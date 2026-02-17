România intră în jocul global al metalelor critice. Anunțul lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți la Radio România Actualități, că România este implicată în discuții internaționale privind crearea unui mecanism comun pentru gestionarea materialelor critice, în parteneriat cu Statele Unite și Uniunea Europeană, iar la fabrical Feldioara din județul Brașov, ar putea fi dezvoltat un proiect de procesare a unor minereuri în colaborare cu o companie americană.

„În primul rând, cu titlu general, și Europa și Statele Unite și state care gândesc în același mod politica internațională, conștientizează că este nevoie de o politică comună în ceea ce privește materialele critice. Și, după cum știți, doamna ministru de externe (Oana Țoiu - n.r.) a fost la Washington în urmă cu două, trei săptămâni, moment în care a început o discuție - Statele Unite, mai mulți parteneri europeni, Uniunea Europeană, de asemenea, prezentă, prin reprezentant, alte țări - care să constituie o, cum să-i spunem, un fel de nouă organizație mondială a comerțului dedicată metalelor critice. Și parteneriatul va continua atât cu Statele Unite, cât și cu Uniunea Europeană pe această chestiune.

Ceea ce spuneți dumneavoastră, da, la Feldioara există o sucursală a Nuclearelectrica în care noi avem expertiza de a trata minereu de uraniu și alte metale care se găsesc în acel minereu și când se va concretiza un astfel de acord între o mare companie americană și Nuclearelectrica pentru tratarea unor metale, unor minereuri de uraniu și altele la Feldioara, va fi foarte interesant pentru România”, a afirmat Nicușor Dan, întreb despre ce spunea Bogdan Ivan privind un proiect de exploatare a mineralelor rare din Groenlanda, într-o fabrică de la Feldioara, marți, într-un interviu acordat postului Radio România Actualități.

Chestionat cât de avansat este proiectul, șeful statului a răspuns: „Discuțiile sunt demarate și sunt coordonate de compania privată americană, atât cu noi, Nuclearelectrica, cât și cu locația de exploatare”.

De asemenea, întrebat ce alte chestiuni economice ar mai fi pe agenda vizitei sale la Washington despre ca a spus că are o componentă preponderent economică, Nicușor Dan a replicat: „Există, pot să spun doar generic - evident că în următorii ani energia va fi centrul preocupărilor economice”.

„Deci colaborare pe partea energetică, fără discuție. După cum știți, un obiectiv important al României sunt reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă, unde există niște companii americane, dar nu se reduce la asta - și alte chestiuni de interes, dar la momentul potrivit”, a completat el.

Pe 16 februarie, ministrul Energiei Bogdan Ivan a declarat, la Digi24, că România este pe primul loc în UE în materie de minerale rare, într-un context în care Statele Unite își doresc că colaboreze cu partenerii internaționali, în încercarea de a-și reduce dependența de minerale critice din China. Potrivit social-democratului, țara noastră cooperează deja cu o firmă americană „extrem de importantă” în acest sens.

Potrivit unei postări pe Facebook, Nuclearelectrica a finalizat preluarea liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Compania Nationala a Uraniului S.A. („CNU”), Sucursala Feldioara, în data de 28 decembrie 2022.

