Live TV

România își explică deficitul la Bruxelles. Ce înseamnă reuniunea ECOFIN pentru PNRR și banii europeni

Andreea Dobra Data actualizării: Data publicării:
Alexandru Nazare ECOFIN 10 oct Luxemburg
Sursa foto: Ministerul Finanțelor
Din articol
România, sub presiunea procedurii de deficit excesiv

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezintă la Bruxelles, în cadrul reuniunii ECOFIN, situația deficitului bugetar al României, după adoptarea celor două pachete de măsuri fiscale. Țara noastră trebuie să demonstreze că poate respecta noua țintă de deficit, de 8,4% din PIB, iar autoritățile sunt obligate să explice dacă măsurile luate până acum sunt suficiente pentru a convinge Comisia Europeană că România își corectează traiectoria fiscală.

Unul dintre cele mai importante puncte de pe agenda ECOFIN este votul privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în versiunea sa revizuită.

Această decizie este esențială pentru finanțarea reformelor și proiectelor de investiții ale României în următorii ani.

Potrivit Ministerului Finanțelor, varianta actualizată a planului a fost adaptată la noile realități economice din UE și ar urma să permită accelerarea investițiilor și creșterea rezilienței economice.

PNRR-ul României are o valoare totală de peste 29 de miliarde de euro și include finanțări pentru digitalizare, tranziția către energie verde și dezvoltarea infrastructurii critice.

Adoptarea deciziei privind planul revizuit este considerată un pas crucial pentru continuarea proiectelor începute și pentru asigurarea unui ritm stabil de creștere economică.

„Acest pas va confirma adaptarea ambițioasă a programului de reforme și investiții la realitățile actuale, fiind esențial pentru accelerarea creșterii durabile și pentru întărirea rezilienței economice naționale”, se arată în comunicatul Ministerului Finanțelor.

România, sub presiunea procedurii de deficit excesiv

Rezultatul evaluării de astăzi va arăta dacă România reușește să evite suspendarea unei părți din fondurile europene și dacă măsurile luate până acum sunt considerate credibile de partenerii europeni.

O decizie favorabilă ar confirma faptul că pachetele fiscale adoptate sunt eficiente și că PNRR-ul revizuit răspunde cerințelor Comisiei Europene.

În schimb, o decizie nefavorabilă ar crește presiunea asupra bugetului și ar putea afecta proiecte importante în infrastructură, digitalizare și energie.

Pe lângă situația României, miniștrii economiei și finanțelor UE vor discuta și eliminarea pragului sub care bunurile importate în UE erau scutite de taxe vamale, raportul anual al Consiliului bugetar european pe 2025, revizuirea directivei privind impozitarea energiei pentru reducerea emisiilor, impactul economic al războiului din Ucraina și noile sancțiuni impuse Rusiei, precum și rezultatele reuniunii G20 de la Washington.

CITEȘTE ȘI: VIDEO Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia cere măsuri urgente. Reacția lui Bolojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
1
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
sorin grindeanu
2
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
3
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
bile de la loto
4
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
Femeie arestată
5
Bistrița Năsăud: O femeie cumpăra de la farmacie creme cu clorură de mercur și le vindea...
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
Digi Sport
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
justitie, ciocanel
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De...
sorin costreie vlad voiculescu
Nicușor Dan a făcut noi numiri în echipa prezidențială: Sorin...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade...
Douăzeci de persoane, inclusiv angajați, au ieşit din clădire.
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș: 5 persoane...
Ultimele știri
Tudorel Toader, după eșecul negocierilor privind pensiile magistraților: „Soluția va veni printr-o decizie a Curții Constituționale”
Sicriul cu trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri la Teatrul „Tănase”. Când va avea loc înmormântarea
Serghei Lavrov a venit cu o nouă teorie prin care explică de ce a anulat Donald Trump summitul cu Vladimir Putin: „Falsuri”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete: „Investiţiile în spitale continuă. Nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe”
o persoana tine in mana bani
Blocul Național Sindical va sesiza Comisia Europeană dacă Guvernul va decide înghețarea salariului minim
Foto: Mircea Abrudean, președintele Senatului
Președintele Senatului, despre reforma pensiilor speciale: „Cu cât se tărăgănează mai mult, cu atât crește neîncrederea”
bani in portofel
Nazare exclude majorarea salariului minim în 2026: „Deciziile pe care le-am transmis la Bruxelles trebuie respectate”
alexandru nazare face declaratii
Reorganizare la Banca de Investiții și Dezvoltare, după scandalul salariilor. Nazare: „Vom schimba conducerea”
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Aniston, criticată după ce a spus că familia ei nu avea bani: „A vrut să spună că părinții erau doar...
Cancan
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
Fanatik.ro
Denis Alibec, out de la FCSB în iarnă?! Gigi Becali a lămurit tot: “Mi-e şi frică să îl mai bag!”. Care e...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Jayson Papeau a analizat șansele Rapidului la titlul de campioană. Cine i se pare cel mai important jucător...
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
Bolile pentru care se acordă pensie de handicap. Lista actualizată pentru 2025
Digi FM
Ada Galeș, despre forma rară de cancer care i-a pus vocea în pericol: M-a ajutat faptul că...
Digi Sport
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce...
Pro FM
Dolly Parton, noi declarații după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate: „Nu am timp să îmbătrânesc!”
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Care este călcâiul lui Ahile al NATO: țările baltice sau România/Bulgaria? Răspunsul neașteptat al unui...
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 275 lei la pensie într-un an? Medicamentele cu 5% mai scumpe. Uleiul, pâinea cu 10%
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Cea mai mare pânză de păianjen din lume, descoperită într-o peșteră la granița Greciei cu Albania. 110.000 de...
Film Now
Brittany Snow din Pitch Perfect spune că plecarea de la Hollywood, la 23 de ani, i-a salvat viața: "Nu aș mai...
UTV
Radu Vâlcan vorbește despre rolul de tată și cum reușește să fie prezent în viața celor trei copii. „E foarte...