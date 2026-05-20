Ministrul interimar al Agriculturii Tanczos Barna a venit cu precizări privind proiectul de lege referitor la utilizarea terenurilor degradate aflate în administrarea Agenția Domeniilor Statului (ADS), act normativ esențial pentru accesarea fondurilor europene destinate investițiilor în energie verde prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Clarificările vin după ce Consiliul Legislativ a emis recent un aviz negativ asupra unei ordonanțe de urgență pe această temă. Între timp, un nou proiect de lege a fost depus în Parlament.

„Am avut o ordonanţă de urgenţă care a trecut de Guvern, dar după aceea, la Consiliul Legislativ, am avut un aviz negativ, pentru că în timpul şedinţei de Guvern s-a completat ordonanţa de urgenţă cu teme care n-au fost trecute prin procedura de avizare, motiv pentru care ordonanţa de urgenţă care reglementa modul în care trebuia respectat, trebuia îndeplinit jalonul PNRR prin ADS nu s-a mai publicat în Monitorul Oficial”, a declarat Tanczos Barna, miercuri într-o conferinţă de presă.

Este vorba despre jalonul 509 din PNRR, care presupune adoptarea cadrului legislativ necesar pentru utilizarea terenurilor degradate din patrimoniul statului în vederea dezvoltării proiectelor de energie regenerabilă. În cazul în care România nu respectă calendarul stabilit la nivel european, țara riscă să piardă 771 de milioane de euro.

Tanczos Barna a precizat că a semnat, alături de fostul ministru al Agriculturii Florin Barbu, în timpul căruia a fost pregătită ordonanța, un nou proiect de lege depus în această săptămână la Senat. Oficialul și-a exprimat încrederea că jalonul poate fi îndeplinit la timp.

„Sper ca săptămâna viitoare să putem trece actul normativ prin Senat, după care să ajungem la Camera Deputaţilor şi, prin aprobare, în timp util, să îndeplinim şi jalonul”, a mai precizat el.

Vicepremierul a admis că procedura ar putea fi accelerată dacă ar fi instalat un nou Guvern, care să adopte rapid o ordonanță de urgență în acest sens. Între timp, ADS a demarat procedura de scoatere la licitație a terenurilor neproductive unde urmează să fie realizate capacități de producție și stocare a energiei regenerabile.

Editor : Ana Petrescu