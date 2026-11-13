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România, pe locul trei în UE la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră în trimestrul II din 2026 

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Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images
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Din articol
Emisiile UE au scăzut, în timp ce economia a crescut

Emisiile de gaze cu efect de seră generate de economia României au crescut cu 0,8% în trimestrul al doilea din 2026 față de primele trei luni ale anului, potrivit datelor ajustate sezonier publicate vineri de Eurostat. România a înregistrat a treia cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, după Malta și Irlanda, în timp ce la nivelul UE emisiile au scăzut cu 0,5%.

România s-a numărat printre cele opt state membre în care emisiile de gaze cu efect de seră au crescut în trimestrul al doilea față de trimestrul precedent. Cele mai mari avansuri au fost înregistrate în Malta, de 4,8%, Irlanda, de 1%, și România, de 0,8%.

La polul opus, cele mai importante reduceri au fost raportate în Estonia, unde emisiile au scăzut cu 15,5%, Letonia, cu 10,6%, și Finlanda, cu 7,6%.

În total, emisiile au crescut în opt țări ale Uniunii Europene, au scăzut în 18 și au rămas neschimbate într-un stat membru. 

Emisiile UE au scăzut, în timp ce economia a crescut

Emisiile de gaze cu efect de seră generate de economia Uniunii Europene au fost estimate la 833 de milioane de tone echivalent CO2 în trimestrul al doilea din 2026, cu 0,5% mai puțin decât cele 837 de milioane de tone înregistrate în primul trimestru.

În aceeași perioadă, Produsul Intern Brut al Uniunii Europene a crescut cu 0,8%. Astfel, la nivel comunitar, avansul economiei a fost însoțit de o reducere ușoară a emisiilor.

Toate cele opt țări în care emisiile au crescut au înregistrat și o majorare a PIB-ului. Dintre cele 18 state care și-au redus emisiile, 16 au avut o economie în creștere sau stabilă.

Comparativ cu trimestrul al doilea din 2025, emisiile generate de economia UE au crescut însă cu 1,4%, iar PIB-ul a avansat cu 1,5%.

La nivelul Uniunii Europene, cea mai importantă contribuție la scăderea emisiilor a venit din sectorul producției și furnizării de energie electrică, gaze, abur și aer condiționat, cu 0,44 puncte procentuale.

Gospodăriile au contribuit la reducere cu 0,22 puncte procentuale, iar sectorul transporturilor și depozitării, cu 0,01 puncte procentuale.

Aceste scăderi au fost compensate parțial de creșterea emisiilor provenite din alte activități economice, în principal servicii, cu o contribuție de 0,14 puncte procentuale, și din industria prelucrătoare, cu 0,05 puncte procentuale.

Datele se referă la estimări ajustate sezonier, care elimină influențele specifice fiecărei perioade a anului și permit compararea evoluției de la un trimestru la altul. Eurostat exprimă emisiile diferitelor gaze într-o unitate comună, respectiv tone echivalent CO2.

Editor : A.D.

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