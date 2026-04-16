România aruncă anual peste 3,4 milioane de tone de alimente. Cum afectează risipa mediul și economia

Paradox social: risipă mare, sărăcie ridicată Impact economic și soluții pentru companii

Reducerea risipei alimentare are efecte directe asupra protejării mediului, eficienței economice și sprijinirii categoriilor vulnerabile, în condițiile în care, în România, peste 3,4 milioane de tone de alimente sunt aruncate anual, potrivit datelor sunt prezentate de Federația Băncilor pentru Alimente din România (FBAR).

Reprezentanții organizației atrag atenția că fenomenul este mult mai complex decât pare la prima vedere: „Când vorbim despre risipa alimentară, prima imagine care ne vine în minte este, adesea, o farfurie pe jumătate plină aruncată la gunoi sau un produs uitat în spatele frigiderului. Însă realitatea este mult mai profundă. Reducerea risipei nu înseamnă doar salvarea alimentelor, ci are efecte asupra mediului, economiei și echilibrului social”.

Potrivit sursei citate, combaterea risipei alimentare contribuie direct la protejarea mediului. Aruncarea unui produs alimentar înseamnă, de fapt, irosirea tuturor resurselor utilizate pentru producerea acestuia.

„Atunci când aruncăm un aliment, nu irosim doar produsul finit, ci și apa, solul, energia și munca implicate în întregul proces, de la producție la transport. Prevenirea pierderilor alimentare este un pas concret în reducerea poluării și protejarea mediului”, se arată în comunicatul transmis de FBAR.

Paradox social: risipă mare, sărăcie ridicată

În același timp, problema risipei alimentare este strâns legată de inegalitățile sociale. Deși cantități uriașe de hrană sunt aruncate anual, multe comunități se confruntă cu lipsa alimentelor.

„Trăim un paradox dureros: în timp ce peste 3,4 milioane de tone de hrană sunt irosite anual, există comunități pentru care accesul la alimente rămâne o provocare zilnică”, potrivit aceleași surse.

Conform datelor, peste 27% din populația României se află în risc de sărăcie și excluziune socială.

Impact economic și soluții pentru companii

Reducerea risipei alimentare are și beneficii economice importante. Potrivit FBAR, diminuarea pierderilor duce la crearea unor sisteme mai eficiente și la optimizarea lanțului agroalimentar pe termen lung.

Companiile pot contribui activ la acest proces, inclusiv prin donații de produse. Legea 217/2016, modificată prin Legea 49/2024, permite operatorilor economici să doneze alimente către Băncile pentru Alimente, beneficiind de facilități fiscale, precum deductibilitatea cheltuielilor și scutirea de TVA.

Specialiștii subliniază că reducerea risipei alimentare începe la nivel individual. Organizarea eficientă a alimentelor și planificarea cumpărăturilor pot avea un impact semnificativ.

Printre soluțiile recomandate se numără:

  • organizarea alimentelor după principiul FIFO („primul intrat, primul ieșit”),
  • înțelegerea diferenței dintre „A se consuma până la” și „A se consuma de preferință înainte de”,
  • evitarea cumpărăturilor în exces.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
donald trump
2
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
peter magyar face declaratii
3
Peter Magyar, după o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen: Eliberarea fondurilor...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
4
Un presupus discurs controversat al lui Erdogan a iscat un adevărat scandal în presa...
President of Ukraine and top Ukrainian officials held a press conference in Kyiv
5
Ucraina anunță că un tren internațional care o va lega de litoralul bulgar va avea oprire...
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Digi Sport
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Diana Buzoianu 3
Ministrul Mediului, despre problemele din administrație: „Când s-a încercat implementarea unor strategii, cineva a dat un telefon”
ministerul-de-externe-r-moldova
Ministerul de Externe din Republica Moldova a înfiinţat o direcţie specială pentru relaţiile cu România
ilie bolojan si peter magyar
Ilie Bolojan a discutat la telefon cu Peter Magyar. Prim-ministrul României l-a invitat pe viitorul premier ungar la București
Băile Herculane
Bilete de tratament balnear pentru 2026, avizate de Ministerul Finanțelor. Câte locuri sunt și cine poate beneficia gratuit
Nicole Kidman
Ce este o „moașă de moarte”, calificare pe care Nicole Kidman se pregătește să o obțină: „Poate că sună puţin ciudat”
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam octav ganea
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor...
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan.
Ciucu sare în apărarea premierului. Mesaj pentru PSD: „Veți da foc la...
oameni pe stradă
Sondaj la comanda Digi24: La ce renunță românii după valul de...
coif de aur cotofenesti bratari dacice
Planul anunțat de Ministerul Culturii pentru repatrierea coifului de...
Ultimele știri
Claudiu Manda anunță ce va face PSD: „Dacă Bolojan dorește să rămână premier, nu cu noi. Ne retragem miniștrii din Guvern”
Rata anuală a inflaţiei în România este de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene
Peter Magyar schimbă simbolurile puterii la Budapesta: „Palatul lui Orban” nu va mai fi sediul premierului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Katie Holmes, apariția care a stârnit controverse printre fani: „Cum de arată de parcă ar avea 20 de ani...
Cancan
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Marius Șumudică a făcut anunțul privind revenirea de senzație: „Pentru mine, asta e cel mai important”
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Miliardarii nevăzuţi ai petrolului. Cine sunt magnaţii care câştigă o jumătate de milion de dolari pe zi de...
Adevărul
Reginele matematicii. Cine sunt cele patru fete care au adus României cel mai bun rezultat din istorie la...
Playtech
Prețurile pentru motorină și benzină azi,. Benzinăriile unde carburantul s-a ieftinit vizibil
Digi FM
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului. Ce tradiții se respectă și ce este bine să faci în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Nu a vrut nimeni să fie prieten cu mine. Mă arătau cu degetul!"
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Heather Locklear și Lorenzo Lamas, noul cuplu surpriză de la Hollywood. El a fost căsătorit de șase ori și...
Adevarul
Incident la bordul unui avion TAROM: un pilot a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a zburat fără să fi...
Newsweek
SONDAJ De ce se tem românii cel mai mult: Nu se mai plătesc pensii: 25%. Crește vârsta de pensionare: 18%
Digi FM
Warren Buffett rupe relația cu Bill Gates după scandalul Epstein: "Nu am mai vorbit deloc cu el. Nu vreau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Incapacitatea unei persoane vârstnice de a-şi aminti visele, asociată cu una dintre cele mai grave boli
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Eric Roberts, adevărul despre relația cu sora lui, Julia Roberts: "E o tipă cool". Ce spune acum, după ani de...
UTV
Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost surprinși împreună în Los Angeles. Ce au făcut la doar câteva zile...