România se află printre statele UE care cheltuiesc cel mai puțin pentru protecție socială. Ce pondere a fost alocată în 2025

Cheltuielile cu protecția socială din România au reprezentat aproximativ 17,1% din PIB în 2025, una dintre cele mai mici ponderi din Uniunea Europeană și cu peste zece puncte procentuale sub media UE, de 27,5%. Totodată, acestea au crescut cu numai 0,7% față de 2024, al doilea cel mai redus avans dintre statele membre, potrivit estimărilor preliminare publicate vineri de Eurostat.

La nivelul Uniunii Europene, cheltuielile totale cu prestațiile de protecție socială au ajuns anul trecut la 5.183 de miliarde de euro, în creștere cu 4,9% față de 2024.

Raportate la dimensiunea economiei europene, acestea au reprezentat 27,5% din PIB-ul UE. Ponderea a scăzut cu 0,2 puncte procentuale comparativ cu anul precedent, nu a crescut, așa cum a fost relatat inițial în unele informații.

Cele mai mari cheltuieli cu protecția socială raportate la PIB au fost înregistrate în Austria, unde au ajuns la 32,4%, Finlanda, cu 32,2%, și Franța, cu 32,1%.

La polul opus se află Irlanda, cu o pondere de 11,7% din PIB, Malta, cu 13,8%, Ungaria, cu 16,7%, și România, cu aproximativ 17,1%.

Diferențele arată cât reprezintă cheltuielile sociale din economia fiecărei țări, nu valoarea efectivă primită de fiecare beneficiar. Ponderea este influențată atât de nivelul prestațiilor acordate, cât și de dimensiunea PIB-ului și de structura sistemului social din fiecare stat.

În 2025, cheltuielile nominale cu protecția socială au crescut în toate statele membre. Cele mai mari avansuri au fost raportate de Croația, cu 15,4%, Bulgaria, cu 12,1%, și Lituania, cu 11,6%.

Cele mai reduse creșteri au fost înregistrate în Grecia, de 0,6%, România, de 0,7%, și Finlanda, de 1,3%.

Pensiile și sănătatea reprezintă peste 70% din cheltuieli

Cea mai mare parte a cheltuielilor sociale din Uniunea Europeană a fost destinată prestațiilor pentru limită de vârstă, categorie care cuprinde în principal pensiile.

Acestea au însumat 2.152 de miliarde de euro și au reprezentat 41,5% din totalul cheltuielilor cu protecția socială.

Pe locul al doilea s-au aflat prestațiile pentru boală și asistență medicală, cu 1.556 de miliarde de euro, echivalentul a 30% din total.

Împreună, pensiile pentru limită de vârstă și cheltuielile pentru sănătate au reprezentat 71,5% din totalul prestațiilor sociale acordate în Uniunea Europeană.

Restul cheltuielilor au fost destinate persoanelor cu dizabilități, pensiilor de urmaș, sprijinului pentru familii și copii, șomajului, locuințelor și combaterii excluziunii sociale.

Statisticile Eurostat includ prestațiile acordate gospodăriilor în bani sau în natură, prin sisteme organizate colectiv, pentru reducerea poverii financiare generate de bătrânețe, boală, dizabilitate, pierderea locului de muncă ori alte riscuri sociale.

Editor : A.D.