Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului anunţă că, în 2027, România va fi prezentă cu standuri naţionale la 24 de târguri internaţionale de turism, faţă de 12 în 2026. Calendarul pentru anul viitor include două evenimente de profil organizate în ţară, dar aduce şi noi oportunităţi de promovare, prin participări pe pieţe noi, precum şi prin revenirea la târguri, la care nu a mai participat în ultima perioadă, cum este cazul OTM Mumbai (India) sau Arabian Travel Market Dubai (Emiratele Arabe Unite).

„Promovarea României ca destinaţie turistică pe pieţele internaţionale presupune o prezenţă constantă în cadrul evenimentelor de profil şi consolidarea relaţiilor cu profesioniştii din industria turismului. Târgurile internaţionale reprezintă o oportunitate de a face cunoscută oferta turistică a ţării, de a identifica noi pieţe şi de a crea contexte de colaborare pentru operatorii români. În 2027, România va fi prezentă cu standuri naţionale la 24 de târguri internaţionale de turism, faţă de 12 în 2026”, arată, miercuri, Ministerul Economiei, într-un comunicat de presă.

Anul viitor, România va participa la New York Travel & Adventure Show, după debutul din 2026 la WTE Miami. În Asia, România va fi prezentă la ITB China Shanghai şi KITF Almaty, în Kazahstan, urmând să revină pe piaţa indiană, la OTM Mumbai.

De asemenea, în Orientul Mijlociu, România va fi prezentă, după o pauză de şase ani, la Arabian Travel Market Dubai, pentru a-şi promova oferta turistică în rândul profesioniştilor din turism din regiune.

„În Europa, calendarul debutează în ianuarie cu târgurile de la Viena, Madrid şi Paris. Printre evenimentele de referinţă ale industriei turistice la care România va participa se numără ITB Berlin, WTM London, IMEX Frankfurt şi IBTM World Barcelona. Calendarul cuprinde şi târgurile de la Chişinău, Milano, Varşovia şi Rimini, precum şi noi participări la Budapesta, Belgrad, Lillestrøm, în apropiere de Oslo, şi Istanbul”, se precizează în comunicat.

Pe plan intern, Ministerul Economiei va participa la Târgul de Turism al României şi la Wonder Destinations, de la Cluj-Napoca, pentru a stimula turismul intern.

Instituţia precizează că lista târgurilor a fost întocmită în urma consultării reprezentanţilor industriei de turism din România, iar înscrierile sunt deschise. Companiile şi organizaţiile interesate se pot înscrie printr-o solicitare transmisă la promovare@mturism.ro.

„Lista participărilor poate fi actualizată în funcţie de înscrierile primite, de eventuale evoluţii ale contextului internaţional sau de situaţii neprevăzute care pot afecta organizarea şi desfăşurarea evenimentelor. Înscrierea şi selecţia se realizează în urma verificării eligibilităţii şi a evaluării pe bază de punctaj”, se menţionează în comunicat.

Reprezentanţii Ministerului Economiei precizează că operatorii economici selectaţi beneficiază de acoperirea integrală a taxei de participare şi a cheltuielilor pentru închirierea şi amenajarea standului (pentru o suprafaţă de 3 mp/expozant), precum şi de decontarea a 50% din transportul extern (maximum 500 de euro) şi a 50% din costul primei nopţi de cazare, în limita plafonului legal.

Editor : B.E.