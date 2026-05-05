România poate pierde peste 100 de miliarde de lei dacă criza politică persistă, avertizează Concordia

Confederaţia Patronală Concordia cere formarea urgentă a unui nou Guvern cu mandat de repornire a economiei, continuare a reformelor structurale şi menţinerea angajamentelor faţă de partenerii internaţionali.

Concordia transmite că o criză politică prelungită poate costa România peste 100 de miliarde de lei în cinci ani, prin efectul combinat al pierderii ratingului de ţară investment grade şi al blocării fondurilor europene.

România se află deja într-un moment fragil, care se vede în cursul valutar, în randamentele titlurilor de stat şi în credibilitatea ţării în faţa investitorilor, atrag atenţia reprezentanţii confederaţiei.

"Avem 15 miliarde de euro disponibile pentru România din fonduri europene, în 2026. Termenul pentru banii din PNRR este 31 august 2026. Au mai rămas doar 119 de zile. Timpul este foarte scurt şi avem nevoie rapid de dialog real, responsabil, care să ducă la restabilirea unui echilibru din partea tuturor decidenţilor. România a pierdut un guvern, este esenţial să nu îşi piardă şi direcţia. Companiile din România nu se uită la ce partid e la putere. Se uită la cursul valutar de azi, la dobânda de azi, la facturile de energie. Şi astăzi, toate sunt mai rele decât acum două săptămâni sau acum două luni", a declarat Paul Aparaschivei, directorul executiv Concordia.

Concordia solicită tuturor actorilor politici să trateze formarea noului Guvern ca pe o urgenţă naţională, "nu ca pe un concurs de orgolii sau o negociere de poziţii".

"România are angajamente clare faţă de Comisia Europeană şi partenerii săi internaţionali privind reducerea deficitului bugetar şi implementarea reformelor din PNRR. Fiecare săptămână de incertitudine politică se traduce în lipsă de predictibilitate care înseamnă investiţii amânate, proiecte blocate şi locuri de muncă puse în pericol. Cerem, de asemenea, ca discuţiile referitoare la un nou Executiv să fie centrate în jurul unui program economic coerent", se subliniază în comunicat.

Potrivit sursei citate, priorităţile Concordia rămân neschimbate: eliminarea impozitelor pe cifra de afaceri din 2027, pentru a debloca capital esenţial pentru investiţiile private, predictibilitate fiscală pe termen mediu şi lung, fără noi taxe, accelerarea investiţiilor în infrastructură energetică şi de transport, şi un dialog social real, constant şi consistent cu organizaţiile patronale reprezentative, pentru a aduce mai multă competitivitate în economia românească.

Confederaţia Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei româneşti şi este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel naţional. Cu o contribuţie de 30% din PIB şi aproape jumătate de milion de angajaţi în peste 4.200 de companii mari şi mici, cu capital românesc şi străin, Confederaţia Patronală Concordia este singura organizaţie din România membră BusinessEurope, Organizaţia Internaţională a Angajatorilor (IOE) şi Business at OECD (BIAC).

Marţi a fost adoptată de Parlament moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan.

