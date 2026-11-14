Reactorul 1 al Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost repornit în cursul nopții și a revenit în Sistemul Energetic Național. Astfel, România beneficiază din nou de producția ambelor reactoare ale singurei centrale nucleare din țară, care asigură împreună aproape 1.000 de megawați, 700 de la reactorul 2 și 300 de la reactorul 1. Revenirea în funcțiune contribuie la echilibrarea producției și consumului de energie și reduce necesarul de importuri.

În acest moment, cele două reactoare produc împreună 997 de megawați, în timp ce puterea lor maximă cumulată este de aproximativ 1.400 de megawați. Producția ar urma să crească în continuare, iar capacitatea maximă ar putea fi atinsă până duminică seara.

Revenirea Reactorului 1 în sistemul energetic național este importantă în contextul în care România nu mai înregistrează, în acest moment, importuri de energie electrică. Producția internă acoperă consumul, iar balanța energetică este echilibrată.

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Reactoarele de la Cernavodă au fost oprite în timpul verii

Ambele reactoare ale centralei nucleare au fost oprite în această vară, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Reactorul 1 a fost oprit în luna iulie, iar Reactorul 2, în august.

Reluarea funcționării ambelor unități permite creșterea producției interne de energie și reduce presiunea asupra sistemului energetic, în special în perioadele în care prețurile de pe piețele externe sunt ridicate.

În prezent, România nu importă energie electrică, dar nici nu înregistrează exporturi, producția internă fiind suficientă pentru acoperirea consumului.

Editor : A.P.