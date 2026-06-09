România continuă să importe mai mult decât exportă. Deficitul balanţei comerciale s-a redus cu 7% în 2026

Deficitul balanței comerciale a României a ajuns la 10,8 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie 2026, în scădere cu 7% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS). Exporturile au crescut ușor, în timp ce importurile au scăzut marginal.

Deficitul balanței comerciale FOB/CIF a fost de 10,814 miliarde euro în primele patru luni din 2026, mai mic cu 818,6 milioane euro față de perioada similară din 2025, potrivit datelor INS.

Scăderea deficitului comercial vine în contextul unei creșteri moderate a exporturilor și al unei ușoare reduceri a importurilor. Astfel, exporturile FOB au totalizat 32,018 miliarde euro în perioada ianuarie-aprilie 2026, în creștere cu 1,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, importurile CIF au însumat 42,833 miliarde euro, în scădere cu 0,5%.

Mașinile și echipamentele de transport domină comerțul exterior

Potrivit INS, cele mai importante ponderi în structura exporturilor și importurilor au fost deținute de grupa mașinilor și echipamentelor de transport. Acestea au reprezentat 46,5% din totalul exporturilor și 36,3% din totalul importurilor.

Pe locul al doilea s-au situat alte produse manufacturate, cu o pondere de 27,1% la export și 27,3% la import.

Datele INS arată și că cea mai mare parte a schimburilor comerciale ale României continuă să fie realizată cu statele din Uniunea Europeană.

Valoarea schimburilor intra-UE27 a fost de 23,166 miliarde euro la exporturi și de 31,624 miliarde euro la importuri, ceea ce reprezintă 72,4% din totalul exporturilor și 73,8% din totalul importurilor.

În același timp, schimburile comerciale extra-UE27 au însumat 8,852 miliarde euro la exporturi și 11,209 miliarde euro la importuri.

Deficit de peste 3 miliarde de euro doar în luna aprilie

În luna aprilie 2026, exporturile FOB au fost de 8,203 miliarde euro, iar importurile CIF au ajuns la 11,279 miliarde euro.

Astfel, deficitul comercial din aprilie a fost de 3,075 miliarde euro. Comparativ cu aprilie 2025, exporturile au crescut cu 4,3%, iar importurile cu 2,5%.

INS precizează că balanța comercială FOB/CIF este calculată ca diferență între exporturile FOB și importurile CIF.

Prețul FOB („Free on Board”) include valoarea bunului și costurile până la punctul de îmbarcare, în timp ce prețul CIF („Cost, Insurance, Freight”) include, pe lângă acestea, și costurile de asigurare și transport internațional. Un sold negativ al balanței comerciale reprezintă deficit comercial, ceea ce înseamnă că valoarea importurilor depășește valoarea exporturilor.

Editor : A.D.