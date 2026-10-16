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România ar putea încasa în noiembrie banii din cererea 5 PNRR. Dragoș Pîslaru: „Peste 1,4 miliarde de euro sunt pe verde”

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Banknotes with letters Pnrr (national recovery and resilience plan)
Sursa foto: Getty Image
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Din articol
Cererea de plată nr. 5: Peste 1,4 miliarde de euro au primit evaluare favorabilă Comisia Europeană ar putea lua decizia pentru cererea 6 pe 20 noiembrie

România ar putea încasa în noiembrie banii aferenți cererii de plată nr. 5 din PNRR, după ce peste 1,4 miliarde de euro din componenta de granturi au primit o evaluare favorabilă, a anunțat vineri ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. În cazul cererii de plată nr. 6, aproximativ 900 de milioane de euro sunt în continuare în pericol, din cauza neîndeplinirii unor jaloane privind salarizarea în sectorul public și decarbonizarea.

România mai are de încasat fonduri aferente ultimelor două cereri de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare totală de peste 6,4 miliarde de euro. Cererea de plată nr. 5 însumează 2,084 miliarde de euro, iar cererea nr. 6 are o valoare de 4,347 miliarde de euro.

Dragoș Pîslaru a explicat, vineri, la Palatul Victoria, că discuțiile cu Comisia Europeană se concentrează în această perioadă pe finalizarea evaluărilor, în special pentru componenta de granturi, importantă pentru deficitul bugetar.

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Cererea de plată nr. 5: Peste 1,4 miliarde de euro au primit evaluare favorabilă

Din componenta de granturi a cererii de plată nr. 5, în valoare de 1,651 miliarde de euro, peste 1,4 miliarde de euro sunt deja considerate îndeplinite în cadrul evaluărilor Comisiei Europene. Pentru diferență, autoritățile continuă să transmită informații și documente justificative.

„În medie, o cerere de plată României i-a luat peste șase luni, dacă nu un an și trei luni în cazul cererii 3, cererea 4 ne-a luat patru luni și jumătate să o procesăm, pentru cererea 5 am avut două luni și vă pot spune că din suma de grant de 1,651 de miliarde pe care o avem în discuții cu Comisia Europeană, deja peste 1,4 miliarde sunt pe verde, deci asta știm că sunt deja rezolvate. Pentru diferența de sumă suntem încă în discuții în acest moment - schimburi de informații, analize, sampling, adică eșantionare. Dar e important totuși să știți progresul, pentru că e important să știm că avem cel puțin 1,4 miliarde care sunt clare și rămânem să ne concentrăm acum pe restul de jaloane unde avem schimburile de documente finale. Așteptarea noastră este ca la sfârșitul săptămânii viitoare, peste două săptămâni, să începem să avem o estimare din partea Comisiei Europene și după aceea o încasare a sumei din cererea de plată 5 în luna noiembrie”, a declarat Pîslaru.

Sumele evaluate favorabil nu au fost încă încasate, iar plata depinde de finalizarea procedurilor europene.

Situația este mai complicată în cazul cererii de plată nr. 6, care are o valoare totală de 4,347 miliarde de euro, dintre care 2,582 miliarde de euro reprezintă granturi.

România a recunoscut îndeplinirea doar parțială a unor jaloane legate de reforma salarizării în sectorul public și de decarbonizare, ceea ce pune în pericol încasarea unei părți din fondurile nerambursabile.

„Aici știm foarte bine că, inclusiv în raportare, am recunoscut îndeplinirea doar parțială a jaloanelor legate de salarizare, de decarbonizare. Asta e pe partea de grant și pe partea de împrumut, după cum știți, am negociat să putem primi parțial banii pentru segmentele de autostradă, ceea ce a fost un mare câștig în negocieri. Pe partea de grant, așa cum am făcut și public în estimări, ne așteptăm la o sumă de circa 900 de milioane care să aibă un semn de întrebare evident, risc de a nu a putea primi acești bani, repet, din cele două reforme pe care le-am menționat, mai ales salarizarea în zona publică și decarbonizare”, a explicat ministrul interimar.

Potrivit estimărilor prezentate de acesta, România ar mai putea încasa aproximativ 4,233 miliarde de euro din componenta de granturi a celor două cereri de plată, ceea ce ar permite creșterea gradului de absorbție de la nivelul actual de 66% la peste 90%.

Atingerea acestui obiectiv depinde însă de capacitatea ministerelor și a instituțiilor responsabile de a furniza documentele cerute de Comisia Europeană.

Comisia Europeană ar putea lua decizia pentru cererea 6 pe 20 noiembrie

Calendarul estimat pentru cererea de plată nr. 6 prevede finalizarea evaluării Comisiei Europene în jurul datei de 6 noiembrie și adoptarea unei decizii finale în jurul datei de 20 noiembrie, astfel încât plata să poată fi efectuată în decembrie.

„Ca să înțelegem calendarul pentru cererea de plată 6, e foarte important de înțeles că pe data de 6 noiembrie, aproximativ, Comisia vrea să-și închidă evaluarea pe cererea de plată 6 și să respecte termenul din regulament, în fine, din zona de legislație, care ar însemna că pe 20 noiembrie să poată să dea decizia finală, ca să poată să facă plata în luna decembrie. În acest moment, riscul, evident, pe lângă ce v-am menționat legat de reformele care, din rațiunile pe care le cunoașteți, n-au fost îndeplinite, este acela că, fiind un termen extrem de scurt, iar capacitatea administrativă, mai ales în perioada aceasta de turbulență, este destul de scăzută de a răspunde la toate solicitările în timp, evident, riscul aici este nu că n-o să încasăm banii aceștia, până la urmă, ci dacă îi încasăm în decembrie sau urmează să depunem solicitare de a contesta suma și a cere o practică pentru plată la începutul anului viitor”, a explicat ministrul interimar.

Pîslaru a precizat că au avut loc mai multe întâlniri, sub coordonarea premierului Ilie Bolojan și cu sprijinul Ministerului Finanțelor, pentru accelerarea răspunsurilor la observațiile Comisiei Europene.

„Suntem în cărți încă pentru a putea trage în decembrie banii. Dar e foarte important de menționat că este nevoie de o mobilizare exemplară pentru a furniza documentele, deci nu suntem neapărat cu un semn de întrebare legat de îndeplinire, ci mai degrabă de furnizarea de documente”, a subliniat acesta.

Editor : A.D.

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