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Video România, pe primul loc în UE la scumpirea motorinei. Preț record la pompă și o lege care așteaptă promulgarea

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pompa de carburant
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Acciza la motorină ar putea fi redusă cu până la 25%

Prețurile carburanților continuă să urce, iar România conduce clasamentul scumpirilor la motorină în Uniunea Europeană, cu un avans de 7,5% într-o singură săptămână. După creșterile din ultima lună, un plin îi costă pe șoferi cu până la 57 de lei mai mult, în timp ce legea care ar putea reduce acciza la motorină așteaptă încă promulgarea.

Un litru de motorină standard costă 10,83 lei la benzinăriile Lukoil, în timp ce la Petrom, Rompetrol și MOL prețul depășește 10,50 lei pe litru. Și benzina s-a scumpit, prețul unui litru depășind 9,40 lei.

Cu toate acestea, legea care permite reducerea accizei la motorină și introduce noi reguli pentru piața carburanților nu poate fi aplicată deocamdată, deoarece nu a fost încă promulgată de președinte.

Acciza la motorină ar putea fi redusă cu până la 25%

Parlamentul a aprobat o lege care introduce mai multe măsuri menite să tempereze prețurile carburanților, însă actul normativ așteaptă promulgarea.

Una dintre principalele măsuri este introducerea unei accize dinamice la motorină. Aceasta ar putea fi redusă cu procente cuprinse între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor de pe piață. Măsura s-ar traduce printr-o reducere cuprinsă între 17 și 85 de bani pe litru de motorină, în funcție de prețurile pieței.

O altă măsură prevăzută de lege este plafonarea adaosului comercial pentru toți combustibilii la nivelul de anul trecut. De asemenea, exporturile ar urma să poată fi realizate doar cu acordul autorităților.

Totuși, noua lege este criticată de experți din domeniul energiei. Eugenia Gusilov consideră că măsurile adoptate nu sunt suficiente pentru a produce o reducere substanțială a costurilor suportate de șoferi.

„Nu oferă un colac de salvare real pentru șoferi. Ar fi putut Guvernul să ofere mai mult. A lipsit voința politică și consensul partidelor pentru mai mult”, a declarat aceasta.

Ea atrage atenția că mecanismul accizei dinamice presupune reducerea unei componente a prețului carburanților, nu o diminuare directă, cu un procent echivalent, a prețului final de la pompă. „Ar trebui să spun că acciza dinamică va scădea, atenție, nu prețul, dar va scădea doar componenta de acciză”, a explicat Gusilov.

În opinia sa, Guvernul ar fi trebuit să adopte măsuri fiscale mai ample, inclusiv înjumătățirea accizei la motorină și reducerea TVA. „Dacă ar fi fost un Guvern, să spun, responsabil și cu grijă față de cetățenii proprii, ar fi mers pe tăierea la jumătate a accizei, la jumătate, deci nu cu 25%, 50% tăiată acciza, la motorină cel puțin, și scăderea TVA-ului”, a declarat experta.

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește scumpirea motorinei în ultima săptămână, cu o creștere a prețurilor la pompă de 7,5%, potrivit datelor prezentate în material.

Pentru un plin de benzină, românii plătesc acum cu aproximativ 39 de lei mai mult, în timp ce un plin de motorină costă cu aproximativ 57 de lei în plus față de nivelul de acum o lună.

Editor : M.I.

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