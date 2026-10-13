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Video România, lider în UE la interesul pentru criptomonede, dar pe locul 35 din 39 la educație financiară. Avertismentul lui Cristian Păun

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Din articol
De ce sunt criptomonedele dificil de evaluat „Înainte de a merge pe bursă, românii trebuie să investească în a învăța”

România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape zece puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat, la Digi24, că asemenea investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare.

Un alt indicator al accesului redus la serviciile financiare este numărul persoanelor care nu folosesc sistemul bancar. Florian Neagu, directorul Direcției Stabilitate Financiară din Banca Națională a României, a declarat la un eveniment de specialitate că un sfert dintre adulții români nu au un cont bancar. Prin comparație, media europeană arată că 94% dintre adulți dețin un asemenea cont.

Datele nu arată că românii fără cont bancar sunt aceiași cu cei interesați de criptomonede, însă evidențiază contrastul dintre accesul redus la serviciile financiare tradiționale și popularitatea unor active complexe și volatile.

Potrivit unei estimări citate de BNR, românii ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro.

De ce sunt criptomonedele dificil de evaluat

Cristian Păun a arătat că o parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru că operațiunile sunt mai greu de identificat.

„O parte dintre români folosesc aceste criptomonede ca activ de rezervă, pentru plăți, pentru decontări. Ele, într-adevăr, au avantajul că sunt destul de dificil de identificat operațiunile care au în spate aceste monede. Și, cumva, românii care își țin banii cash, la saltea, și nu au cont în bancă sunt tentați să folosească și acest tip de active, tocmai în ideea de a nu fi foarte ușor dibuiți pentru ceea ce fac”, a explicat profesorul de economie.

În cazul celor care cumpără criptomonede ca investiție, riscul este dificil de calculat, deoarece valoarea acestora nu poate fi analizată în același mod ca valoarea unei companii.

„Dacă vrei să investești, să deții criptomonede pentru investiții, aici este o situație complicată, pentru că, până la urmă, criptomonedele sunt foarte volatile, foarte riscante. Nu au o afacere reală în spate, ca să poți să înțelegi, să estimezi, să calculezi eventualul risc investițional pe care l-ai avea. De multe ori, când dai un preț sau vrei să faci o evaluare a acestor active, nu e ca la o afacere, să vezi acolo profitabilitatea, să vezi informațiile legate de afacere. Te bazezi foarte mult pe trend, pe evoluție, pe eventuale informații, știri, dar care nu se referă la o afacere reală. De asta sunt și de evitat aceste active foarte riscante. Eu, cel puțin, nu le folosesc și nu le recomand”, a declarat Cristian Păun.

„Înainte de a merge pe bursă, românii trebuie să investească în a învăța”

Economistul le-a recomandat celor interesați de investiții să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără. Spre deosebire de criptomonede, acțiunile unor companii pot fi evaluate în funcție de activitatea, vânzările, angajații și perspectivele afacerii respective.

„Românii ar trebui, într-adevăr, înainte de a merge pe bursă, să investească în a învăța, să citească foarte mult, să înțeleagă foarte mult. Investițiile pe bursă pot fi un job, un al doilea sau al treilea job al românilor, pe care îl poți face de acasă și care îți dă posibilitatea unică de a câștiga bani și când dormi. Dacă, evident, ești diligent și știi cum să faci aceste investiții, poți să ajungi ca, atunci când dormi, conturile tale să crească, pentru că ai făcut niște investiții inteligente, cu cap, de preferat în afaceri care au în spate vânzări reale, producție, angajați, un plan de piață, ca să crească acea companie, să vândă mai mult și să genereze profituri pentru acționari”, a afirmat Păun.

Nivelul scăzut al educației financiare îi expune pe oameni și la tentative de fraudă, în special atunci când li se promit câștiguri rapide sau sunt convinși să transfere bani către persoane necunoscute.

„Orice educație precară în acest domeniu generează și o mare vulnerabilitate și un nivel foarte mare de credulitate, de încredere. Te sună cineva, tu ai încredere în el, îți pui banii pe mâna lui și el dispare cu banii. Fenomenul a crescut foarte mult și, în general, înflorește în acele societăți în care se stă foarte prost pe partea de educație. Nu doar educația financiară ne lipsește. Ne lipsește educația în general și educația economică, până să ajungem la educația financiară. Finanțele sunt partea cea mai complicată a economiei, cu calcule, cu active destul de complexe. Până să ajungem noi să înțelegem cum este cu partea de finanțe și investiții, trebuie să punem mâna pe carte, să înțelegem foarte multe lucruri de cultură generală și apoi de cultură economică. Calea cea mai sigură de a te proteja împotriva fraudelor și pagubelor este să te educi”, a concluzionat acesta.

Editor : A.D.

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