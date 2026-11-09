România riscă infringementul din cauza funcționării în paralel a CFR Marfă și Carpatica. Avertismentul ministrului Transporturilor

România riscă declanșarea unei proceduri de infringement deoarece CFR Marfă și Carpatica au același obiect de activitate, susține ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa. Potrivit acestuia, statul trebuie să aloce aproximativ 56 de milioane de lei pentru salariile restante și plățile compensatorii destinate celor aproximativ 1.500 de angajați ai CFR Marfă.

Ministrul Transporturilor a declarat luni, într-o conferință de presă, la sediul MTI, că situația CFR Marfă nu a fost încă rezolvată, deși Comisia Europeană așteaptă intrarea companiei în faliment. El a acuzat fosta conducere că nu a continuat procedurile necesare și că nu a acceptat numirea unui Consiliu de Administrație provizoriu, cu un mandat special.

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„Avem o problemă: situația CFR Marfă, companie a cărei intrare în faliment este așteptată de Comisia Europeană, nu este nici până în prezent rezolvată, deoarece fosta conducere nu a dorit să facă nimic în acest sens. Din păcate, nu s-a dorit a fi un Consiliu de Administrație provizoriu, cu un mandat special pentru a continua această procedură. Deci și aici suntem în deficit”, a afirmat Ștefan-Ovidiu Popa.

Acesta a avertizat că menținerea în paralel a CFR Marfă și a companiei Carpatica, ambele având același scop, expune România riscului unei proceduri de infringement.

„Astfel, nu numai că România riscă intrarea în infringement pentru că avem două companii cu același scop, mă refer la CFR Marfă și Carpatica, dar românii, din păcate, vor plăti salariile restante pentru aproximativ 1.500 de persoane care, din iunie, au încă contracte de muncă la CFR Marfă, dar nu muncesc pentru acești bani, deoarece compania nu mai are din primăvară licență de operare”, a declarat ministrul.

Salariile restante și cele compensatorii ajung la 56 de milioane de lei

Potrivit calculelor prezentate de Ștefan-Ovidiu Popa, salariile restante însumează 19 milioane de lei. Pentru concedierea colectivă ar trebui plătite încă 37 de milioane de lei, reprezentând câte cinci salarii compensatorii, conform contractului colectiv de muncă.

„Pe lângă aceste sume, este nevoie de o concediere colectivă, ceea ce presupune acordarea a cinci salarii compensatorii, potrivit contractului colectiv de muncă, adică cinci ori salariul mediu brut pe ramură. Astfel, vorbim de 19 milioane de lei, salarii restante, și încă 37 de milioane de lei, salarii compensatorii. Avem un total de 56 de milioane de lei, aproximativ 11 milioane de euro, pe care statul român trebuie să îi scoată acum pentru a plăti oamenii și a acoperi incompetența unora care au știut doar să boicoteze”, a susținut ministrul Transporturilor.

Popa a precizat că a discutat despre găsirea unei soluții pentru plata acestor sume cu premierul, vicepremierul și reprezentanții Ministerului Muncii.

Editor : A.D.