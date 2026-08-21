Live TV

România, pe primul loc în UE la creșterea prețurilor carburanților. Motorina s-a scumpit cu 4,6%, benzina s-a ieftinit cu 0,8%

Data actualizării: Data publicării:
pompa de benzina verde
Foto: INQUAM Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Motorina și benzina s-au scumpit, în medie, la nivelul UE

România a înregistrat în iulie cea mai mare creștere anuală a prețurilor la combustibili și lubrifianți pentru transportul personal din Uniunea Europeană, de 24,2%, arată datele publicate vineri de Eurostat. La nivelul UE, avansul mediu a fost de 16,9% față de iulie 2025.

De la o lună la alta, cele două tipuri de carburanți au avut evoluții diferite în România. Potrivit Eurostat, prețul motorinei a crescut cu 4,6% în iulie față de iunie, în timp ce benzina s-a ieftinit cu 0,8%.

În 25 dintre cele 27 de state membre, carburanții au fost mai scumpi în iulie 2026 decât în aceeași lună a anului trecut. După România, cele mai mari creșteri anuale au fost înregistrate în Germania și Lituania, ambele cu 22,9%, și în Bulgaria, cu 22,2%.

La polul opus, cele mai mici creșteri au fost raportate în Suedia, de 1,2%, și Irlanda, de 3,2%. Ungaria a fost singurul stat membru în care prețurile au fost mai mici decât în iulie 2025, cu o scădere de 0,1%.

În 13 state membre, ritmul anual al scumpirilor din iulie a fost mai mare decât cel din iunie. Totuși, în 24 de țări, creșterile au fost mai reduse decât în luna mai, când patru state înregistraseră avansuri anuale de peste 30%.

Motorina și benzina s-au scumpit, în medie, la nivelul UE

La nivel european, prețul motorinei a crescut în medie cu 4,3% în iulie față de iunie, iar cel al benzinei cu 4,7%. Evoluția vine după ce, în luna iunie, consumatorii europeni beneficiaseră de scăderi medii de 6,4% la motorină și de 4,2% la benzină față de luna mai.

Motorina s-a scumpit în 17 state membre în iulie față de luna precedentă. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Polonia, de 13,4%, Germania, de 12,7%, și Grecia, de 12,1%.

În alte nouă state membre, prețul motorinei a scăzut, cele mai importante ieftiniri fiind raportate în Cipru, de 7,9%, Suedia, de 7,4%, și Irlanda, de 6,4%.

