România rămâne țara cu cea mai mare inflație din UE. Eurostat: Prețurile au crescut cu 9,5%

România a avut din nou cea mai ridicată rată anuală a inflației din Uniunea Europeană în luna aprilie, arată datele publicate miercuri de Eurostat. Prețurile au crescut cu 9,5% în ritm anual în România, în timp ce inflația din UE a urcat la 3,2%, iar cea din zona euro la 3%.

Datele Oficiului european de statistică arată că rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut în aprilie la 3,2%, de la 2,8% în martie.

România se află din nou pe primul loc în UE în ceea ce privește creșterea prețurilor, cu o inflație anuală de 9,5%, calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), indicatorul folosit la nivel european.

După România, cele mai ridicate rate ale inflației au fost înregistrate în Bulgaria, cu 6%, și Croația, cu 5,4%.

La polul opus, cele mai mici rate ale inflației din Uniunea Europeană au fost în Suedia (0,5%), Danemarca (1,2%) și Cehia (2,1%).

Inflația a crescut în aproape toată Uniunea Europeană

Comparativ cu luna martie 2026, rata anuală a inflației a scăzut doar în cinci state membre, a rămas stabilă într-o singură țară și a crescut în 21 de state membre, inclusiv în România, unde a urcat de la 9% la 9,5%.

În zona euro, inflația anuală a crescut la 3% în aprilie, de la 2,6% în martie.

Potrivit Eurostat, cea mai mare contribuție la inflația din zona euro a venit din partea serviciilor, care au adăugat 1,38 puncte procentuale la rata totală a inflației. Au urmat energia, cu 0,99 puncte procentuale, și alimentele, alcoolul și țigările, cu 0,46 puncte procentuale.

Datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS) arată că rata anuală a inflației în România a urcat la 10,71% în aprilie, de la 9,87% în martie.

Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la servicii, care s-au scumpit cu 13,04%, urmate de mărfurile nealimentare, cu 12,02%, și mărfurile alimentare, cu 7,39%.

Potrivit INS, rata inflației de la începutul anului, calculată pentru aprilie 2026 față de decembrie 2025, a fost de 3,1%.

Institutul de statistică a mai precizat că rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni a fost de 9%.

În cazul indicelui armonizat al prețurilor de consum, utilizat la nivel european, rata anuală a inflației în România a fost de 9,5% în aprilie, iar rata medie a inflației în ultimele 12 luni a fost de 8%.

Citește și: VIDEO „S-ar putea să nu mai fim în toamnă chiar campioni la inflaţie”. Mugur Isărescu: „Ne trebuie însă guvern în mod clar”

BNR estimează că inflația va începe să scadă din vară

Banca Națională a României (BNR) a revizuit recent în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, de la 3,9% la 5,5%.

Guvernatorul Mugur Isărescu a declarat marți că inflația va continua să crească ușor în următoarele luni, însă din vară ar urma o scădere mai accelerată.

„Va creşte până prin iulie, probabil până la 11%, dar creşterile sunt mici, pentru că apoi, în iulie, august şi septembrie, vom avea deja o inflaţie de aproximativ 6%, iar spre sfârşitul anului, 5% şi ceva”, a declarat acesta

Totodată, a precizat că estimările depind de evoluțiile externe și de stabilitatea politică internă: „Este posibil ca şi în Europa inflaţia să crească. În sfârşit, s-ar putea să nu mai fim în toamnă campioni la inflaţie. Ne dorim acest lucru, dar nu depinde numai de noi”.

Citește și: VIDEO BNR a majorat prognoza de inflație pentru 2026 la 5,5%. Guvernatorul BNR: „Presiunile inflaționiste s-au amplificat”

Editor : A.D.