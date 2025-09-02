Live TV

Când vor primi românii cu venituri mici voucherele de 50 de lei pentru plata facturilor la energie. Ce spune ministrul Bogdan Ivan

Facturi la energie.
Facturi la energie. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images
Când vor fi trimise cardurile 

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi că persoanele vulnerabile cu venituri sub 1.950 lei vor primi acel voucher în valoare de 50 lei, pentru plata facturii la energie, el arătând că platforma informatică a fost livrată la timp de Ministerul Energiei. Ministrul a mai spus că are toată încrederea în colegii de la Ministerul Muncii că vor trimite la timp voucherele, pentru ca oamenii să-şi poată plăti la timp facturile, fără penalităţi.

Ministrul Energiei a fost întrebat într-o conferinţă de presă cât timp va dura ca efectele măsurilor luate să se vadă în scăderea preţurilor la facturile de energie.

„Durata de implementare medie variază între două săptămâni şi şase luni de zile. Eu cred că un orizont rezonabil de timp ar putea să fie aproximativ şase luni, un an, până la care să vedem primele efecte. Ceea ce pot să vă spun, analizând comparatorul de preţuri, în această dimineaţă, înainte de a intra în conferinţa de presă, după discuţiile de acum două luni, în care am agreat acest pact între stat şi privat, prin care am convenit că este extrem de important să avem o reducere a preţului, cred că a contat foarte mult şi faptul că avem deja trei oferte care sunt sub preţul plafonat la 1,30 lei, înainte de data de 1 iulie, şi care sunt la 1,10 lei, 1,20 lei, 1,30 lei”, a precizat ministrul. 

El a menţionat că, încă de la începutul mandatului, ştiind că de la 1 iulie va fi eliminată schema de plafonare a preţului la energia electrică şi automat, pentru foarte mulţi consumatori care aveau preţul plafonat la 0,68 lei per kWh, să aibă o creştere foarte mare a preţului, a instituit schema de ajutor prin care persoanele vulnerabile cu venituri sub 1.950 lei vor primi acel voucher în valoare de 50 lei, iar platforma informatică a fost livrată la timp.

Când vor fi trimise cardurile 

„Odată ce am terminat această etapă, colegii mei de la Ministerul Muncii, împreună cu cei de la Poşta Română, operaţionalizează sistemul şi vor trimite aceste carduri în cursul lunii septembrie. Dar ce e foarte important e că acei oameni care aveau înainte facturi de 60-70 de lei, în urma schemei de plafonare care a fost eliminată la 1 iulie, cu o decizie luată în anul 2024, ca să fie foarte clar, vor avea o creştere la aproximativ 130-140 de lei, cei 50 de lei acordaţi prin aceste vouchere vor acoperi aproximativ 60-70% din această creştere pentru consumatorii cu venituri mici. Deci, depinde foarte mult de data la care s-au înscris în platforma informatică, atât beneficiarii cât şi dacă cei de la primărie sau de la Poşta, i-au înscris în platforma informatică”, a declarat ministrul, adăugând că în momentul de faţă acest contract este gestionat de către Ministerul Muncii şi Poşta Română.

„Ştiu că ei lucrează aplicat, nu vreau să sune a fugă de răspundere, dar ceea ce a trebuit să facem, să instituim această schemă, să pregătim aplicaţia informatică, să avem legătură cu operatorii care să îşi actualizeze sistemele informatice pentru acest mecanism, am făcut deja. Acum am toată încrederea în colegii mei de la Ministerul Muncii că ştiu ce au de făcut şi că vor trimite la timp aceste vouchere, pentru ca oamenii să-şi poată păti la timp facturile, fără penalităţi”, a mai spus el.