În cazul benzinei, 14 state membre au înregistrat creșteri de preț de la o lună la alta, iar 12 au raportat scăderi. Cele mai mari scumpiri au fost în Polonia, de 17,2%, Germania, de 11%, și Spania, de 7,1%. Cele mai importante ieftiniri au fost înregistrate în Suedia, de 11,1%, Cipru, de 5,4%, și Irlanda, de 4,1%.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Certificat de viață pentru pensie. Inquam Photos Octav Ganea
1
Documentul obligatoriu pentru o categorie de pensionari, care trebuie trimis până la 30...
meghan si printul harry
2
Prințul Harry, soția sa și copiii se vor întoarce să locuiască în Marea Britanie
Marian Godină
3
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”...
CHINA GUANGDONG SHENZHEN XU JIAYIN LIFE IN PRISON SENTENCE (CN)
4
Fondatorul Evergrande a fost condamnat la închisoare pe viață. Ascensiunea și căderea lui...
Vârsta standard de pensionare. Inquam Photos Octav Ganea
5
La ce vârstă te poți pensiona, în funcție de data nașterii. Cum verifici luna și anul în...
Dan Alexa: ”I-am zis să vină în România și a zis că nu mai are timp. Eu cred că nu se mai întoarce. Costă jumătate de milion”
Digi Sport
Dan Alexa: ”I-am zis să vină în România și a zis că nu mai are timp. Eu cred că nu se mai întoarce. Costă jumătate de milion”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
German police sign on the car
Depozit secret de arme, descoperit lângă Berlin. Un suspect a fost arestat în România
Energy and Economy conceptual illustration
Șeful ANRE: „România este prima țară din UE care adoptă un mecanism prin care consumatorii pot fi plătiți să reducă cererea de energie”
ciocanel justitie
10 acuzați din dosarul furtului de motorină de pe şantierul căii ferate Braşov-Simeria și-au recunoscut vinovăția
Alexandru Nazare
Nazare avertizează asupra costurilor noii legi a salarizării: „Orice sumă peste cele 8 miliarde de lei devine o obligație permanentă”
congresul sua
Raport în Congresul SUA despre războiul hibrid al Rusiei în Europa. România, țintă pentru campaniile de război politic ale Moscovei
Recomandările redacţiei
adrian tutuianu face declaratii
Proiectul noii legi a partidelor a fost pus în consultare publică. Ce...
canicula val caldura termometru
HARTĂ Zile de foc în România: Temperaturi de până la 40 de grade și...
Diana Buzoianu.
Buzoianu anunță noi fonduri „pentru toate categoriile” din programul...
Președintele SUA, Donald Trump.
Cum împiedică Trump Ucraina să atace Rusia adânc pe teritoriul său...
Ultimele știri
Proiect AUR pentru CE Oltenia: sute de milioane de lei pentru certificatele de emisii. „Securitatea energetică a țării”
PNL București și-a numit liderii interimari în patru sectoare. Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, printre noii președinți
Radu Miruță, întâlnire cu ministra Transporturilor din Serbia. Ce proiecte discută cele două țări
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bîrlădeanu, la 30 și la 47 de ani. A pus imaginile una lângă alta: „Nici mie nu-mi vine să cred”. Ce a...
Cancan
Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar
Fanatik.ro
„Cordea și Korenica, scoși pe tarabă!”. Ce preț le-a stabilit CFR Cluj celor doi jucători. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum a păcălit un tânăr de 21 de ani presa și politicienii din SUA cu un sondaj electoral inventat
Fanatik.ro
Marius Șumudică – Hendrick Klein, prima întâlnire la Cluj. Ce s-a întâmplat la stadion între antrenor și noul...
Adevărul
Povestea unui plan diabolic de cucerire a României. Cine ne-a salvat de operațiunea secretă Margarethe II
Playtech
Noile salarii din Sănătate. Cât ar urma să câștige medicii, asistenții, farmaciștii și infirmierele după noua...
Digi FM
De ce a cumpărat un bărbat 100 de perechi de dopuri de urechi înainte de o călătorie scurtă. Reacția celor...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: mama lui Hayden Panettiere a pronunțat numele ”vinovatului”, după ce actrița a murit la...
Pro FM
Îl mai știi pe Ronan Keating de la Boyzone? Are cinci copii, s-a mutat la Dubai și e de 11 ani cu a doua...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actorii din „Fast & Furious”, reuniune emoționantă la 25 de ani de la lansarea filmului. Fiica lui Paul...
Adevarul
„Este inuman”. Directoarea de la Colegiul Lazăr din București explică de ce refuză examenul separat de...
Newsweek
Pensiile au crescut cu doar 7 lei într-un an, deși viața e cu 300 lei mai scumpă. La cât a ajuns pensia medie?
Digi FM
Nicole Kidman, vacanță de vis în Islanda alături de fiice și de sora ei. Relaxare în jacuzzi pe o navă de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Secretul longevităţii supercentenarilor. Celula imunitară neobișnuită descoperită de cercetători la...
Digi Animal World
Descoperirea incredibilă a unei familii după ce a adoptat un câine: «Am țipat în sala de conferințe». Ce a...
Film Now
Un star din „Oppenheimer” ia o pauză de la actorie, după ce a recunoscut că e „frustrat”: „Profesia și-a...
UTV
Ianis Hagi și soția sa au publicat imagini rare cu fiul lor. „Cum am putut trăi fără tine?”