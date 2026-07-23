România, ușor sub media UE la energia regenerabilă. Suedia conduce detașat clasamentul european (Eurostat)

Energia din surse regenerabile a reprezentat anul trecut 26,2% din energia consumată în Uniunea Europeană, în creştere de la 25,2% în 2024, iar România este uşor sub media europeană, arată datele provizorii publicate joi de Eurostat.

În rândul statelor membre, Suedia a avut cea mai mare pondere a energiei din surse regenerabile în consumului final brut de energie, cu 65,4%, scrie Agerpres. Pe locurile următoare se situează Finlanda (53%) şi Danemarca (48,2%). Cele mai mici ponderi ale surselor regenerabile au fost înregistrate în Belgia (14,9%), Slovacia (16,3%) şi Irlanda (17,2%).

În România, ponderea energiei regenerabile în consumul final brut de energie a fost, în 2025, de 25,6%, în creştere uşoară de la 25,4% în anul 2024. România stă mai bine la acest capitol decât ţări precum Germania şi Franţa, unde ponderea energiei regenerabile în consumul final brut de energie a fost de 23,9%.

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Datele Eurostat mai arată că sursele regenerabile au acoperit jumătate (49,9%) din toată electricitatea consumată în UE în anul 2025, în creştere de la 47,5% în 2024. În rândul statelor membre, lider este Austria, unde 90,8% din consumul brut de energie electrică a provenit din surse regenerabile, pe locurile următoare fiind Suedia (89,2%), Danemarca (77,7%), Portugalia (65,6%), Grecia (60,9%) şi Spania (60,7%). În schimb, Malta (11,2%) şi Cehia (19,2%) au înregistrat cele mai mici ponderi ale surselor regenerabile în consumul brut de energie electrică.

În cazul României, sursele regenerabile au acoperit 49,87% din toată electricitatea consumată. România este devansată la acest capitol de ţări precum Grecia, Lituania, Croaţia, Letonia sau Finlanda.

Oficiul european de statistică subliniază că utilizarea surselor regenerabile pentru încălzire şi răcire a continuat să crească în UE, cu o pondere de 27,4% în 2025, faţă de 26,7% în 2024 şi 11,7% în anul 2004.

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Editor : Ana Petrescu