Live TV

România cere un buget UE echitabil și realist. Mesajul ministrului Alexandru Nazare la reuniunea ECOFIN de la Luxemburg

Data actualizării: Data publicării:
Alexandru Nazare ECOFIN 10 oct Luxemburg
Alexandru Nazare a participat la reuniunea ECOFIN de la Luxemburg. Sursa foto: Ministerul Finanțelor
Din articol
Rezerve față de unele propuneri ale Comisiei Europene

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Luxemburg, unde principalele teme de discuție au vizat viitorul buget al Uniunii Europene și actualizarea sistemului de resurse proprii al blocului comunitar. România a pledat pentru o abordare echilibrată și echitabilă, care să țină cont de nivelul de dezvoltare al statelor membre.

În cadrul reuniunii, Comisia Europeană a propus cinci noi resurse proprii pentru bugetul UE, între care:

  • sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii,
  • mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon,
  • o cotă de apel uniformă aplicată greutății echipamentelor electrice și electronice necolectate anual,
  • o resursă proprie pentru accizele din tutun,
  • și o resursă corporativă europeană.

În intervenția sa, ministrul Alexandru Nazare a subliniat că finanțarea bugetului UE trebuie să se bazeze pe principiile echității, eficienței, transparenței și simplității, transmite sâmbătă Ministerul Finanțelor, într-un comunicat de presă.

„Susținem un buget european sustenabil și realist, capabil sã sprijine prioritãțile Uniunii și sã aducã beneficii tangibile cetãțenilor. Este esențial ca tranziția verde sã nu genereze costuri disproporționate pentru statele aflate încã în proces de redresare economicã”, a declarat ministrul Finanțelor.

România, în calitate de stat beneficiar de fonduri europene, consideră esențială o distribuție echitabilă a contribuțiilor la bugetul comun, ținând cont de diferențele de dezvoltare economică dintre statele membre.

Rezerve față de unele propuneri ale Comisiei Europene

Partea română a exprimat rezerve cu privire la introducerea resurselor bazate pe deșeuri electronice și la reducerea costurilor de colectare pentru resursele tradiționale, cum sunt taxele vamale. Ministrul român al Finanțelor a subliniat că evaluările de impact ar trebui să reflecte mai bine specificul statelor membre cu economii emergente și să includă analize diferențiate, pentru a asigura decizii adaptate realităților naționale și bazate pe dovezi.

România a reiterat sprijinul pentru direcționarea economiilor către investiții productive și a reafirmat susținerea pentru asistența financiară și sancțiunile impuse Rusiei, ca parte a politicii economice și de securitate a Uniunii Europene. În același timp, țara noastră a menținut rezerve privind noile accize la tutun, considerând că nivelurile minime propuse sunt excesive. Poziția României susține o abordare graduală și flexibilă, pentru a proteja stabilitatea pieței și veniturile bugetare.

„La reuniunea ECOFIN de la Luxemburg am subliniat încã o datã cã România își dorește sã fie un partener activ și respectat la masa deciziilor europene. Avem datoria sã ne susținem ferm interesele, cu argumente solide și cu o înțelegere realistã a contextului european, dar și sã ne respectãm angajamentele asumate”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

La reuniunea ECOFIN de la Luxemburg au participat miniștri de finanțe din statele membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană. Discuțiile au avut ca scop coordonarea politicilor economice și bugetare, în contextul reformei sistemului financiar european și al provocărilor economice generate de inflație, tranziția verde și războiul din Ucraina.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
anderson
1
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
mircea cartarescu portret
2
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
viktor orban
3
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
4
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai...
ciprian ciucu in studioul digi24
5
Ciprian Ciucu: CCR nu poate guverna România la nesfârșit. Ei tind să pice aceste reforme...
"Îmi pare rău, mamă!" O româncă s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală. Cum își câștigă banii
Digi Sport
"Îmi pare rău, mamă!" O româncă s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală. Cum își câștigă banii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
exercitiu nato
Exercițiu NATO de amploare în România. Ce trebuie să știe românii...
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
De ce a ieșit Sorin Grindeanu din sală când s-a intonat Imnul...
Ludovic Orban în studioul emisiunii „În fața ta”.
Ce ar fi făcut Ludovic Orban pentru reducerea deficitului: În prima...
bogdan ivan
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie...
Ultimele știri
Vladimir Putin i-a răspuns Melaniei Trump la scrisoarea privind copii ucraineni răpiți: „E dispus să vorbească direct cu mine”
Amenda uriașă primită de o femeie din Bistrița care a dat foc unor gunoaie pe câmp
Tensiuni între Zelenski și primarul Kievului, după atacurile rusești. Ce îl nemulțumește pe președintele Ucrainei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru nazare la o sedinta
Ministrul Alexandru Nazare a discutat cu oficiali ai UE despre pachetele fiscale: Prin măsurile luate evităm suspendarea fondurilor UE
alexandru nazare inquam george calin
Pachetele de măsuri fiscale, discutate la ECOFIN de ministrul Alexandru Nazare. „Trebuie să convingem că vom reduce cheltuielile”
Change of Throne Grand Duke Luxembourg, Luxembourg - 3 Okt 2025
Șeful unei case regale din Uniunea Europeană a abdicat după 25 de ani de domnie
alexandru nazare inquam george calin
Ministrul Finanțelor dezminte scenariul unor noi taxe pentru români: Nu există în plan o astfel de variantă
Understanding,The,Israel-palestinian,Authority,Dispute.,Top,View,Photo,Of,Palestinian
Încă o țară europeană va recunoaște statul Palestina. Anunțul lui Xavier Bettel
Partenerii noștri
Pe Roz
Julia Roberts, despre începutul la Hollywood: Am întâlnit oameni cruzi. Nu am pășit în această carieră cu...
Cancan
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Fanatik.ro
Tatăl fotbalistului care face 45.000 de euro pe zi, acuzat că trăiește din banii fiului său. Cum a răspuns...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Sportiva din România care a renunțat la întreaga carieră și faci bani mulți pe o platformă pentru adulți. A...
Adevărul
Latura întunecată a celui mai faimos geniu al secolului XX. Amănuntele șocante despre cum se comporta cu...
Playtech
Un nou val de aer polar traversează România: de la 22°C la temperaturi negative în doar câteva zile
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi Sport
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns "de nerecunoscut", la mai puțin de 1 an de la retragere
Pro FM
CRBL și iubita tinerică se gândesc la nuntă? "Credeți că ea nu vrea rochia albă sau să fie mămică?"
Film Now
Channing Tatum, sincer despre perioada în care a fost stripper: "Era aproape ca un spectacol de clovni. Nu e...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Făgăraș prinde contur. Punctul sensibil al drumului de la poalele Făgărașului
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj tăios: Procesele pentru bani în plus la grupe de muncă nu au șanse
Digi FM
"Mă duc să predau Monopoly-ul de acasă". Val de ironii după ce Poliția a anunțat cea mai mare captură de...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
A rupt tăcerea după 30 de ani. Sharon Stone a spus cine este producătorul care a sfătuit-o să întrețină...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu