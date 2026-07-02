România primește aproape 600 de milioane de euro până în 2028. MIPE va gestiona două noi mecanisme financiare

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va prelua atribuțiile de operator de program și punct național de contact pentru încă două mecanisme financiare, prin care România va avea acces la aproximativ 600 de milioane de euro până în 2028, potrivit unei hotărâri aprobate joi de Guvern.

Executivul a adoptat o Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

„Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va îndeplini funcțiile de operator de program și punct național de contact pentru încă două mecanisme financiare prin care România va beneficia în total de aproximativ 600 de milioane de euro până în 2028”, arată comunicatul transmis de Guvern.

Potrivit Executivului, este vorba despre Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2021–2028, prin care România va primi o finanțare de 304,64 milioane de euro, asigurată de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, precum și despre Mecanismul Financiar Norvegian 2021–2028, prin care țara noastră va beneficia de 291,61 milioane de euro acordate de Norvegia.

„Este vorba despre Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2021-2028, prin care România va beneficia de asistență financiară acordată de Islanda, Liechtenstein și Norvegia în valoare de 304,64 milioane euro, și Mecanismul Financiar Norvegian 2021-2028, prin care țara noastră va beneficia de asistență financiară acordată de Norvegia în valoare de 291,61 milioane de euro”, a precizat Executivul.

Executivul mai subliniază că extinderea atribuțiilor MIPE respectă cadrul legal privind organizarea instituției. „Completarea atribuțiilor MIPE, prin această Hotărâre de Guvern, respectă reglementările privind încadrarea funcțiilor publice de conducere în procentul de maximum 8% din numărul total al posturilor aprobate la nivelul ordonatorului principal de credite”, mai spune sursa citată.

Editor : Ana Petrescu