România ar putea obține venituri suplimentare echivalente cu 3-4% din PIB, fără majorarea cotelor actuale de impozitare, dacă ar reduce taxele necolectate până la media Uniunii Europene, arată raportul fostului premier italian Enrico Letta referitor la competitivitatea României prezentat, marţi, la BNR. Documentul arată că România are cel mai mare deficit de conformare fiscală din UE, de 30% la TVA și de 44% la impozitul pe profit.

„Assessing Romania's Competitiveness. A 2027-2035 Strategic Outlook” a fost realizat de Institutul Jacques Delors, cu contribuția HorizonX, la solicitarea Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation. Raportul analizează problemele care afectează economia și propune o serie de obiective pentru perioada 2027-2035.

Deficitul de conformare fiscală reprezintă diferența dintre taxele și impozitele care ar trebui plătite și sumele încasate efectiv de stat. Reducerea acestei diferențe ar putea aduce bani în plus la buget fără creșterea TVA sau a cotei legale a impozitului pe profit, susțin autorii.

În prezent, veniturile administrației publice reprezintă mai puțin de 30% din PIB, unul dintre cele mai reduse niveluri din Uniunea Europeană. Media UE este apropiată de 40%, iar statele comparabile din Europa Centrală și de Est colectează, în medie, cu peste cinci puncte procentuale din PIB mai mult decât România.

Nivelul redus al veniturilor limitează sumele disponibile pentru educație, sănătate, cercetare, infrastructură și alte servicii publice. În același timp, încasările suplimentare obținute printr-o colectare mai bună ar reduce presiunea pentru tăierea cheltuielilor sau introducerea unor taxe noi.

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Deficitul de colectare, de trei ori peste media statelor din regiune

Deficitul de conformare la TVA este estimat la 30% în România, de trei ori peste media de 10% înregistrată în Polonia, Cehia, Ungaria și Bulgaria. În cazul impozitului pe profit, diferența ajunge la 44%, față de aproximativ 13% în statele din regiune.

Raportul estimează că aducerea acestor indicatori la media europeană ar putea mobiliza venituri suplimentare echivalente cu 3-4% din PIB pe termen mediu. Procesul ar necesita un efort administrativ și politic susținut timp de cinci sau șase ani. Autorii dau exemplul Greciei, care și-a redus substanțial deficitul de conformare la TVA între 2017 și 2023.

Documentul semnalează și diferențe între taxele plătite efectiv de marile companii. În cazul celor mai mari 100 de firme din România, multinaționalele ar achita o cotă efectivă medie a impozitului pe profit de aproximativ 14%, apropiată de cota legală de 16%. Companiile românești din același clasament ar plăti, în medie, o cotă efectivă mai mică de 4%.

Autorii consideră că această diferență afectează condițiile de concurență și trebuie corectată. Procentele reprezintă însă medii pentru grupurile analizate și nu înseamnă că toate companiile din fiecare categorie plătesc aceleași cote efective.

De ce nu ajung taxele la buget

Nivelul redus al colectării este pus pe seama capacității administrative slabe, a portițelor din legislația fiscală și a sancțiunilor insuficient de puternice sau greu de aplicat.

Experții consultați pentru realizarea raportului susțin că legislația permite prea multe forme de optimizare fiscală și că sancțiunile pentru neconformare sunt reduse. Aceștia au semnalat și situații în care legăturile politice sau rețelele informale ar permite unor firme să evite controalele ori sancțiunile. Documentul nu prezintă însă cazuri individuale.

O altă problemă este lipsa schimbului automat de informații între instituțiile statului. Raportul oferă exemplul ANAF, care nu ar avea o imagine completă asupra numărului de proprietăți deținute de fiecare persoană la nivel național. În lipsa unor baze de date interconectate, diferențele dintre declarațiile fiscale și situația reală sunt mai greu de identificat.

ANAF are, de asemenea, o rată a posturilor vacante estimată la 20%. Raportul propune reducerea acesteia la 12% până în 2030 și la 6% până în 2035, prin ocuparea posturilor și consolidarea capacității instituției.

Economia informală reprezintă aproximativ 29% din activitatea economică a României, unul dintre cele mai ridicate niveluri din UE. Munca nedeclarată și raportarea incompletă a salariilor reduc veniturile bugetare și afectează contribuțiile plătite pentru pensii și sănătate.

Ce soluții sunt propuse pentru creșterea colectării

Raportul recomandă eliminarea portițelor din legislația fiscală, digitalizarea administrării taxelor și conectarea bazelor de date deținute de instituțiile publice. Schimbul automat de informații ar permite identificarea mai rapidă a diferențelor dintre veniturile și bunurile declarate și situația reală.

Autorii propun întărirea ANAF, introducerea unor sancțiuni mai ferme și mai ușor de aplicat pentru evaziune sau fraudă și reforme în sistemul judiciar. Pentru domeniile cu risc fiscal ridicat este menționată și posibilitatea aplicării mecanismului de taxare inversă a TVA.

Ținta orientativă este reducerea deficitului de conformare la TVA de la 30% la 17% până în 2030 și la 10% în 2035. În cazul impozitului pe profit, diferența ar urma să scadă de la 44% la 25% în 2030 și la 10% în 2035. Dimensiunea economiei informale ar trebui redusă de la 29% la 22,5% până în 2030 și la 17,5% în 2035.

Raportul propune și o schimbare mai amplă a sistemului fiscal. În România, taxarea muncii este ridicată, în special pentru veniturile mici, în timp ce impozitarea capitalului și a proprietăților este comparativ redusă.

În prezent, pentru veniturile salariale se aplică o contribuție de 25% la pensii, 10% la sănătate și un impozit pe venit de 10%. Angajatorul plătește suplimentar contribuția asiguratorie pentru muncă de 2,25%.

Autorii recomandă reducerea poverii fiscale pentru veniturile mici și trecerea către un sistem mai progresiv. Scăderea taxării salariilor mici ar putea fi compensată printr-o impozitare mai ridicată a veniturilor mari, fără ca obiectivul principal să fie obținerea unor venituri suplimentare, ci distribuirea diferită a poverii fiscale.

Ținta propusă este reducerea taxării diferitelor categorii de angajați cu venituri mici cu 5-10% până în 2030. Raportul recomandă și scăderea treptată a ponderii taxelor pe muncă, în paralel cu creșterea celei aferente capitalului și proprietăților până în 2035.

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Editor : A.D.