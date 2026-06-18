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România pierde 12 poziţii în clasamentul celor mai competitive economii din lume. Care e țara europeană cu cel mai bun scor

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Leul românesc. Foto: Profimedia
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România a coborât 12 poziţii, până pe locul 61, în clasamentul celor mai competitive 70 de economii din lume, potrivit celei mai recente ediţii a raportului anual al Institutului pentru Management şi Dezvoltare (IMD), din Lausanne, Elveţia, publicat joi.

România este devansată de ţări precum Polonia (locul 41), Ungaria (51) şi Bulgaria (56), dar este în faţa unor ţări precum Mexic (locul 62) şi Slovacia (locul 63), potrivit Agerpres. Rezultatele Anuarului Competitivităţii Mondiale 2026 arată că România trebuie să ia măsuri pentru eficientizarea cheltuielilor publice pentru a reduce deficitul bugetar; să accelereze investiţiile în domenii precum cercetare, dezvoltare şi inovare; să furnizeze sprijin companiilor pentru a implementa transformarea digitală însoţită de modernizarea competenţelor digitale; să îmbunătăţească sistemele de sănătate şi educaţie şi să modernizeze industria naţională de apărare.

La nivel global, Elveţia şi-a pierdut poziţia de cea mai competitivă economie din lume în favoarea Singapore, alunecând pe locul trei în clasament, deoarece tarifele comerciale ale SUA şi un franc elveţian puternic au afectat fluxurile de investiţii. Deşi Elveţia a rămas ţara europeană cu cel mai bun scor, ea a fost depăşită şi de Hong Kong în Clasamentul Competitivităţii Mondiale IMD 2026, publicat joi. Eficienţa afacerilor a fost esenţială pentru revenirea Singapore pe primul loc, o poziţie pe care a deţinut-o ultima dată în 2024.

Studiul World Competitiveness Yearbook (WCY) este realizat anual, începând cu 1989, şi analizează competitivitatea economiilor pe baza a aproape 350 de criterii. În studiul din 2026 sunt cuprinse 70 de ţări. Indicatorii sunt grupaţi în patru categorii, respectiv performanţe economice, eficienţa guvernului, eficienţa afacerilor şi infrastructura.

Editor : Ș.R.

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