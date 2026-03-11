Live TV

România ar putea intra în recesiune în 2026, nu doar tehnică. Predicțiile lui Adrian Codirlașu, președintele CFA

Data actualizării: Data publicării:
grafica cu monede si procente
Foto: Profimedia

România ar putea intra în recesiune în 2026, nu doar tehnică, având în vedere evoluţia consumului de la începutul acestui an, consideră preşedintele CFA România, Adrian Codirlaşu.

„Am fi norocoşi dacă avem o creştere economică de 0,5% anul ăsta. Sunt şanse mari să fie un mic minus pe tot anul şi să avem recesiune, nu doar tehnică. Cifrele mi s-au părut extraordinare. Am citit de vreo trei ori comunicatul INS să văd chiar e minus 9,1 la consum. Asta mi se pare cea mai îngrijorătoare ştire de la începutul anului. Primul trimestru e posibil să fie cu minus. Mă rog, dacă ne uităm la Q3 vs Q2, e minus 0,1 şi din ajustarea sezonieră se poate face la un 0 sau un plus mic, dar probabil să avem un minus în Q1 vs Q4 anul trecut. Dar tot recesiune tehnică o să fie", a spus, miercuri, Adrian Codirlaşu, la dezbaterea "Cât de vulnerabili suntem la crizele geopolitice", organizată de Asociaţia CFA România, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, este posibil să vedem o scădere a consumului şi în perioada următoare.

"Avem în ianuarie această scădere de consum care este spectaculoasă. Vedem februarie şi martie. Părerea mea, în martie o să fie iarăşi un şoc pe consum având în vedere situaţia. Avem atât creşterea preţului combustibilului deocamdată, dar şi aversiune la risc care va genera prudenţă în a cheltui. Deci, în martie ar trebui să vedem pe date din nou un şoc negativ. În februarie poate o să avem o uşoară revenire, după care iarăşi o scădere în martie a consumului", a precizat Codirlaşu.

Întrebat când am putea avea primele indicii cu privire la intrarea în recesiune, el a afirmat că evoluţia PIB prin primul trimestru din acest an poate da o indicaţie.

"Este necesar să avem datele din trimestru I, de creştere economică. Dacă o să avem un minus faţă de trimestru I din anul trecut, mergem probabil către o uşoară recesiune", a mai spus Adrian Codirlaşu.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în luna ianuarie din 2026, comparativ cu aceeaşi lună a anului anterior, a scăzut atât ca serie brută cu 9,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 6,5%, potrivit informaţiilor Institutului Naţional de Statistică (INS) date miercuri publicităţii.

Astfel, scăderea cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a fost cauzată de declinul înregistrat la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-13,8%), vânzările de produse nealimentare (-11,3%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,9%).

La elaborarea proiectului de buget pentru anul în curs, Guvernul a luat în calcul o creştere a economiei de 1%.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
cască pilot
3
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte...
rebelii Houthi din Yemen
4
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
Digi Sport
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tineri traverseaza strada in bucuresti
Analiză Bloomberg. România se confruntă cu o nouă realitate: de la o economie cu creștere rapidă la recesiune
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Proiectele PNRR, în pericol. Consilier prezidențial: „Dacă atragem cât mai mulți bani, economia va reuși să rămână pe linia de plutire”
bnr
BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,50% pe an, pe fondul unei inflații ridicate și al încetinirii economiei
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
Marcel Ciolacu, nou atac la Ilie Bolojan: „Aşa se construieşte imaginea eroului salvator, falsificând fără jenă datele”
marcel ciolacu sustine un discurs
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
Recomandările redacţiei
sedinta in camera deputatilor
Cererea SUA de a trimite noi forțe în România a fost adoptată într-o...
sorin grindeanu parlament
Grindeanu, despre vuvuzelele AUR: Pot reduce indemnizația, astfel de...
Ilie Bolojan si Darryl Nirenberg dau mana
Bolojan l-a primit pe noul ambasador SUA la București și i-a...
donald face declaratii
Trump ameninţă din nou Spania, întrucât „nu cooperează deloc” în...
Ultimele știri
Ce spune ministrul Agriculturii, întrebat dacă îl va demite pe Adrian Chesnoiu de la AFIR după condamnarea la ÎCCJ
Ucraina ajută Germania să se pregătească pentru un eventual atac al Rusiei asupra NATO. „Nu avem timp”
Shell declară forță majoră pentru livrările de GNL din Qatar, după oprirea producției
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
La un pas de tragedie cu o oră înainte de nuntă: “Mă pregăteam fericită, iar în următoarea clipă aveam un...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
Fanatik.ro
Ia în calcul Dan Şucu retragerea de la Rapid?! Soţia patronului, anunţ îngrijorător pentru fani: “Ar fi...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Ia în calcul Dan Şucu retragerea de la Rapid?! Soţia patronului, anunţ îngrijorător pentru fani: “Ar fi...
Adevărul
Cum văd românii amplasarea de avioane și echipamente americane în România, în contextul războiului din Iran
Playtech
Ce documente trebuie să ai când călătorești cu copilul în străinătate
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Ce spune Harvey Weinstein despre relația fostei lui soții cu Adrien Brody: "Georgina a suferit teribil din...
Adevarul
Modul cum Iranul folosește rachetele nedumerește analiștii militari. Ce ar putea semnala acest lucru
Newsweek
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Mickey Rourke, evacuat oficial din casa sa din Los Angeles. Actorul a pierdut locuința după o datorie de...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...