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România, din nou pe primul loc în UE la inflație. Ce arată noile date Eurostat

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România a înregistrat în august cea mai ridicată rată anuală a inflației din Uniunea Europeană. Foto: Profimedia Images
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România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în topul ţărilor care au înregistrat, în luna august, cele mai ridicate rate anuale ale inflaţiei, cu un nivel de 6,3%, faţă de o medie de 3,2% în statele membre, potrivit datelor Eurostat. La polul opus se remarcă Suedia şi Estonia, care au avut cele mai mici valori ale ratei inflaţiei.

În luna iulie, România se afla tot pe primul loc, având cea mai mare rată anuală a inflaţiei (8,2%, faţă de o medie de 3%), la nivelul Uniunii. Se remarcă, însă, trendul descendent din ultimele luni, inflaţia reducându-se de la 9,7%, în mai, la 9,2%, în iunie, 8,2%, în iulie şi 6,3%, în august.

„Cele mai scăzute rate anuale au fost înregistrate în Suedia (0,3%), Estonia (1,3%) şi Cehia (1,5%). Cele mai ridicate rate anuale au fost consemnate în România (6,3%), Lituania (5,6%) şi Cipru (5,2%)”, arată, joi, Eurostat.

Comparativ cu luna iulie 2026, inflaţia anuală a scăzut, în august, în şase state membre, a rămas stabilă în unul şi a crescut în douăzeci.

Eurostat arată că rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a fost de 3,2% în august 2026, în creştere faţă de 3,0% în luna iulie. În zona euro, rata anuală a inflaţiei a fost de 3,2% în august 2026, mai mare faţă de iulie, când era atins un nivel de 2,9%, potrivit datelor Eurostat.

În august 2026, au contribuit pozitiv la rata anuală a inflaţiei din zona euro serviciile (1,43 puncte procentuale), energia (1,29 puncte procentuale), bunurile industriale neenergetice (0,30 puncte procentuale) şi alimentele, alcoolul şi tutunul (0,22 puncte procentuale).

Editor : M.I.

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