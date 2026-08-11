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România, printre statele care îndeplinesc cerințele SUA privind transparența fiscală. Ce arată evaluarea Departamentului de Stat

Data publicării:
ministerul finanțelor
Sediul Ministerului Finanţelor. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Departamentul de Stat al SUA a introdus noi criterii de evaluare Ce perioadă a fost analizată

România se numără printre cele 73 de guverne și entități care au îndeplinit cerințele minime de transparență fiscală în evaluarea Departamentului de Stat al SUA pentru anul 2025, dintr-un total de 140 analizate, potrivit Fiscal Transparency Report 2026, publicat marți. Evaluarea urmărește, între altele, dacă principalele documente bugetare sunt accesibile publicului și dacă informațiile cuprinse în acestea sunt suficient de complete și, în general, de încredere, a transmis Ministerul Finanțelor.

Dintre cele 140 de guverne și entități incluse în evaluarea mandatată de Congresul SUA, 73 au îndeplinit cerințele minime de transparență fiscală, categorie în care se află și România, în timp ce 67 nu au atins standardul stabilit.

„Evaluarea realizată de Departamentul de Stat al SUA confirmă importanţa transparenţei fiscale pentru consolidarea încrederii în pieţe şi pentru o gestionare responsabilă a finanţelor publice. Transparenţa nu este doar o cerinţă procedurală, ci este un element obligatoriu pentru o guvernare responsabilă. România trebuie să continue să menţină un nivel ridicat de deschidere, asigurând accesul public la date clare şi corecte privind gestionarea resurselor financiare ale ţării”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

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Departamentul de Stat al SUA a introdus noi criterii de evaluare

Pentru ediția din 2026, criteriile folosite de Departamentul de Stat au fost actualizate și consolidate. Printre noile cerințe se află publicarea termenilor și condițiilor împrumuturilor suverane acordate unor debitori străini, inclusiv informații referitoare la obligațiile asumate și activele constituite drept garanție.

Ministerul Finanțelor a transmis că publicarea datelor privind datoria publică este importantă inclusiv pentru prevenirea unor condiții de împrumut defavorabile și pentru protejarea resurselor naționale împotriva practicilor speculative.

Raportul indică mai multe efecte ale transparenței fiscale: creșterea încrederii în piețe și susținerea sustenabilității economice, reducerea riscurilor de corupție și infracțiuni financiare, creșterea responsabilității autorităților prin accesul cetățenilor la informațiile despre buget și asigurarea partenerilor internaționali că fondurile și asistența sunt gestionate corespunzător.

„Raportul evidenţiază că transparenţa fiscală reprezintă un pilon esenţial al unui management financiar public eficient, contribuind la consolidarea încrederii în pieţe şi susţinerea sustenabilităţii economice; sprijinirea unui mediu favorabil afacerilor, prin reducerea riscurilor de corupţie, a infracţiunilor financiare, cum ar fi spălarea de bani sau finanţarea terorismului, şi a practicilor neloiale pe pieţele internaţionale; creşterea responsabilităţii autorităţilor, oferind cetăţenilor o imagine clară asupra bugetului de stat şi facilitând dezbaterea publică; garantarea utilizării corecte a fondurilor, asigurând partenerii internaţionali că resursele şi asistenţa sunt gestionate corespunzător”, se arată în comunicatul Ministerului Finanțelor.

Ce perioadă a fost analizată

Evaluarea a fost realizată de Departamentul de Stat al SUA în consultare cu alte agenții federale americane și s-a bazat pe informații provenite de la ambasade și consulate americane, instituții guvernamentale, organizații internaționale și organizații ale societății civile.

Pentru Fiscal Transparency Report 2026, perioada analizată a fost 1 ianuarie - 31 decembrie 2025. Ministerul Finanțelor susține că încadrarea României în categoria celor care îndeplinesc cerințele minime „reconfirmă eforturile constante” pentru accesul la informațiile bugetare, o guvernanță financiară responsabilă și menținerea unui cadru economic predictibil și atractiv pentru investiții.

Editor : A.D.

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