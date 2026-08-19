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România rămâne țara cu cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană. Prețurile au crescut cu 8,2% într-un an

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femeie cu cumparaturi in brate speriata de suma de pe bonul de casa
Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Shutterstock
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Din articol
Serviciile s-au scumpit cu 13,67% în România

România continuă să aibă cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, de 8,2% în iulie, chiar dacă rata a scăzut de la 9,2% în luna precedentă, arată datele publicate miercuri de Eurostat. La nivelul UE, inflația a urcat ușor, la 3%, de la 2,9% în iunie.

Următoarele cele mai ridicate valori au fost înregistrate în Lituania, cu 5,4%, și în Cipru și Bulgaria, ambele cu 4,4%. La polul opus, Suedia a avut cea mai mică inflație anuală, de 0,3%, urmată de Cehia, cu 1,3%, și de Danemarca și Ungaria, cu câte 1,6%.

Față de luna iunie, inflația anuală a scăzut în 15 state membre, a rămas stabilă în trei și a crescut în nouă. În zona euro, rata a urcat de la 2,8% la 2,9% în iulie.

Cea mai mare contribuție la inflația din zona euro a venit din partea serviciilor, cu 1,55 puncte procentuale, urmate de energie, cu 0,94 puncte procentuale, și de alimente, alcool și tutun, cu 0,23 puncte procentuale.

Serviciile s-au scumpit cu 13,67% în România

Datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, potrivit indicelui prețurilor de consum, inflația anuală a coborât la 8,16% în iulie, de la 10,42% în iunie. Cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la servicii, de 13,67%, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,93%, iar cele alimentare cu 5,03%.

„Indicele prețurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,58%. Rata inflației de la începutul anului (iulie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,4%. Rata anuală a inflației în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 8,2%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 - iulie 2026) față de precedentele 12 luni (august 2024 - iulie 2025) a fost 9,8%”, se arată în comunicatul INS.

Pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, indicatorul folosit pentru comparațiile între statele membre, inflația anuală a fost de 8,2%. Față de iunie, prețurile măsurate prin acest indice au crescut cu 0,42%, iar rata medie a inflației pentru ultimele 12 luni a fost de 8,8%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, de la 3,9% la 5,5%. Pentru sfârșitul anului 2027, BNR estimează o rată a inflației de 2,9%.

Citește și: VIDEO BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului. Isărescu: „Sperăm să intrăm în țintă în trimestrul IV din 2027”

Editor : A.D.

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