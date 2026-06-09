Live TV

România continuă să importe mai mult decât exportă. Deficitul balanţei comerciale s-a redus cu 7% în 2026

Data publicării:
nave transport maritim cu marfa
FOTO: Getty Images
Din articol
Mașinile și echipamentele de transport domină comerțul exterior Deficit de peste 3 miliarde de euro doar în luna aprilie

Deficitul balanței comerciale a României a ajuns la 10,8 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie 2026, în scădere cu 7% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS). Exporturile au crescut ușor, în timp ce importurile au scăzut marginal.

Deficitul balanței comerciale FOB/CIF a fost de 10,814 miliarde euro în primele patru luni din 2026, mai mic cu 818,6 milioane euro față de perioada similară din 2025, potrivit datelor INS.

Scăderea deficitului comercial vine în contextul unei creșteri moderate a exporturilor și al unei ușoare reduceri a importurilor. Astfel, exporturile FOB au totalizat 32,018 miliarde euro în perioada ianuarie-aprilie 2026, în creștere cu 1,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, importurile CIF au însumat 42,833 miliarde euro, în scădere cu 0,5%.

Mașinile și echipamentele de transport domină comerțul exterior

Potrivit INS, cele mai importante ponderi în structura exporturilor și importurilor au fost deținute de grupa mașinilor și echipamentelor de transport. Acestea au reprezentat 46,5% din totalul exporturilor și 36,3% din totalul importurilor.

Pe locul al doilea s-au situat alte produse manufacturate, cu o pondere de 27,1% la export și 27,3% la import.

Datele INS arată și că cea mai mare parte a schimburilor comerciale ale României continuă să fie realizată cu statele din Uniunea Europeană.

Valoarea schimburilor intra-UE27 a fost de 23,166 miliarde euro la exporturi și de 31,624 miliarde euro la importuri, ceea ce reprezintă 72,4% din totalul exporturilor și 73,8% din totalul importurilor.

În același timp, schimburile comerciale extra-UE27 au însumat 8,852 miliarde euro la exporturi și 11,209 miliarde euro la importuri.

Deficit de peste 3 miliarde de euro doar în luna aprilie

În luna aprilie 2026, exporturile FOB au fost de 8,203 miliarde euro, iar importurile CIF au ajuns la 11,279 miliarde euro.

Astfel, deficitul comercial din aprilie a fost de 3,075 miliarde euro. Comparativ cu aprilie 2025, exporturile au crescut cu 4,3%, iar importurile cu 2,5%.

INS precizează că balanța comercială FOB/CIF este calculată ca diferență între exporturile FOB și importurile CIF.

Prețul FOB („Free on Board”) include valoarea bunului și costurile până la punctul de îmbarcare, în timp ce prețul CIF („Cost, Insurance, Freight”) include, pe lângă acestea, și costurile de asigurare și transport internațional. Un sold negativ al balanței comerciale reprezintă deficit comercial, ceea ce înseamnă că valoarea importurilor depășește valoarea exporturilor.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
1
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru...
President Putin On State Visit To Kazakhstan
2
Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt...
catalina poiana
3
Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor, după ce numele său a fost vehiculat...
Ramzan Kadîrov la Moscova
4
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin...
accident tir-constanta-politie locala colaj
5
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul...
Declarația zilei: Volodimir Zelenski l-a văzut pe Roman Abramovich și i-a spus-o în față
Digi Sport
Declarația zilei: Volodimir Zelenski l-a văzut pe Roman Abramovich și i-a spus-o în față
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
inflatie-1536x768
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză a revizuit în urcare inflaţia medie anuală pentru 2026. Care sunt noile date
Sediul Ministerului Finanțelor cu drapel arborat
România se împrumută cel mai scump din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat
mama si copil
O treime dintre mamele din România se simt discriminate la job. De ce multe decid să pună cariera pe pauză: „Am ales să stau cu copiii”
grafica cu omuleti asezati pe fisicuri de monede de inaltimi diferite
Noile reguli privind transparența salarială vor intra în vigoare din 7 iunie. Ce amenzi riscă firmele
Beneficiile vitaminei B12. Foto Getty Images
Vitamina care susține sănătatea creierului și poate reduce riscul de declin cognitiv. Medicii explică cine este predispus la deficit
Recomandările redacţiei
INSTANT_TOMAC_PNL_09_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac a început o nouă zi de consultări pentru susţinerea...
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Eugen Tomac: „Avem nevoie de...
Călin Georgescu și Nicușor Dan.
Călin Georgescu le cere parlamentarilor să-l suspende pe Nicușor Dan...
IMPRUMUTURI PINA LA SALARIU
Cu cât vor crește salariile românilor în 2026. Puterea de cumpărare...
Ultimele știri
Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti amenință cu oprirea totală a activităţii în instanţă, din cauza legii salarizării
Grefierii anunță că suspendă protestele începute la finalul lunii mai
Patru ruși au murit după ce o fabrică care aparține Roscosmos a sărit în aer în Sankt Petersburg. Ce se producea în uzină
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A crezut că are gripă, dar câteva zile mai târziu, medicii îi dădeau șanse minime de supraviețuire: "Nu mai...
Cancan
Descoperirea care schimbă totul în cazul medicului găsit mort la Floreasca. Ce au găsit lângă el
Fanatik.ro
Actorul celebru care a jucat rolul lui Erling Haaland într-o reclamă filmată înainte de Cupa Mondială. Cum...
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
Zeljko Kopic nu-i răspunde la telefon lui Giovanni Becali după plecarea de la Dinamo: ”E în tratative cu...
Adevărul
Povestea tulburătoare a sașilor din Transilvania. „În 1990, toți au spus: acum să plecăm, până nu închid din...
Playtech
Câți bani trebuie să ai puși deoparte pentru situații de urgență. Calculul în funcţie de salariu care dă de...
Digi FM
Criza kerosenului: un expert în aviație explică la ce să ne așteptăm pe aeroporturi în această vară
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură uriașă: Real Madrid, acord cu ”jucătorul de 150 de milioane de euro”! Cel mai scump transfer din...
Pro FM
Ce au descoperit fanii în „Thriller” după 40 de ani. Detaliul subtil care a trecut neobservat ani la rând: „E...
Film Now
„Scary Movie” înregistrează cel mai bun debut din istoria seriei: încasări de 55 de milioane de dolari la box...
Adevarul
De ce un apartament din 1975 poate fi mai valoros decât unul nou
Newsweek
Ajutor la pensie de la noul guvern. TVA la medicamente de 5%. PSD cere indexarea pensiilor la 1 ianuarie
Digi FM
A primit amendă pentru că folosea telefonul la volan, deși nu are o mână. Cazul unei femei din Florida a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
O furnică minusculă provoacă îngrijorare în 22 de state. Pentru unii oameni, înțepătura sa poate fi mortală
Film Now
Idris Elba pune capăt speculațiilor despre James Bond, după ani întregi de zvonuri: “Nu am fost niciodată cu...
UTV
Mihai Petre și Elwira au publicat imagini rare de la nuntă. Cum arătau cei doi în urmă cu 18 ani