medicamente lipsesc din farmacii...
Ultimele știri
Lituania cere UE să impună sancțiuni asupra cerealelor rusești: Moscova „folosește porturile și infrastructura din Europa”
„O mizerie și o prostie”. Rusia refuză să trimită către OMS date despre ciumă. Ce se știe până acum despre moartea misterioasă
ONU va instrui parlamentarii români în inteligență artificială. Un deputat PNL explică ce va aborda programul: „E un prim pas serios”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Perioada grea se încheie pentru 3 zodii pe 8 octombrie 2026. Își iau viața în propriile mâini și lasă...
Cancan
Probleme pentru cea mai bătrână mamă din lume. Casa Adrianei Iliescu a fost vandalizată
Fanatik.ro
„Lăsați-l pe Hagi să muncească! Vă trebuie c**ie!” Pe cine dă vina Arlauskis pentru dezastrul României din...
editiadedimineata.ro
China își crește influența în Grecia prin intermediul influencerilor
Fanatik.ro
Au sosit la Craiova! Filipe Coelho, vești excelente înainte de reluarea SuperLigii
Adevărul
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni...
Playtech
Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat...
Digi FM
Boris Becker, tandru cu soția cu 22 de ani mai tânără. Lilian, superbă în costum de baie, la mai puțin de un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A "explodat", după ce selecționerul a fost dat afară: "Circ total". Edi Iordănescu, alesul federației
Pro FM
Cum arată viața lui Cheloo departe de București. S-a retras la Breaza de aproape 20 de ani: "N-aș vrea să mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce s-a ales de Stifler din "American Pie". Seann William Scott are 50 de ani și a schimbat petrecerile pe...
Adevarul
Cât ar putea ajunge factura la energie în această iarnă. Scenariile analizate de experți
Newsweek
Casa de Pensii a MAI, învinsă definitiv. Cum a vrut să anuleze pensia unui polițist și să-i ia banii înapoi?
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Planta aromatică asociată cu o memorie mai bună și reducerea anxietății. Ce spun cercetările despre legătura...
Digi Animal World
Momentul în care un șarpe de aproape 3 metri înghite un păun de companie. Cum a fost capturat pitonul
Film Now
Michael Douglas dezvăluie numele actriței cu care a avut o aventură pe platourile de la „Basic Instinct”...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”