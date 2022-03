România va intra pe harta marilor producători de componente pentru baterii, anunță ministrul Virgil Popescu

România va intra pe harta marilor producători de componente pentru baterii după ce a semnat un memorandum cu o companie germano-canadiană care va construi o rafinărie de litiu, a anunţat, luni, ministrul energiei, Virgil Popescu, la un briefing de presă la Guvern. Investiția se ridică la circa 400 de milioane de euro.

Bateriile litiu-ion sunt esenţiale pentru industria auto europeană, în condițiile în care se orienteză din ce în ce mai mult către mașini electrice.

„Astăzi am semnat în numele Guvernului României acest memorandum. Lucrăm la el de peste un an de zile. Am fost în contact cu compania încă din guvernul trecut, guvernul condus de Florin Cîţu, când a fost aprobat acest memorandum, dacă nu mă înşel, în luna octombrie. Sunt foarte bucuros că România va intra pe harta marilor producători de componente pentru baterii. Pentru că trebuie să spunem, nicio baterie nu poate funcţiona fără litiu”, a declarat ministrul energiei.

El a precizat că în Europa vor fi construite două astfel de rafinării pentru pulberea de litiu, una în Germania și alta în România, iar litiul va fi adus de la minele din Canada.

„Practic aceste rafinării, aceste două rafinării care vor fi construite în Europa vor face această pulbere de litiu, una în Germania, una în România. Litiul este o resursă energetică. Nu vorbim în acest moment despre exploatarea litiului din România, ci vorbim despre litiu adus de la minele din Canada. Dar România va beneficia de o investiţie de circa 400 de milioane de euro, locuri de muncă şi va fi pusă pe harta producătorilor de baterii electrice”, a arătat Virgil Popescu.

„De aici, vă daţi seama că poate fi dezvoltată pe orizontală o industrie, alte şi alte noi investiţii. Dacă aţi remarcat inclusiv în Planul Naţional de Reconstrucţie şi Rezilienţă avem posibilităţi de finanţare pentru investitori care vor să construiască, să investească în România în ciclul de producţie al bateriilor. Guvernul României s-a angajat în cadrul legal european că va acorda ajutoare de stat investitorilor care vin să investească în România”, a subliniat Virgil Popescu, la finalul ceremoniei de semnare a Memorandumului de înţelegere cu RockTech Lithium.

Directorul companiei germano-canadiene RockTech Lithium, Dirk Harbecke, a menţionat că Uniunea Europeană va folosi pe scară largă maşini electrice şi pentru acest lucru este nevoie ca industria auto să fie pregătită să aibă componentele necesare. Investiţia anunţată contribuie la eforturile Uniunii Europene de a-şi asigura din această perspectivă independenţa în obţinerea componentelor sale auto. El a declarat că o primă unitate de producţie va fi instalată în Germania, la graniţa cu Polonia, iar cea de-a doua unitate de producţie a acestor componente va fi realizată în România.

Deja de câteva luni reprezentanţii companiei caută locaţii potrivite pentru această investiţie. Investiţiile pe care le va face compania în România vor duce la crearea direct sau indirect a 700 de locuri de muncă, iar componentele vor fi utilizate pentru echiparea în medie a 500.000 de autovehicule pe an, a precizat Dirk Harbecke, directorul companiei RockTech Lithium.