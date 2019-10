Jurnal economic: Bilanțul guvernării Dăncilă dă cu minus

Este agitație pe scena politică, iar cu această ocazie devin și mai vizibile problemele din economie. Facem bilanțul unei guvernări care a provocat multe probleme în piață. Guvernarea PSD, cu bune și rele în cifre, ne cam dă.. cu minus.

4 ianuarie 2017 - 10 octombrie 2019. Doi ani, nouă luni și 10 zile de guvernare PSD. O perioadă controversată din punct de vedere economic, în care social-democrații au aplicat o strategie de creștere economică bazată pe majorarea salariilor. Acum, la finalul guvernării Dăncila, bilanțul nu arată prea bine, din perspectiva economiștilor.

În cei aproape trei ani de guvernare social-democrată salariul minim a crescut cu peste 66 la sută. De la 1.250 de lei în 2016, acesta a ajuns la 2.080 de lei în acest an. Totodată, a fost impus și un salariu minim pentru persoanele cu studii superioare, care ajunge la 2.350 de lei.

În plus, bugetarii au beneficiat de majorări succesive de salarii și de o nouă legislație privind salarizarea din sectorul public. Astfel, salariul mediu din administrația publică a urcat de la 3.200 de lei la 4.700 de lei, adică un avans de aproape 50 la sută în nici trei ani. Asta în timp ce salariul mediu la nivel național, în economia reală, s-a majorat cu mai puțin de 30 la sută.

Au fost beneficii și pentru pensionari. Punctul de pensie a crescut de la aproape 872 lei în 2016 la 1.265 de lei în septembrie 2019.

Însă, banii în plus s-au dus în consum, care a condus la inflație. Dacă la sfârșitul anului 2016, înaintea preluării guvernării de către PSD, România avea deflație, adică scădere a prețurilor, începând cu 2017 prețurile au crescut accelerat, iar în mai 2018 rata înflației a atins un vârf de 5,4 la sută. A coborât apoi, dar acest indicator se menține la un nivel ridicat.

Efectele strategiei de creștere economică bazată pe majorarea salariilor sunt discutabile însă. În primul an de guvernare PSD, Produsul Intern Brut a crescut cu 7,1 la sută, urmat de un avans de 4,1 la sută în 2018. În acest an, bugetul a fost construit pe o creștere economică de 5,5 la sută, dar în prima jumătate a anului am avut un plus de doar 4,6 la sută, ceea ce face greu de atins ținta asumată de Executiv. În toți acești ani, am avut o creștere economică bazată pe consum, care este nesustenabilă pe termen lung, spun economiștii.

Investițiile, cele care asigură avansul economic pe termen lung, au fost reduse, deși fiecare premier care s-a perindat pe la Palatul Victoria anunța că acestea sunt o prioritate. Însă niciun proiect mare de infrastructură nu a fost început în ultimii trei ani și nu s-a pus nicio cărămidă pentru vreunul dintre cele opt spitale regionale promise în programele de guvernare, sursele de finanțare ale acestora fiind în continuare incerte.

