România, pe primul loc în UE la creșterea prețurilor carburanților. Motorina s-a scumpit cu 4,6%, benzina s-a ieftinit cu 0,8%

România a înregistrat în iulie cea mai mare creștere anuală a prețurilor la combustibili și lubrifianți pentru transportul personal din Uniunea Europeană, de 24,2%, arată datele publicate vineri de Eurostat. La nivelul UE, avansul mediu a fost de 16,9% față de iulie 2025.

De la o lună la alta, cele două tipuri de carburanți au avut evoluții diferite în România. Potrivit Eurostat, prețul motorinei a crescut cu 4,6% în iulie față de iunie, în timp ce benzina s-a ieftinit cu 0,8%.

În 25 dintre cele 27 de state membre, carburanții au fost mai scumpi în iulie 2026 decât în aceeași lună a anului trecut. După România, cele mai mari creșteri anuale au fost înregistrate în Germania și Lituania, ambele cu 22,9%, și în Bulgaria, cu 22,2%.

La polul opus, cele mai mici creșteri au fost raportate în Suedia, de 1,2%, și Irlanda, de 3,2%. Ungaria a fost singurul stat membru în care prețurile au fost mai mici decât în iulie 2025, cu o scădere de 0,1%.

În 13 state membre, ritmul anual al scumpirilor din iulie a fost mai mare decât cel din iunie. Totuși, în 24 de țări, creșterile au fost mai reduse decât în luna mai, când patru state înregistraseră avansuri anuale de peste 30%.

Motorina și benzina s-au scumpit, în medie, la nivelul UE

La nivel european, prețul motorinei a crescut în medie cu 4,3% în iulie față de iunie, iar cel al benzinei cu 4,7%. Evoluția vine după ce, în luna iunie, consumatorii europeni beneficiaseră de scăderi medii de 6,4% la motorină și de 4,2% la benzină față de luna mai.

Motorina s-a scumpit în 17 state membre în iulie față de luna precedentă. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Polonia, de 13,4%, Germania, de 12,7%, și Grecia, de 12,1%.

În alte nouă state membre, prețul motorinei a scăzut, cele mai importante ieftiniri fiind raportate în Cipru, de 7,9%, Suedia, de 7,4%, și Irlanda, de 6,4%.

În cazul benzinei, 14 state membre au înregistrat creșteri de preț de la o lună la alta, iar 12 au raportat scăderi. Cele mai mari scumpiri au fost în Polonia, de 17,2%, Germania, de 11%, și Spania, de 7,1%. Cele mai importante ieftiniri au fost înregistrate în Suedia, de 11,1%, Cipru, de 5,4%, și Irlanda, de 4,1%.

Editor : A.D.