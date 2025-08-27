România va construi alături de Rheinmetall cea mai modernă fabrică de pulberi din lume

România va construi, alături de Rheinmetall, cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniţie din lume, în oraşul Victoria, din judeţul Braşov, anunţă Ministerul român al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT). Investiţia de 535 de milioane de euro ar urma să înceapă în 2026 şi să fie realizată în trei ani, creându-se astfel 700 de locuri de muncă directe în zonă.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a încheiat, miercuri, în Germania, contractul pentru realizarea acestei investiţii. „Acesta este motivul pentru care insist ca în fruntea companiilor de stat să fie profesionişti: pentru ca investiţii strategice ca aceasta să aibă cadrul şi oamenii potriviţi”, afirmă Miruţă. Rheinmetall este cel mai mare producător european de armament.

Ministerul Economiei anunţă, printr-un comunicat de presă, că miercuri, în Germania, ministrul Radu Miruţă a definitivat, ca reprezentant al Guvernului României, cadrul contractual pentru realizarea, în oraşul Victoria, din judeţul Braşov, a unei investiţii strategice: o fabrică de pulberi pentru muniţie, construită de la zero, care are şansa să fie cea mai performantă din lume.

Potrivit sursei citate, statul român, împreună cu Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament, va produce în România pulberea necesară industriei de apărare, atât pentru necesarul intern, cât şi pentru întreaga regiune.

Ceremonia a avut loc în prezenţa CEO-ului Rheinmetall, Armin Papperger, şi a unor oficiali de rang înalt – secretarul general NATO, Mark Rutte, ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, vicecancelarul german Lars Klingbeil, preşedintele Bulgariei, Rumen Radem.

„Ceremonia de astăzi vine după câteva săptămâni intense de discuţii şi negocieri, de muncă serioasă, cu respect faţă de parteneri, dar cu fermitatea de a apăra interesul României”, precizează MEDAT.

„Când am preluat mandatul, am găsit un contract cu prevederi comerciale considerate „bătute în cuie”. Nu am putut accepta condiţii mai puţin avantajoase decât avem azi pentru România. Azi, am demonstrat că, dacă negociezi corect şi ferm, se poate schimba şi ceea ce alţii spuneau că e imposibil”, declară ministrul Economiei, Radu Miruţă.

Ce a negociat statul român

Prin redeschiderea discuţiilor şi invocarea principiilor comerciale simetrice, s-a obţinut pentru România dept de veto asupra deciziilor majore, obligativitatea implicării furnizorilor români în proiect, costuri de licenţă corecte şi o participaţie clar cuantificată pentru statul român, se arată în comunicatul citat.

„Faţă de forma contractuală pe care a preluat-o actualul ministru, negocierile au dus la o economie pentru statul român de peste 93 de milioane de euro. Acest rezultat a fost posibil cu sprijinul Administraţiei Prezidenţiale şi al Prim-Ministrului, dar şi datorită unei echipe de profesionişti pregătiţi, consilierului ministrului pe probleme de dezvoltare, Remus Cotuţ, care şi-a câştigat respectul partenerilor germani”, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, valoarea investiţiei se ridică la 535 de milioane de euro, iar construcţia fabricii de pulberi pentru muniţie este programată să înceapă în 2026 şi să dureze trei ani. În zonă, ar urma să fie create 700 de noi locuri de muncă directe.

Prin această investiţie, mai precizează MEDAT, România îşi asigură materia primă necesară industriei de armament şi un rol de jucător regional relevant în domeniu.

„Acesta este motivul pentru care insist ca în fruntea companiilor de stat să fie profesionişti: pentru ca investiţii strategice ca aceasta să aibă cadrul şi oamenii potriviţi. Nu cedez. Şi nu voi ceda atunci când e vorba de interesul României”, declară ministrul Radu Miruţă.

În ce țări mai investește Rheinmetall

Gigantul european din domeniul apărării Rheinmetall a anunţat, marţi, că intenţionează să producă praf de puşcă şi proiectile de artilerie de 155 mm în Bulgaria în cadrul a două acorduri de tip joint venture cu o investiţie comună de peste 1 miliard de euro.

Rheinmetall, unul dintre cei mai mari beneficiari ai eforturilor Europei de a-şi moderniza capacităţile de apărare în urma invaziei Rusiei în Ucraina, a urmărit să încheie joint-venture-uri pe tot continentul în încercarea de a-şi consolida capacitatea de producţie, notează Reuters.

Fostul premier Boiko Borissov, liderul partidului de centru-dreapta GERB aflat la guvernare în Bulgaria, a declarat luni într-o postare pe Facebook că s-a întâlnit cu Armin Papperger, CEO-ul Rheinmetall, la sediul companiei din Duesseldorf pentru a discuta despre cele două fabrici comune. Borissov a spus că a început să discute cu Papperger în martie despre o posibilă producţie comună, iar Bulgaria şi Rheinmetall pregătesc acum planuri pentru fabricarea de praf de puşcă şi încărcături, precum şi de proiectile de 155 de milimetri, în conformitate cu standardele NATO. Acordurile ar urma să fie finalizate în următoarele trei săptămâni.

Rheinmetall investeşte în mai multe ţări europene pentru a crea noi capacităţi şi menţine alianţe cu alte firme din domeniul apărării, printre care Leonardo din Italia şi Lockheed Martin din Statele Unite, pentru a ajuta la satisfacerea cererii pe pieţele sale principale din Europa - Germania şi Ucraina.

Rheinmetall a cumpărat anul trecut pachetul majoritar din Automecanica Mediaş, iar luna trecută a anunţat că va produce aici transportoare blindate Lynx.

Editor : M.I.