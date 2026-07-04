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Video România este pe primul loc în UE la taxarea muncii: statul ia peste 40% din venitul salarial. Cum stau celelalte țări

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România este pe primul loc în UE la taxarea muncii. Foto: Getty Images
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România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat.

Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%, potrivit datelor Eurostat. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39 de procente, urmată de Belgia, unde procentul este de 37,6%, cu mult peste media europeană, care este puțin peste 29 de procente.

La polul opus, cele mai mici taxe sunt în țări precum Cipru, unde doar 15% din venitul brut merge către stat. Această țară este urmată de Grecia, cu 17%, dar și de Cehia, cu 21,6%.

Totodată, veniturile românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană. În ultimii 15 ani, aproape că s-au triplat, dar, cu toate acestea, în țara noastră, diferențele de venit se mențin ridicate, explică jurnalista Digi24 Mihaela Brazdeș.

În acest moment, salariul minim în România este de 4.325 lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii cu aproape 300 de lei.

Editor : Ș.R.

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