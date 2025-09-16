România va plăti până la finele anului pe dobânzi cât pentru finanțarea Autostrăzii Moldovei. Ilie Bolojan: Nu mai putem merge astfel

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, întrebat despre situaţia economică a României, că în acest an ţara noastră va plăti dobânzi de 11 miliarde de euro, cât Autostrada Moldovei A7.

Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, la Antena3 CNN, că diferenţa pe care România o înregistrează între cheltuielile pe care le face şi veniturile pe care le încasează de la cetăţeni este de aproximativ 30 miliarde de euro într-un an, iar pentru a ne împrumuta, dobânzile plătite de ţară sunt foarte mari.

„Faţă de 130 de miliarde, noi cheltuim cu 30 de miliarde în plus. Ca să cheltuim, trebuie să împrumutăm. În fiecare an costurile acestor împrumuturi, datorită dobânzilor, este tot mai mare. România va plăti până la finele anului dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă Autostrada Moldovei A7, aceasta atâta costă. Anul acesta doar din dobânzi a plecat Autostrada Moldovei”, a explicat Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

Premierul Ilie Bolojan a dat ca exemplu şi Programul Anghel Saligny, a cărui valoare se ridică tot la 11 miliarde de euro.

„Datorită acestor dobânzi, românii nu văd Autostrada Moldovei, nu văd lucrări în fiecare localitate. Nu mai putem merge în felul acesta. Ca să corectezi asemenea diferenţe e nevoie de câteva metode care nu sunt inventate în România. Înseamnă că trebuie să creşti veniturile. A doua direcţie este scăderea de cheltuieli care nu se poate face de pe o zi pe alta”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

El a precizat că România are blocuri mari de cheltuieli care trebuie reduse, printre care şi cel al administraţiei.

