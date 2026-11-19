Comisia Europeană a deschis o procedură de infringement împotriva României pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația UE privind securitatea navelor comerciale, a instalațiilor portuare și a porturilor. Autoritățile române au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele identificate.

Comisia a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere, după ce a constatat că țara noastră nu îndeplinește toate sarcinile administrative și de control impuse de cadrul legislativ european.

Normele vizate stabilesc cerințele de securitate pentru navele comerciale, instalațiile portuare și porturi, precum și procedurile pentru efectuarea inspecțiilor în domeniul securității maritime.

Aceste obligații sunt prevăzute de Regulamentul european privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare, Directiva referitoare la îmbunătățirea securității porturilor și Regulamentul Comisiei privind procedurile pentru inspecțiile în materie de securitate maritimă.

Ce urmăresc normele europene

Măsurile au rolul de a consolida securitatea porturilor în fața actelor ilegale intenționate, precum criminalitatea organizată și traficul ilicit.

Cadrul legislativ urmărește, de asemenea, creșterea rezilienței infrastructurii critice a Uniunii Europene în fața riscurilor nemilitare la adresa populației civile.

Comisia Europeană nu a detaliat în comunicat ce sarcini administrative sau de control nu au fost îndeplinite de România.

Autoritățile române au două luni pentru a răspunde scrisorii de punere în întârziere și pentru a remedia deficiențele semnalate. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia Europeană poate decide să emită un aviz motivat.

Editor : A.D.