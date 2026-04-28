Live TV

România plătește prețul instabilității politice, avertizează Concordia: Dobânzi mai mari, euro în creștere și risc pentru PNRR

Data actualizării: Data publicării:
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Instabilitatea politică are un cost economic direct şi măsurabil, se vede în dobânzile la care se împrumută statul, în cursul de schimb, în ratele la credite şi în fondurile PNRR, pe care România riscă să nu le mai acceseze, susţine Confederaţia Patronală Concordia.

„În primul rând, instabilitatea politică are un cost economic direct şi măsurabil. Se vede în dobânzile la care se împrumută statul, în cursul de schimb, în ratele la credite şi în fondurile PNRR, pe care România riscă să nu le mai acceseze. România plăteşte deja o penalizare zilnică pentru instabilitatea şi suprapunerea de crize pe care le parcurge. Dobânzile la care se împrumută statul au crescut brusc, cu aproape un punct procentual faţă de nivelul din februarie, de la 6,4%, la 7,31%. Dacă instabilitatea persistă, aceste creşteri se pot adânci şi mai mult, ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru companii şi rate lunare mai ridicate pentru populaţie”, se arată într-un comunicat al organizaţiei, transmis marţi.

Potrivit sursei citate, cursul euro poate urca cu 1-2%, de la 5,09 lei, spre 5,20 lei, iar România, cu unul dintre cele mai ridicate grade de transmitere a cursului în inflaţie din regiune, va simţi imediat această mişcare în preţurile de consum. În acelaşi timp, ratele la credite pot creşte cu aproximativ 7,5-10%, ceea ce înseamnă venituri disponibile mai mici şi o presiune suplimentară asupra consumului.

Pe termen mediu şi lung, miza este, însă, mult mai mare pentru că, dacă această criză compromite reducerea deficitului bugetar, România riscă să piardă ratingul de ţară investment grade.

„Ungaria a trecut prin acest scenariu şi a plătit cu o creştere de 3 puncte procentuale a costurilor de finanţare. Aplicat României, un astfel de scenariu ar genera cheltuieli suplimentare cu dobânzile de +4 miliarde lei în 2026, +12 miliarde în 2027, +22 miliarde în 2028, +30 miliarde în 2029 şi +33 miliarde în 2030, adică peste 100 de miliarde de lei în cinci ani”, subliniază Concordia.

Pentru a acoperi aceste costuri suplimentare şi a menţine bugetul de stat în parametrii asumaţi faţă de partenerii europeni, România ar trebui să crească TVA cu încă 3 puncte procentuale sau să majoreze toate celelalte impozite. Un scenariu pe care România nu şi-l permite, arată patronatele.

Scenariul optimist și scenariul critic pentru România

Conform analizei Concordia, în scenariul optimist, România pierde minimum 30% din sumele PNRR aşteptate în 2026, circa 3,5 miliarde euro. În această situaţie, există două variante posibile. Dacă proiectele se opresc, creşterea economică scade cu 0,2-0,3 puncte procentuale, statul pierde 600-700 de milioane de euro din taxe nerealizate, iar deficitul bugetar ajunge la 6,43% din PIB, însoţit de şomaj mai mare şi firme în faliment. Dacă, în schimb, statul acoperă diferenţa din bugetul propriu pentru a continua investiţiile, deficitul urcă la 6,9% din PIB, un nivel greu de finanţat în contextul costurilor de împrumut în creştere.

În scenariul negativ, pierderea ajunge la 50%, aproximativ 5,7 miliarde euro. Fără compensare bugetară, creşterea economică scade cu 0,35-0,40 puncte procentuale, statul pierde 1,4-1,5 miliarde euro din încasări fiscale, iar deficitul creşte la 6,61% din PIB. Cu compensare din bani publici, deficitul depăşeşte 7,2%, un nivel care pune în pericol direct ratingul de ţară.

„În scenariul critic, majoritatea reformelor asumate prin PNRR sunt ratate, iar pierderile ating 70%, circa 8 miliarde euro. Fără compensare, PIB-ul scade cu 0,6-0,7 puncte procentuale, pierderile fiscale ating 1,9-2,0 miliarde euro, iar deficitul urcă la 6,75%. Cu acoperire din fonduri naţionale, deficitul ajunge la 7,8% din PIB, cu probabilitate ridicată de retrogradare la statutul de junk. Costul instabilităţii politice îl plătesc companiile şi cetăţenii. Decidenţii politici au datoria să restabilească, cât mai repede, încrederea mediului privat, a investitorilor şi a cetăţenilor în direcţia, stabilitatea şi predictibilitatea României”, menţionează documentul citat.

Confederaţia Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei româneşti, cu o contribuţie de 30% din PIB şi aproape jumătate de milion de angajaţi în peste 4.200 de companii mari şi mici, cu capital românesc şi străin.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Digi Sport
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ultimele știri
Cum verifici dacă un site este periculos: DNSC lansează o platformă de tip Blacklist și simplifică raportarea incidentelor
Elanul revine în pădurile României după 200 de ani de absență. Primele 4 animale au fost eliberate în Parcul Natural Vânători Neamț
Vremea se schimbă radical: se răcește în toată ţara. ANM anunță ploi, ninsori și vânt puternic. Cum va fi în București
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un bărbat a mers la medic 24 de ori într-un an înainte de a fi diagnosticat cu cancer. Ce s-a întâmplat la...
Cancan
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Fanatik.ro
Șalupa lui Nicolae Ceaușescu, scoasă din patrimoniul MApN printr-un document clasificat de Marcel Ciolacu, în...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Suma reală pe care a investit-o, de fapt, Dan Șucu la Rapid! Dezvăluire șoc
Adevărul
„Stația plutitoare de combustibil” fără reguli unde petrolul iranian își schimbă proprietarul
Playtech
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul...
Digi FM
Tudor Chirilă, reacție dură după anunțul moțiunii de cenzură: „AUR egal PSD. Lupta antisistem nu a existat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"48 de ore de nebunie!" E gata: italienii au făcut anunțul despre Inter, după scandalul uriaș de arbitraj...
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Ce ne arată fenomenele meteo extreme din regiunea Moldovei. Specialist: "Este esențială actualizarea...
Newsweek
Pensiile nu vor mai ajunge pentru un trai decent. Românii, îndemnați să pună bani la ciorap. Avertisment dur
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Film Now
„Cel mai norocos tip”. Ant Anstead, cinci ani de relație cu „frumoasa” lui doamnă Renee Zellweger: „Te...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale