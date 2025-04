Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Bogdan Ivan, a declarat, vineri, în cadrul emisiunii „Live” de la Digi 24, că România va avea în maximum doi ani și jumătate una dintre cele mai mari fabrici de pulberi pentru explozibili din toată Europa, iar Guvernul investește în industria națională de apărare 1 miliard de lei în capacități de producție.

„Am început o mapare a tot ceea ce poate să ofere astăzi România, în primul rând în industria națională de apărare. Acolo avem 22 de companii cu capital integral sau majoritar de stat. În total, în România sunt 143 de companii care sunt autorizate să furnizeze materiale și echipament pentru industria de apărare. Am o discuție și cu ei. E un efort general pentru a obține cât mai mulți din banii pe care astăzi Comisia Europeană îi pune pe masă și anume 150 de miliarde de euro prin mecanismul SAFE (Security Action For Europe), care este parte integrată a unui plan mai mare de 800 de miliarde de dolari, și anume ReArm Europe. Ideea de bază este ca, pentru a accesa acești bani în domeniul achiziției de tehnică militară, este foarte important să ai un partener european, o altă țară europeană. Trebuie ca minim 65% din producție să fie făcută pe teritoriul Uniunii Europene, urmând ca 100% din proprietatea intelectuală să fie a unui stat membru al UE.

Am început acum 3 săptămâni o mapare a ecosistemului din România. În fiecare săptămână am avut discuții și cu Administrația Prezidențială și cu ceilalți colegi din Guvern și cu alte structuri, tocmai pentru a identifica care este necesarul României și cât putem să acoperim din necesarul României.

Am identificat acolo unde putem să fim furnizori pentru alte state din partea UE și am început maparea nevoilor lor și automat unde putem să găsim parteneriate. De exemplu, noi furnizăm muniție de un anumit calibru și acea țară are capacități de producție foarte competitive pe o altă muniție, pe un anumit tip de calibru și să lucrăm într-o formă complementară. Pentru asta milita foarte mult mecanismul european SAFE, pe de o parte”, a declarat Bogdan Ivan.

Acesta spune că, pe de altă parte, România a început în acest an să investească, prin Ministerul Economiei, 1 miliard de lei în capacități de producție.

„Până la finalul acestui an o să avem o nouă linie de producție a TNT-ului, a RDX-ului. Am câștigat un proces de expropriere pentru o fostă fabrică foarte importantă din județul Brașov, lângă compania Pirochim Victoria, acolo să facem una dintre cele mai mari fabrici de pulberi din toată Europa, pentru a ne reduce dependența de importurile din afara UE.

În total, până la finalul acestui an, avem cinci proiecte care sunt priorități zero și care vor fi finanțate, pentru a putea să producem mai multă muniție de calibru mic și să intrăm și cu muniție de tip NATO, 556 și 155 mm calibru.

În momentul de față noi producem muniție de artilerie între 6.000 și 20.000 de bucăți pe an, doar în industria națională de apărare, cartușe de calibru mic, între 300.000 și 55 de milioane pe an; grenade de mână până la 60.000 de bucăți pe an, explozibili echivalent TNT între 240 și 5.000 de tone pe an.

În momentul de față este o tranziție foarte mare înspre capacitățile de producție care unele au și 30-40-50 de ani și care au fost folosite pentru fosta muniție sovietică, iar acum lucrăm ca să le modernizăm și să le modificăm înspre a produce muniție compatibilă NATO”, spune ministrul.

Oficialul din Guvern afirmă că durata estimată pentru operaționalizarea fabricii de pulberi este de doi ani și jumătate.

„Acum 3 săptămâni am câștigat pe fond procesul la Înalta Curte de Casație și Justiție în privința exproprierii și am putut să mergem înainte cu proiectul de studiu de fezabilitate și proiectul tehnic. Urmează achiziția pentru construcția halelor în care se va produce această pulbere. Urmează de asemenea, în paralel, am început demersurile, pentru achiziția instalațiilor care vor fi montate în cadrul fabricii, ca să nu pierdem timpul. Durata estimată este de doi ani și jumătate perioada maximă, iar noi estimăm că până la finalul acestui an să avem închis procedurile de achiziție publică și poate chiar să începem să pregătim construcțiile.

Am îndepărtat absolut toate obtacolele pe care le-am avut din punct de vedere legal pentru a ne asigura că acest proiect strategic pentru Europa și pentru România merge înainte”, spune ministrul Economiei.

Ivan precizează că România importă pulbere pentru explozibil din Serbia și China, cu 2 ani termen de livrare, „ceea ce este extrem de mult”.

„În situația în care unul dintre lanțurile de aprovizionare ajunge să fie direcționat către un alt stat, noi rămânem cu lipsa uneia dintre cele mai importante materii pentru industria de apărare, descoperiți total. De aceea este esențial pentru România ca să avem această fabrică”, a declarat Bogdan Ivan.

Editor : Alexandru Costea