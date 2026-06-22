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România, singura țară din UE unde prețul motorinei a crescut în luna mai. Carburanții sunt cu 30,4% mai scumpi decât acum un an

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Din articol
Motorina s-a scumpit cu 29% în UE, iar benzina cu 16,2%

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 30,4% în România în luna mai 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, al patrulea cel mai mare avans din Uniunea Europeană, arată datele publicate luni de Eurostat. Totodată, România a fost singurul stat membru în care prețurile la motorină au crescut de la o lună la alta, în timp ce în restul UE acestea au scăzut. 

La nivelul Uniunii Europene, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în mai 2026 față de aceeași lună din 2025, după un avans anual de 20,8% în aprilie și de 12,9% în martie.

În ritm anual, prețurile au crescut în toate statele membre, însă în patru țări majorările au depășit 30%: Bulgaria (33,9%), Luxemburg (32,2%), Lituania (30,8%) și România (30,4%). Cea mai redusă creștere a fost înregistrată în Ungaria, de 3,5%, în timp ce în celelalte state membre avansul prețurilor a variat între 12,7% în Polonia și 29,2% în Franța.

Motorina s-a scumpit cu 29% în UE, iar benzina cu 16,2%

Pe categorii de combustibili, prețurile la motorină în Uniunea Europeană au crescut cu 29% în mai 2026 comparativ cu aceeași lună a anului trecut, după un avans anual de 33,7% în aprilie.

În cazul benzinei, prețurile au urcat cu 16,2% în ritm anual, după o creștere de 13,6% în aprilie.

Comparativ cu luna precedentă, motorina s-a ieftinit în medie cu 5,8% în Uniunea Europeană, în timp ce prețurile la benzină au crescut ușor, cu 0,8%.

Datele Eurostat arată că România a fost singurul stat membru în care prețurile la motorină au continuat să crească în mai comparativ cu aprilie, cu 1,6%.

În toate celelalte state membre, motorina s-a ieftinit. Cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Germania (-11,9%), Grecia (-8,5%), Estonia (-8,4%) și Irlanda (-8,1%). Cele mai mici reduceri au fost consemnate în Bulgaria (-0,7%), Ungaria (-0,9%) și Cipru (-1,5%).

În ceea ce privește benzina, prețurile au crescut în 23 de state membre între aprilie și mai. Cele mai mici majorări au fost înregistrate în Croația și Ungaria, de 0,1%, iar cea mai mare în Italia, unde benzina s-a scumpit cu 6,9%.

În România, prețurile la benzină au crescut cu 6,2% de la o lună la alta. Pe de altă parte, în trei state membre prețurile la benzină au scăzut în mai față de aprilie: Germania (-5,6%), Irlanda (-2%) și Suedia (-0,7%).

Editor : A.D.

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