Live TV

România va plăti până la finele anului pe dobânzi cât pentru finanțarea Autostrăzii Moldovei. Ilie Bolojan: Nu mai putem merge astfel

Data publicării:
bancnote de 100 de lei
Foto: GettyImages

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, întrebat despre situaţia economică a României, că în acest an ţara noastră va plăti dobânzi de 11 miliarde de euro, cât Autostrada Moldovei A7.

Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, la Antena3 CNN, că diferenţa pe care România o înregistrează între cheltuielile pe care le face şi veniturile pe care le încasează de la cetăţeni este de aproximativ 30 miliarde de euro într-un an, iar pentru a ne împrumuta, dobânzile plătite de ţară sunt foarte mari.

„Faţă de 130 de miliarde, noi cheltuim cu 30 de miliarde în plus. Ca să cheltuim, trebuie să împrumutăm. În fiecare an costurile acestor împrumuturi, datorită dobânzilor, este tot mai mare. România va plăti până la finele anului dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă Autostrada Moldovei A7, aceasta atâta costă. Anul acesta doar din dobânzi a plecat Autostrada Moldovei”, a explicat Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

Premierul Ilie Bolojan a dat ca exemplu şi Programul Anghel Saligny, a cărui valoare se ridică tot la 11 miliarde de euro.

„Datorită acestor dobânzi, românii nu văd Autostrada Moldovei, nu văd lucrări în fiecare localitate. Nu mai putem merge în felul acesta. Ca să corectezi asemenea diferenţe e nevoie de câteva metode care nu sunt inventate în România. Înseamnă că trebuie să creşti veniturile. A doua direcţie este scăderea de cheltuieli care nu se poate face de pe o zi pe alta”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

El a precizat că România are blocuri mari de cheltuieli care trebuie reduse, printre care şi cel al administraţiei.

Citește și:

Ilie Bolojan anunță că România nu poate închide anul cu deficit bugetar sub 8% „cu toate măsurile pe care le-am luat”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
1
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
cladire_lovita_drone
4
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
adriana stoicescu
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin...
Interior AWACS
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de...
German Minister Of Defence Meets German Soldiers Stationed In Poland, Rzeszow - 23 Jan 2025
SUA au aprobat primele livrări de arme către Ucraina pe cheltuiala...
tiktok calin georgescu
Procurorul general, despre rețeaua pusă la punct de Călin Georgescu...
Ultimele știri
Victorie majoră în instanță pentru Luigi Mangione: judecătorul a respins două acuzații principale împotriva sa
Procurorul Alex Florenţa: „România a fost ţinta unui atac hibrid masiv în toamna anului 2024”. Ce se va întâmpla în perioada următoare
Ce spune Ilie Bolojan despre noi creșteri de taxe: Trebuie să reducem cheltuielile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, despre folosirea demisiei ca formă de presiune în coaliție: „Dacă doar mimăm, ne întoarcem la dificultăţi”
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan: Nu lucrezi pe bază de emoție. Despre majorarea TVA: Am fi ajuns în situația de sancționare
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan anunță că România nu poate închide anul cu deficit bugetar sub 8% „cu toate măsurile pe care le-am luat”
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, despre relația cu Ilie Bolojan: „Nu am voie să mă enervez”
original_govr1386
Concluziile întâlnirii dintre Ilie Bolojan și reprezentanții sindicatelor care au protestat luni: „Nu mai putem continua ca până acum”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce face azi fiica lui Ingrid Vlasov, cândva cea mai frumoasă fetiță din România. De ce a abandonat facultatea...
Cancan
Toto Dumitrescu, derapaj halucinant în cătușe! Unde a putut spune că a fugit după accident: 'Să mă
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de...
Adevărul
Ucrainenii au doborât drona grea Orion, capabilă să transporte rachete de croazieră, cu ajutorul unei drone...
Playtech
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi
Digi FM
Toto Dumitrescu, primele declarații după ce a fost prins de polițiști. Ce a răspuns când a fost întrebat de...
Digi Sport
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a spus italianul: ”A mâncat o pâine aici! Are o...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Lupul care a înfiorat un sat ascuns în munți, răpus de o femeie. „Era ceva necurat cu el. Avea trăsături de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce rol are dieta când vrei să renunți la tutun. Alimentele pe care să nu le mai consumi când ți-ai propus să...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”