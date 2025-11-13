Live TV

Românii au printre cele mai scăzute venituri din UE. Salariile din România sunt de patru ori mai mici decât cele din Luxemburg

Data actualizării: Data publicării:
oameni pe strada
Salariile românilor sunt printre cele mi mici din UE. Foto: Shutterstock

Românii înregistrează printre cele mai mici venituri din Europa, deși prețurile sunt ca în Occident. Datele Eurostat, care analizează salariile angajaților cu normă întreagă, indică un venit mediu de aproximativ 1800 de euro pe lună, de patru ori mai mic decât cel din Luxemburg.

Românii se află aproape de coada clasamentului european în privința venitului mediu anual, care ajunge la 21.108 euro pe an, adică aproape 1.760 de euro pe lună.

Răzvan Mereuță are 21 de ani și a muncit câteva luni în Belgia, țară aflată pe locul patru în Europa în privința salariilor mari. A lucrat într-o fabrică de ciocolată, unde a fost plătit cu salariul minim pe economie, aproape dublu față de salariul mediu din România.

Mulți pleacă în afara țării din cauza salariului. Și eu am plecat în afară și voi mai pleca, pentru că nu ai nicio șansă aici, în țară. Mi se pare că țara este condusă foarte prost, iar economia este foarte slabă, deoarece se iau multe decizii proaste

Tânărul a explicat că, în afara țării, salariile sunt mult mai atractive pentru angajați.

Trei mii si ceva... adică foarte bun. Să iei 15.000 de lei pe card lunar - nu vezi așa ceva la noi. În țară la noi am avut mai multe joburi și nu am reușit să câștig într-un an cât am reușit în trei luni în Belgia. Am o lună și jumătate de când am venit și într-o lună și jumăte de abia acum am reușit, cu chiu cu vai, să-mi găsesc un loc de muncă.

Sociologul Ciprian Iftimoaei a explicat cifrele publicate de Eurostat: Media aceasta este trasă în jos și de faptul că foarte mulți salariați din România sunt remunerați cu minimul pe economie. Circa un milion de români au salariile acestea. De asemenea, povara salariala este destul de mare. Taxele și impozitele pe muncă, de circa 45%, sunt printre cele mai mari din Europa”.

Sunt însă europeni mai prost plătiți ca noi - cei din Slovacia, Ungaria, Grecia și Bulgaria. Românii au venituri medii similare cu ale polonezilor. Cel mai mare salariu mediu îl câștigă angajații din Luxemburg - aproape 7.000 de euro pe lună.

Topul salariilor medii lunare în UE
Luxemburg - 6914 euro
Danemarca - 5966 euro
România - 1759 euro
Slovacia - 1690 euro
Ungaria - 1541 euro
Grecia - 1500 euro
Bulgaria - 1283 euro
Sursa: Eurostat

Salariul mediu la nivelul Uniunii Europene a crescut cu 5,2% anul acesta față de anul trecut.

