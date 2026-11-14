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România câștigă definitiv procesul Roșia Montană. Statul român nu va plăti despăgubirile de 6,5 miliarde de dolari

Data publicării:
Romania: the gold rush could cost the Romanian state at least 2 billion Dollars
Foto: Profimedia Images
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Din articol
România câștigă cel mai mare proces financiar De ce a încercat Gabriel Resources să anuleze decizia Nazare: „Este rezultatul unui efort instituțional și juridic susținut”

România a câștigat definitiv arbitrajul internațional privind proiectul Roșia Montană, după ce Comitetul ad-hoc ICSID a respins în totalitate cererea de anulare formulată de compania Gabriel Resources. Decizia închide ultima cale extraordinară de atac, iar astfel hotărârea prin care țara noastră a fost scutită de plata unor despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari rămâne definitivă și obligatorie, potrivit Ministerului de Finanțe.

Comitetul ICSID a respins în totalitate cererea de anulare formulată de Gabriel Resources în dosarul Roșia Montană și a decis ca reclamanții să suporte cheltuielile aferente acestei proceduri.

România câștigă cel mai mare proces financiar

Miza procesului a fost una uriașă pentru statul român. Gabriel Resources a cerut despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari, echivalentul a circa 31,5 miliarde de lei. Potrivit Ministerului Finanțelor, suma reprezenta aproximativ 1,5% din produsul intern brut estimat al României pentru 2026 și a fost cea mai mare pretenție financiară formulată vreodată împotriva țării noastre într-un arbitraj internațional.

Disputa a pornit de la proiectul minier aurifer de la Roşia Montanã. Compania Gabriel Resources a susținut că România a încălcat Acordurile bilaterale pentru promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor încheiate cu Canada (ratificat prin Legea nr. 356/2009) şi cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (ratificat prin Legea nr. 109/1995) şi au solicitat despãgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari.

În martie 2024, tribunalul arbitral a decis însă că statul român nu a încălcat obligațiile asumate prin cele două acorduri și a respins toate pretențiile companiei.

„Decizia din data de 13 noiembrie 2026 confirmã aceastã hotãrâre şi închide definitiv, în sistemul ICSID, un litigiu care a durat mai mult de un deceniu – de la înregistrarea cererii de arbitraj, în anul 2015, pânã la epuizarea cãii extraordinare a anulãrii”, precizează Ministerul Finanţelor.

De ce a încercat Gabriel Resources să anuleze decizia

După pierderea procesului, Gabriel Resources a încercat să obțină anularea hotărârii arbitrale, invocând mai multe motive.

„Reclamanţii au solicitat anularea în întregime a hotãrârii, invocând o pretinsã constituire necorespunzãtoare a tribunalului arbitral şi o abatere gravã de la normele fundamentale de procedurã, iar în subsidiar anularea parţialã, pentru pretinsa depãşire a competenţelor şi pentru nemotivare”, se arată în comunicatul dat de Ministerul Finanțelor.

Comitetul special care a analizat solicitarea a respins însă toate argumentele companiei. Acesta a fost format din Eduardo Zuleta, în calitate de președinte, Lawrence Boo și Maxi Scherer.

Procedura de anulare s-a desfășurat între iulie 2024 și noiembrie 2026 și a inclus schimburi de documente și argumente scrise, precum și o audiere a părților.

Potrivit Ministerului Finanțelor, aceasta era singura cale extraordinară de atac prevăzută de Convenția ICSID împotriva hotărârii arbitrale. Odată cu respingerea cererii, decizia din martie 2024 rămâne definitivă și obligatorie.

Nazare: „Este rezultatul unui efort instituțional și juridic susținut”

Ministerul Finanțelor susține că rezultatul confirmã cã statul român şi-a respectat obligaţiile internaţionale faţã de investitorii strãini şi cã deciziile autoritãţilor privind protecţia mediului, a patrimoniului cultural şi a intereselor comunitãţilor locale au fost luate cu respectarea cadrului legal.

​„Decizia definitivã în dosarul Roşia Montanã confirmã poziţia României într-un litigiu în care compania reclamantã a solicitat despãgubiri de 6,5 miliarde de dolari. Este rezultatul unui efort instituţional şi juridic susţinut, asumat cu maximã responsabilitate de Ministerul Finanţelor pe parcursul a peste zece ani, pentru a proteja interesul public, mediul şi resursele ţãrii noastre prin intermediul unei apãrãri riguroase”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministerul Finanțelor a mai anunțat că va continua demersurile pentru recuperarea integrală a cheltuielilor de judecată care revin statului român.

Editor : A.P.

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