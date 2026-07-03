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România, pe locul doi în UE la deficitul de cont curent în primul trimestru din 2026. Doar Grecia a raportat un nivel mai ridicat

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o femeie cu bancnote in mana
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Relațiile comerciale care au adus cele mai mari excedente și deficite UE

România s-a situat, în primul trimestru din 2026, pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește deficitul de cont curent, cu un minus de 5,3 miliarde de euro, fiind depășită doar de Grecia, care a înregistrat un deficit de 6,6 miliarde de euro, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat.

Datele arată că România se află în grupul statelor membre cu cele mai mari dezechilibre externe, alături de Grecia, Croația și Bulgaria.

În primele trei luni ale anului, cele mai mari deficite de cont curent din Uniunea Europeană au fost înregistrate de:

  • Grecia - 6,6 miliarde de euro;
  • România - 5,3 miliarde de euro;
  • Croația - 3,4 miliarde de euro;
  • Bulgaria - 2,4 miliarde de euro.

Potrivit Eurostat, zece state membre au raportat deficite de cont curent, în timp ce 16 țări au înregistrat excedente. Datele pentru Franța nu sunt disponibile.

La polul opus, cele mai mari excedente de cont curent au fost consemnate în:

  • Germania - 61,8 miliarde de euro;
  • Țările de Jos - 26,3 miliarde de euro;
  • Irlanda - 17,4 miliarde de euro;
  • Danemarca - 9,2 miliarde de euro;
  • Spania - 8,9 miliarde de euro;
  • Suedia - 8,8 miliarde de euro;
  • Austria - 7,3 miliarde de euro.

Uniunea Europeană a înregistrat un excedent de peste 113 miliarde de euro

Per ansamblu, Uniunea Europeană a înregistrat în primul trimestru din 2026 un excedent de cont curent de 113,4 miliarde de euro, echivalentul a 2,4% din PIB, în creștere față de trimestrul al patrulea din 2025, când plusul a fost de 99,2 miliarde de euro, respectiv 2,1% din PIB. Comparativ cu ultimele trei luni din 2025, excedentul pe zona bunurilor s-a redus, de la 89 de miliarde de euro la 66,7 miliarde de euro. În schimb, excedentul pe servicii a crescut, de la 43,9 miliarde de euro la 52,1 miliarde de euro.

De asemenea, deficitul de cont pe zona veniturilor primare s-a transformat într-un excedent de 25,3 miliarde de euro, după ce în trimestrul anterior fusese de minus 4,3 miliarde de euro. În același timp, deficitul pe zona veniturilor secundare s-a adâncit, de la 29,4 miliarde de euro la 30,7 miliarde de euro.

Relațiile comerciale care au adus cele mai mari excedente și deficite UE

În primul trimestru al acestui an, Uniunea Europeană a înregistrat cele mai mari excedente de cont curent în relația cu:

  • Regatul Unit - 72,8 miliarde de euro;
  • Elveția - 38,7 miliarde de euro;
  • Brazilia - 11,1 miliarde de euro;
  • Canada - 10,1 miliarde de euro;
  • Hong Kong - 6,9 miliarde de euro;
  • Rusia - 3,5 miliarde de euro;
  • Japonia - 3,2 miliarde de euro.

În schimb, cele mai mari deficite au fost consemnate în relația cu:

  • China - 66,3 miliarde de euro;
  • Statele Unite - 15,8 miliarde de euro;
  • centrele financiare offshore - 1,5 miliarde de euro;
  • India - 1,1 miliarde de euro.

Editor : A.D.

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